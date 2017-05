Thành Long, Sylvester Stallone tái xuất trong phim mới 

TTO - Thành Long vừa công bố dự án phim Ex-Baghdad do anh đóng vai chính kiêm nhà sản xuất, đặc biệt anh còn mời ngôi sao hành động Hollywood Sylvester Stallone 'so tài' trên màn ảnh.

Sylvester Stallone chúc mừng Thành Long tại lễ trao giải Oscar năm 2016 - Ảnh: On.cc

Tháng 4 vừa qua, ngôi sao hành động Sylvester Stallone và Huỳnh Hiểu Minh đã hoàn thành bộ phim Kế hoạch đào tẩu 2, lần này gặp Thành Long trong phim Ex-Baghdad, hai ngôi sao hành động sẽ có cơ hội so tài cao thấp.

Bộ phim hành động Ex-Baghdad có kinh phí đầu tư khoảng 80 triệu USD, do đạo diễn Scott Waugh chỉ đạo, ông từng là đạo diễn của loạt phim hành động ăn khác h như Need for Speed, Act of Valor…

Ex-Baghdadkể về nhà máy luyện dầu của Trung Quốc đặt tại Irad bị tấn công, công ty bảo vệ tư nhân đã đặc phái nhân viên do Thành Long đóng, đến giải cứu những công nhân mắc kẹt trong nhà máy.

Trong quá trình giải cứu các nạn nhân, anh phát hiện mục đích của kẻ tấn công là muốn cướp dầu mỏ để trục lợi, vì thế anh và cựu nhân viên hải quân Mỹ do Sylvester Stallone đóng, đã cùng nhau hợp sức ngăn chặn âm mưu đen tối…

Ngoài đời, Sylvester Stallone và Thành Long là chỗ bạn bè thân thiết - Ảnh: 5011.net

Những năm gần đây, Thành Long và Sylvester Stallone đã nhiều lần bàn chuyện hợp tác, trước đó trong bộ phim The First Blood, Sylvester Stallone đã tìm Thành Long đảm nhận vai tội phạm ma túy trong phần tiếp theo của phim The First Blood có nhan đề The First Blood Part II, nhưng vì lo lắng vai tội phạm ảnh hưởng đến hình tượng nên Thành Long đã từ chối.

Cách nay 20 năm, Thành Long và Sylvester Stallone từng tham gia diễn xuất với tư cách khách mời trong bộ phim An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn(1997).

Ngoài đời, Sylvester Stallone và Thành Long cũng là chỗ bạn bè thân thiết, vào thời điểm tháng 11-2016 khi Thành Long nhận giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Oscar, Sylvester Stallone đã đến cổ vũ và chúc mừng Thành Long.

Cách nay 20 năm, Thành Long và Sylvester Stallone từng xuất hiện trong bộ phim An Alan Smithee Film: Burn Hollywood Burn (1997) - Ảnh: On.cc

THỤC NGHI - Theo On.cc