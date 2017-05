Đại chiến hành tinh khỉ: cuộc đại chiến cuối cùng

TTO - Cả hai phần phim 'Hành tinh khỉ' đều có đề cử Oscar, và câu chuyện đậm chất nhân văn nhưng cũng không kém phần khốc liệt giữa người và khỉ mang tên War for the Planet of the Apes sẽ tiếp tục được kể vào mùa hè năm nay.

War for the Planet of the Apes dự kiến sẽ là phần phim cuối cùng về cuộc chiến giữa loài người và khỉ

War for the Planet of the Apes (Đại chiến hành tinh khỉ) - phần 3 sau thành công vượt trội của hai phần phim trước là Rise of the Planet of Apes (2011) và Dawn of the Planet of the Apes (2014) vừa tung ra trailer mới nhất, hé lộ nhiều tình huống kịch tính: một cô bé xuất hiện cùng khỉ đầu đàn Caesar mong chờ sự che chở….

Những sai lầm trầm trọng của y học khiến loài khỉ phát triển vượt bậc, xây dựng nên một đế chế như con người.

Sau những cuộc chiến khốc liệt của các phần trước, loài người và loài khỉ sẽ giáp mặt trong trận chiến cuối cùng đen tối nhất và đẫm máu nhất ở War for the Planet of the Apes lần này.

Xem trailer thứ 3, trailer mới nhất của War for the Planet of the Apes:

Sự đối lập giữa thủ lĩnh của hai phe: một Caesar yêu hòa bình nhưng buộc phải cầm vũ khí để bảo vệ giống loài và một Đại tá (Woody Harrelson) hiếu chiến, ngang tàn khiến mạch phim trở nên gay cấn, kịch tính hơn.

Trận chiến này còn vô cùng cam go với loài khỉ khi Caesar bị chính đồng loại của mình phản bội, khiến anh phải trở thành tù binh cho con người. Khó khăn ngày càng chất chồng, máu và nước mắt càng đổ nhiều hơn, liệu trận chiến đen tối này sẽ chấm dứt như thế nào?

Thủ vai khỉ đầu đàn Caesar vẫn là Andy Serkis, nam diễn viên người Anh - bậc thầy trong nghệ thuật tạo hình động vật với công nghệ motion capture (bắt biểu cảm) trên phim.

Thành công đầu tiên đưa Andy Serkis từ một nam diễn viên vô danh trở thành tài năng độc đáo của ngành điện ảnh thế giới là vai diễn quái vật Gollum trong Chúa tể của những chiếc nhẫn, sau đó là vai King Kong (phiên bản năm 2005 đóng cùng Naomi Watts) và đỉnh cao nhất chính là vai diễn Caesar trong Đại chiến hành tinh khỉ.

Nam diễn viên Andy Serkis trên phim trường với biểu cảm cho khỉ đầu đàn Caesar trong phim

War for the Planet of the Apes tiếp tục được thực hiện bởi Matt Reeves, đạo diễn của phần 2 Dawn of the Planet of the Apes. Tác phẩm lấy bối cảnh vài năm sau sự kiện đẫm máu diễn ra ở cuối phần trước. Phim do chính Matt Reeves và tác giả phần 2 Mark Bomback chấp bút kịch bản

Một vài hình ảnh ấn tượng của War for the Planet of the Apes:

MINH TRANG