Mã độc Wannacry lấy được phim chưa phát hành của Walt Disney

Giám đốc điều hành hãng Walt Disney, ông Bob Iger - Ảnh: AFP

Theo Hollywood Reporter, ngày 15-5 ông Bob Iger công bố thông tin này trong cuộc họp tại New York với các nhân viên của mạng truyền hình ABC thuộc sở hữu của Disney.

Ông Bob Iger không tiết lộ chính xác tên bộ phim đã bị nhóm hacker đứng sau loạt tấn công bằng mã độc WannaCry đánh cắp, chỉ khẳng định Disney sẽ không chấp nhận việc bị tống tiền.

Tờ Hollywood Reporter dẫn nhiều nguồn tin ẩn danh cho biết Disney đang làm việc với các điệp vụ liên bang và giám sát những thông tin của họ bị rò rỉ trên mạng.

Trong khi đó trang web chuyên thông tin về phim ảnh Deadline cho rằng bộ phim của Disney bị hacker tấn công là Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (tạm dịch: Cướp biển Caribe: Người chết không kể chuyện), phần thứ 5 trong serie phim đình đám Cướp biển vùng Caribe dự kiến ra rạp ngày 26-5.

Tuy nhiên một số cây bút khác chuyên về phim ảnh lại phỏng đoán trên Twitter, cho rằng phim Cars 3 (Vương quốc xe hơi 3) của Pixar dự kiến phát hành tháng tới mới là nạn nhân của nhóm hacker.

Dù cả hai phim bị liệt vào “mục tiêu nghi vấn” này dự kiến sẽ mang lại doanh thu lớn cho Disney, nhưng có vẻ như chúng vẫn sẽ lép vế so vớ phim khác của họ là Star Wars: The Last Jedi (tạm dịch: Chiến tranh giữa các vì sao: Jedi cuối cùng), phần thứ 8 trong serie phim Chiến tranh giữa các vì sao dự kiến ra rạp ngày 15-12 năm nay.

Nhóm hacker ra yêu sách đòi Disney phải trả tiền chuộc bằng Bitcoin và dọa trước tiên sẽ tung ra 5 phút của bộ phim, sau đó lần lượt các phần 20 phút cho tới khi tiền chuộc được trả hết.

Vụ tấn công mạng xảy đến với Disney sau khi một vụ tấn công mạng khác từng xảy đến gần đây với mạng truyền hình Netflix. Trong vụ đó, 10 tập phim của loạt phim truyền hình Orange is the New Black bị tung lên mạng trước thời điểm công bố chính thức.

D. KIM THOA