Liệu Tom Cruise có làm 'sống lại' xác ướp?

Tom Cruise có làm nên chuyện?

Tom Cruise - Át chủ bài thiếu sự ổn định

Theo thông tin từ Universal, tài tử 54 tuổi sẽ xuất hiện trong một sự kiện quảng bá phim đặc biệt tại Los Angeles, với mô hình một cỗ quan tài bằng đá khổng lồ với chiều cao tương đương 22m, nặng 7 tấn đặt tại nút giao cắt giữa hai đại lộ sầm uất Hollywood và Highland.

Ngoài ra còn có một games là Escape dành tặng khán giả tới tham dự sự kiện.

So với thời kỳ đỉnh cao khoảng giữa những năm 1990, 2000 thì sự nghiệp chàng Tom luôn trồi sụt thất thường qua các bộ phim chất lượng chưa đều: Lions for Lambs, Knight and day, Oblivion, Edge of tomorrow… nhưng may thay tài tử vẫn đảm bảo vị trí hạng A nhờ loạt Mission impossible bền bỉ.

Trailer The mummy

Thế hệ cùng thời Tom Cruise ai nấy đều đã có tượng vàng Oscar trong khi anh vẫn miệt mài chạy theo guồng quay của Hollywood với những dự án bom tấn chất đống mà chưa thật sự được giới phê bình đánh giá cao.

Tuy kém duyên các giải thưởng lớn dù ba lần đề cử Oscar, Tom lại rất được lòng giới làm phim sành sỏi, điển hình là trong năm 2017 - 2018 anh có đến hai bom tấn và hai phim tâm lý xã hội đáng trông chờ. Công bằng thì ngoài Brad Pitt, chắc chỉ có Tom Cruise vẫn giữ ngoại hình phong độ ở tuổi ngũ tuần.

Bất chấp chiều cao hạn chế và sự chậm chạp hiển nhiên của tuổi tác, Tom vẫn thường xuyên tự đóng các cảnh hành động. Cảnh quay trên máy bay của đoạn quảng cáo được Tom Cruise trực tiếp thực hiện trong môi trường không trọng lực để đem lại cho khán giả cảm giác chân thật nhất về sự sống - chết trước mắt.

Không chỉ yêu nghề, Tom còn mãn nguyện vì cuối cùng anh cũng được tham gia một phim quái vật sau khi trượt vai ma cà rồng trong Interview with the Vampire hay người sói trong Van Helsing…

Vì Nick Morton là nhân vật hoàn toàn mới trong thế giới những xác ướp nên ít nhiều sẽ tạo ra đất cho tài tử này tung hoành và củng cố vị thế.

Tom Cruise vẫn giữ phong độ ở tuổi ngũ tuần

Công chúa Ahmanet - Kẻ phá bĩnh đáng sợ

Nổi cộm trong đoạn trailer giới thiệu The Mummy chính là hình ảnh dữ tợn, độc ác và cũng đầy bí ẩn của bộ phim. Hãng Universal cho biết Ahmanet đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong huyền thoại bất tận về thế giới của các xác ướp, kẻ đối đầu trực tiếp với nhân vật Nick Morton do Tom Cruise đóng.

Đạo diễn Alex Kurtzman tiết lộ ông bị ấn tượng với tài diễn xuất bằng mắt của Sofia Boutella trong Kingsman nên đã quyết định mời cô hóa thân thành Ahmanet. Riêng Sofia, đây được cho là vai thứ chính đầu tiên trong sự nghiệp nữ vũ công gợi cảm này.

Xác ướp trở lại

Êkip đỉnh liệu có “mát tay”?

Đứng đằng sau The Mummy là đạo diễn/nhà sản xuất Alex Kurtzman và nhà sản xuất Chris Morgan. Kurtzman từng là tác giả kịch bản và nhà sản xuất cho Transformers, Star Trek và Mission: Impossible trong khi Morgan gắn liền với Fast & Furious. Chưa hết, Universal mời thêm nhà sản xuất Sean Daniel (Mummy) và Sarah Bradshaw (Maleficent) cùng góp sức.

Yếu tố con người và kinh phí 125 triệu USD biến The Mummy trở thành bom tấn lớn cuối cùng của Universal trong loạt phim hè 2017.

Nhiều người nhận định bộ phim là dự án quan trọng để khai mở hướng đi mới cho Universal, nhằm cạnh tranh với loạt siêu anh hùng nhà Marvel.

Được cho là thương hiệu phim viễn tưởng - hành động - kinh dị lâu đời nhưng ngoài doanh thu ấn tượng thì phim hầu như đều bị giới phê bình chê bai thẳng tay, ngoại trừ tập đầu tiên ra mắt năm 1999 tạo ra những bất ngờ thích thú cho người xem.

Học được từ một số thất bại nho nhỏ của loạt phim chuyển nhượng, nhiều phần trước đó, The Mummy có vẻ hứa hẹn hơn với cốt truyện mới, nhân vật lạ và êkip hùng hậu…

Phim dự kiến ra mắt tại Việt Nam từ ngày 9- 6.

ĐỨC TRẦN tổng hợp