​Kelly Clarkson làm huấn luyện viên The Voice Mỹ 2018

TTO - Quán quân American Idol mùa đầu tiên vừa chính thức trở thành một trong bốn huấn luyện viên của cuộc thi âm nhạc The Voice Mỹ năm 2018.

Nữ ca sĩ Kelly Clarkson - Ảnh: Getty Images

Theo đài CNN, trước đó, có tin đồn nữ ca sĩ Mr. Know It All sẽ trở thành giám khảo của cuộc thi American Idol, khi đài ABC tuyên bố sẽ mang cuộc thi này trở lại màn ảnh nhỏ sau hai năm tạm dừng vì lượng người xem giảm đáng kể.

Tuy nhiên, tin đồn chỉ là tin đồn, và sự thật là Kelly nhận lời làm huấn luyện viên cho The Voice.

Nữ ca sĩ cũng lên tiếng xác nhận chuyện này trong một video livestream trên Facebook cùng huấn luyện viên The Voice kỳ cựu Blake Shelton.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên giọng ca Stronger xuất hiện tại The Voice. Trước đó, cô từng tham gia với tư cách là huấn luyện viên khách mời và cũng từng biểu diễn trên sân khấu cuộc thi này.

“Tôi rất nóng lòng được nhấn nút xoay ghế lại và khám phá những gương mặt nghệ sĩ tham gia thi tài, và mang đến cho họ sự giúp đỡ, hỗ trợ mà họ cần để bước vào ngành ca hát này”, Kelly phát biểu.

“Cận thận nha Shelton, tôi tham gia để giành chiến thắng đấy”, tân binh Kelly Clarkson “đe dọa” huấn luyện viên từng nhiều lần giành chiến thắng ở The Voice Blake Shelton.

Ngoài Kelly Clarkson, một nữ ca sĩ khác cũng có xuất thân từ American Idol, Jennifer Hudson, sẽ là một trong 4 giám khảo của The Voice vào mùa thu năm nay.

Nữ ca sĩ Jennifer Hudson - Ảnh: Getty Images

Jennifer sẽ cùng ngồi ghế nóng với Adam Levine, Blake Shelton và Miley Cyrus, nữ huấn luyện viên từng tham gia mùa thứ 11.

Không chỉ nổi tiếng là cuộc thi quy tụ nhiều thí sinh tài năng, The Voice Mỹ còn tạo sức hút với dàn huấn luyện viên “khủng”, với những cái tên lừng lẫy như Christina Aguilera, Shakira, Usher, Pharrell Williams và Gwen Stefani qua các mùa.

Giọng ca chính của nhóm Marron 5 Adam Levine và huấn luyện viên “chuyên vô địch” với dòng nhạc đồng quê Blake Shelton là hai thành viên kỳ cựu và “ăn rơ” với nhau nhất suốt từ mùa giải đầu tiên.

NGỌC ĐÔNG