Váy rực thảm đỏ nhưng Cannes có thực dành cho phụ nữ?

Elle Fanning ở Cannes năm ngoái

Có thể khẳng định phần lớn những khán giả biết đến Cannes chỉ qua hai điều: những bộ phim đoạt giải và những bộ cánh hàng hiệu.

Trước mỗi lịch chiếu phim, mọi sự tập trung đều đổ dồn về phía thảm đỏ. Trang web của Cannes luôn livestream toàn bộ sự kiện thảm đỏ, photocall… nhằm thu hút truyền thông và người theo dõi trực tuyến.

Nếu chịu khó lật lại lịch sử thảm đỏ ở Cannes để xem nó lộng lẫy và điều tiếng đến thế nào thì bạn sẽ nhớ ra ngay những câu chuyện ấn tượng.

Nào là nàng thơ nước Pháp Sophie Marceau lộ nguyên phần ngực vì sự cố vuột váy áo, điều luật cấm đi giày gót trên thảm đỏ của ban tổ chức, bộ đầm trắng thiên thần của Công nương quá cố Diana hay màn khiêu vũ ngẫu hứng của Uma Thurman…

Năm nay ai sẽ là Nàng Thơ?

Năm nay, Cannes mời ngay Phạm Băng Băng góp mặt trong thành phần ban giám khảo, đồng nghĩa với việc minh tinh châu Á thường xuyên lọt top sao đẹp này sẽ có hàng chục cơ hội trình diễn những bộ cánh lộng lẫy ở đây.

Sự kiện Phạm Băng Băng lọt vào danh sách 9 người bỏ phiếu chấm Cannes từng tạo dư luận tiêu cực song rõ ràng với hình ảnh đẹp không góc chết, Phạm Băng Băng có quyền xuất hiện và tỏa sáng.

Dàn mỹ nữ đến Cannes năm nay còn kéo rất dài với những cái tên “người quen” như Kristen Stewart đến “khoe” phim do chính cô đạo diễn là Come Swim, Naomi Watts trở về với bậc thầy David Lynch trong Twin Peaks, Marion Cotillard cùng ảnh hậu Cannes Charlotte Gainsbourg mở màn với Ismael's Ghosts…

Nhưng tâm điểm của truyền thông chắc chắn rơi vào Nicole Kidman - người bận rộn nhất Cannes 2017 với bốn tác phẩm mới. Trong The Killing of a Sacred Deer (phim tranh giải), cô vào vai người vợ đau khổ vì gia đình bị ám bởi một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên Kidman hợp tác với Yorgos Lanthimos - một trong những đạo diễn Hy Lạp nổi tiếng nhất hiện nay.

Minh tinh xấp xỉ 50 tuổi còn một phim trong hạng mục tranh giải là The Beguiled nhưng với tác phẩm này, điểm nhấn lại thuộc về hai đàn em Kirsten Dunst và Elle Fanning.

Nếu như Kirsten Dunst đã một lần được tôn vinh với giải Nữ diễn viên xuất sắc cho Melancholia mang nỗi ám ảnh tận thế, thì Elle Fanning lại được ví như “cục cưng” mới ở Cannes với năm ngoái là The Neon Demon và năm nay còn có thêm phim khác là How to Talk to Girls at Parties cũng có Nicole Kidman.

So với những cái tên trên thì Diane Kruger lép vế hơn bởi cô chủ yếu hoạt động tại châu Âu. Từng làm MC, thành viên Ban giám khảo ở Cannes và có vài phim tranh giải nhưng đây là lần đầu tiên Kruger nằm trong dự đoán cho danh hiệu ảnh hậu.

Với hình tượng xấu xí và bụi bặm hơn trong In the Fade của Faith Akin, Kruger liệu có vụt sáng thành sao quốc tế hay lại chỉ là một bóng hồng có gu thẩm mỹ cực tốt?

Ngược lại với đám đông, nổi tiếng vì tai tiếng là Kim Min-hee, diễn viên gốc Hàn có đến hai phim ở Cannes năm nay. Đáng chú ý là hai phim đều do chính Hong Sang-soo đạo diễn, ông là người đã lập gia đình và công khai chung sống với họ Kim từ đầu năm nay.

Làn sóng tẩy chay không làm họ Kim lu mờ tài năng, bằng chứng là cô vừa đoạt giải diễn xuất tại Berlin và lần này cô cũng được dự đoán “làm nên chuyện” với The Day After có số phận tình ái gần giống cô ở ngoài đời.

Liệu ở tuổi 70, Cannes có Jane Campion thứ hai?

Để cân bằng váy áo phù phiếm, Cannes luôn rộng lượng nhưng vẫn… hẹp hòi với những nhà làm phim nữ. Rộng lượng vì năm nào cũng có các đạo diễn nữ được chọn tranh giải nhưng qua 69 năm lịch sử thì mới chỉ có một Jane Campion mang về Cành cọ vàng với The Piano năm 1993!

Trong số những nhà làm phim nữ suýt nối gót Campion là Naomi Kawase với giải Grand Prix (nôm na là giải nhì) cho phim The Mourning Forest. Mười năm sau, chị trở lại Cannes bằng câu chuyện lãng mạn ngọt ngào trong Radiance vẫn với mô-tuýp trai già yêu gái trẻ.

So với Naomi Kawase thì con nhà nòi Sofia Coppola ít được yêu thương ở Cannes, bằng chứng là sự nghiệp của cô tụt dốc hẳn sau những chỉ trích của báo giới dành cho Marie Antoinette năm 2006.

Sau đó, Coppola “bị đày” sang hạng mục phụ là Un Certain Regard (phim The Bling Ring) và nay chính thức trở lại sàn đấu.

Nữ đạo diễn còn lại trong danh sách tranh giải là Lynne Ramsay - một kiểu tính nữ đặc trưng rất gần với tên tuổi cùng giới khác là Andrea Arnold cũng tới từ Anh. Trong khi Andrea Arnold ba lần đoạt giải ở Cannes thì Ramsay lại chưa có duyên.

You were never really here do chính Ramsay chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết cùng tên, có thể sẽ lọt vào mắt xanh bốn thành viên giám khảo nữ với câu chuyện giải cứu một cô gái trẻ rơi vào động mại dâm. Bên cạnh đó, thông tin Amazon mua bản quyền phim này cũng phần nào khẳng định chất lượng không tồi của e-kip.

Kruger có khả năng ẵm giải Ảnh hậu

Phạm Băng Băng trên thảm đỏ Cannes

Isabelle Huppert - diễn viên phim tranh giải năm nay, người hai lần mang về danh hiệu Ảnh hậu, sẽ được tôn vinh trong lễ khai mạc

Lynne Ramsay

Nicole kidman

Naomi Kawase

Radiance

Thư Kỳ ở Cannes

Uma Thurman

ĐỨC TRẦN tổng hợp