Phần 2 của sự thật kinh hoàng trên hành tinh

TTO - Giải Oscar cho phim tài liệu hay nhất năm 2007 dành cho An inconvenient truth - Một sự thật khó chịu cùng con số ấn tượng 25,6 triệu USD thu về đã khiến các nhà làm phim mạnh dạn cho ra mắt tiếp phần hai bộ phim này.

Một hình ảnh về thảm họa thiên nhiên mà con người phải gánh chịu trong An inconvenient sequel: Truth to power - Ảnh: IMDb

Với tên gọi An inconvenient sequel: Truth to power, bộ phim vừa được Hãng Paramount kết hợp cùng công ty bán vé hàng đầu nước Mỹ - Fandago tổ chức một buổi chiếu đặc biệt tại Nhà hát Hi Lạp, thành phố Los Angeles ngày 6-5 vừa qua.

Khi ra mắt khán giả vào năm 2006, bộ phim An inconvenient truth đã gây chấn động dư luận toàn thế giới bởi những hình ảnh sống động và các số liệu gây sửng sốt phô bày sự thật bàng hoàng về hàng loạt thiên tai đang diễn ra trên toàn cầu.

Trailer An inconvenient sequel: Truth to power

Phần hai của bộ phim một lần nữa khiến toàn nhân loại phải thức tỉnh trước thực trạng thiên nhiên đang bị hủy hoại một cách tàn khốc.

Bộ phim theo chân cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore chu du khắp thế giới nhằm lan tỏa bầu nhiệt huyết hành động trong cuộc chiến bền bỉ xây dựng một tương lai bền vững hơn cho Trái đất.

An inconvenient sequel: Truth to power được chỉ đạo bởi hai đạo diễn tài ba Bonni Cohen và Jon Shenk. Hiện tại nhà phát hành của Hãng Paramount ở Việt Nam cho biết đến nay vẫn chưa có kế hoạch phát hành bộ phim này tại Việt Nam.

MINH TRANG