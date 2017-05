​Fan Singapore xếp hàng cả đêm mua vé cuối năm xem Ed Sheeran 

TTO - Toàn bộ vé xem sô diễn của giọng ca Shape of You - Ed Sheeran - vào tháng 11 năm nay ở Singapore đã hết sạch chỉ trong vòng 40 phút.

Nam ca sĩ Ed Sheeran - Ảnh: Getty Images

Hàng trăm người hâm mộ chàng ca chàng ca sĩ người Anh Ed Sheeran ở Singapore đã không quản mệt nhọc xếp hàng cả đêm ở Sân vận động trong nhà Singapore để mua cho được tấm vé mà họ mong chờ, theo báo The Straits Times.

Dù 10g sáng ngày 11-5 mới mở bán vé, nhưng từ đêm trước đó nhiều người đã đến xếp hàng rồi ngủ lại tại chỗ để mong sáng hôm sau có được tấm vé sớm nhất. Tính ra có người phải xếp hàng đợi cả 15 tiếng đồng hồ cho đến khi quầy vé mở bán.

Đám đông thậm chí còn reo hò vào thời khắc mở cửa phòng vé, vài người còn ca vang các bài hát của Ed Sheeran. Kết quả là toàn bộ vé cho sô diễn ngày 11-11 bán hết sạch trong vòng 40 phút, và ngay lập tức ban tổ chức thông báo bán vé cho ngày diễn tiếp theo.

Chàng sinh viên Techat Assanee, 19, tuổi, cùng 3 người bạn của mình là những người xếp hàng sớm nhất, từ 5g chiều ngày 10-5, ngay sau khi tan học.Video ghi lại cảnh người hâm mộ đợi mua vé xem Ed Sheeran do The Straits Times đăng tải

“Mọi người xếp hàng khá trật tự và thân thiện với nhau, chúng tôi đều là fan cả mà”, Assanee nói. Trong khi đó, chàng trai 21 tuổi Ong Sean mua 4 vé cho mình và bạn bè, mỗi người cũng chỉ được mua tối đa 4 vé.

Ong Sean cho biết anh quyết tâm mua cho bằng được vé xem Ed Sheeran vì sô diễn của ban nhạc Coldplay lần trước khó mua quá. Hai đêm diễn của Coldplay hồi tháng 3 và tháng 4 vừa qua cháy sạch 100.000 vé ngay sau khi mở bán hồi tháng 11 năm trước.

“Mua được mấy cái vé này quả thật là tuyệt vời,” Ong hào hứng. “Tôi có cảm giác như mình là người chiến thắng nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn đi ngủ thôi, tôi đã thức cả 20 tiếng rồi”.

Người hâm mộ khoe vé sô Ed Sheeran mình mua được - Ảnh: The Straits Times

Vé còn được bán online và tại các đại lý của tập đoàn Bưu chính Singapore SingPost.

Tại một điểm bán vé ở Toa Payoh North SingPost, Eugenia Tan cho biết cô đi mua trực tiếp vì rút kinh nghiệm lần trước mua vé Coldplay qua mạng không được do bị quá tải. Đây là lần đầu tiên Tan xem Ed Sheeran diễn trực tiếp và cô dự tính đi với chị gái mình.

Ed Sheeran sinh năm 1991, có khả năng hát, sáng tác và chơi nhạc cụ. Anh nổi tiếng với các bản hit The A Team, Give Me Love, Thinking Out Loud, I See Fire, Photograph… MV của bài hát “gây nghiện” Shape of You tính đến nay đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên YouTube sau hơn 4 tháng ra mắt.

Ed Sheeran sở hữu hơn 16,5 triệu người hâm mô trên YouTube và hơn 16,4 triệu người theo dõi trên Facebook.

NGỌC ĐÔNG