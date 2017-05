Chương trình truyền hình ngày 13-5-2017

VTV1

7g30: Văn học nghệ thuật. 8g30: Tạp chí Kinh tế cuối tuần. 9g45: Không gian văn hóa nghệ thuật. 13g10: Phim: Đơn giản tôi là Maria. 14g15: Đối thoại và chính sách. 15g30: Quốc gia khởi nghiệp. 17g10: Khám phá Việt Nam: Gốm sứ Đông Triều nặng lửa nặng tình. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: THTT Lễ hội hoa phượng đỏ 2017- Hải Phòng vươn ra biển lớn. 21g40: Phim tài liệu: Hồ Chí Minh trên đất nước Lê Nin.

VTV2

7g20: Chuyến xe buýt kỳ thú. 8g30: An ninh và Cuộc sống. 11g30: Phim: 12 năm xa cách. 12g15: Bốn mùa yêu thương. 14g00: Bạn của nhà nông. 15g30: Khám phá thế giới: Vũ trụ bí ẩn. 17g15: Sáng kiến - Giải pháp. 18g00: Quý hơn vàng. 19g00: Phim: Thần điêu đại hiệp. 20g30: Robocon 2017. 22g45: Nhật Bản đồng hành.

VTV3

7g00: Cà phê sáng. 9g05: Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật. 10g00: Bản thiết kế cuộc sống. 12g00: Cháu ơi cháu à. 13g50: Cùng em đến trường. 14g20: Rubic 8: Phim: Lặng yên dưới vực sâu. 15g10: Gương mặt thân quen nhí. 17g15: Phim: Gia hòa vạn sự thành. 20g00: Đại náo thành TAKESHI. 21g15: Gương mặt thân quen. 23g20: Chuyện đêm muộn.

Đại náo thành Takeshi tập 8: Giành chiến thắng áp đảo trước đạo quân Shakrito – Trương Thế Vinh, phe Takeshi càng thể hiện được sức mạnh và mưu mô trong các trận chiến. Tướng quân Shakrito không chần chừ cho quân tiến ngay khi vừa tập hợp đủ binh sĩ. Lãnh chúa Takeshi liền ra lệnh cho quan cận thần mời ngay Thị Mầu - Nam Thư và Lý Trưởng - Hải Triều để kịp ứng phó. Có phần hơn về sức lực nhưng tướng quân Shakrito cũng phải nghĩ đến các âm mưu của lãnh chúa Shakrito sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo. Đón xem lúc 20g00 tối nay trên kênh VTV3.

VTV9

6g00: Sáng phương nam. 8g30: Tiếng tơ đồng. 12g00: Phim: Anh hùng. 14g00: Sân khấu cải lương: Tình người. 16g10: Phim: Anh là trăng, em là sao. 17g00: Phim: Tùy Đường anh hùng 2. 19g00: X-Show. 20g10: Sol vàng. 22g00: Luôn có cách để yêu thương: Hạnh phúc khi ta biết quan tâm nhau. 23g30: Ca nhạc.

VTV9 – 20 giờ tối nay: SOL VÀNG chủ đề Nhạc sĩ Tuấn Khanh & Song Ngọc – Hoài niệm ngày tháng cũ. Danh ca Thái Châu, Elvis Phương và các ca sĩ Chung Tử Lưu, Sơn Tuyền, Thanh Ngọc, Quốc Đại, Ngọc Liên, Uyên Trang, Hồng Mơ sẽ trình diễn các ca khúc nổi tiếng: “Đàn bà”, “Định mệnh”, “Xin gọi nhau là cố nhân”, “Chiếc lá cuối cùng”, “Nỗi niềm”...

HTV2

Đón xem phim điện ảnh THÁM TỬ HÊN RY có sự tham gia của Tấn Beo, Hoàng Bách, Trương Thế Vinh, Linh Chi, Ái Châu… trong XI NÊ VIỆT TẠI NHÀ trên HTV2 lúc 20g00 tối nay (ảnh).

11g45: Phim HQ: Đánh cắp hạnh phúc (T.24). 12g45: Chuyện khó đỡ. 17g00: Phim TQ: Quyền lực Vương Phi (T.43,T.44). 19g00: Sao và sự kiện. 22g00: Phim HQ: Bác sĩ nhân ái (T.14).

HTV7

8g00: Cà phê cuối tuần. 8g30: Hành trình trái đất. 11g00: Phim: Sóng gió tình thù. 12g30: Phim: Vợ chúa chồng tôi. 13g00: Phim: Nàng dâu hoàng gia.14g30: Alo, phim nghe. 16g35: Gương soi phố phường. 17g20: Cha con hợp sức. 17g50: Con đã lớn khôn. 19g00: Thần tượng tương lai. 20g30: Dạ khúc tình yêu. 22g00: Quý ông hoàn hảo.

9 thí sinh xuất sắc của Dạ khúc tình yêu đã lộ diện: Vân Quỳnh, Mỹ Ngọc, Phương Nga, Lina Nguyễn, Bảo Đăng, An Tuyên, Vũ Phương, Nguyễn Huy, Song Thảo. 9 cá tính âm nhạc, cùng chung 1 đam mê và đêm nay sẽ là một đêm so tài loại 1 thí sinh với giám khảo khách mời Nghệ sĩ Việt Trinh.. Đón xem lúc 20g30 tối nay trên kênh HTV7.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g00: Phim tài liệu: Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. 10g00: Tỏa sáng giữa đời thường. 12g30: Phim: Hẹn anh kiếp sau. 13g50: Ống nhòm nhí. 17g25: Phim: Nhà không có đàn ông. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 21g00: Gương mặt truyền hình. 22g00: Phim: Mật danh Rocker. 23g00: Siêu thị cười: Phải vậy chứ.

BTV1

8g55: Phim: Hiệp sĩ đời thường. 12g00: Phim: Quan hệ nguy hiểm. 13g00: Phim: Tân Bạch Phát ma nữ. 17g30: Phim: Tiếng đàn kìm.19g00: Phim: Hạnh phúc cuối. 20g00: Phim: Hồ sơ lửa- Phần 1: Mật danh Đ9.

Today

9g00: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (Số 61+62+63). 11g00: Phim Thái: Nước mắt hồng nhan (T.11). 14g00: Những khúc vọng xưa (Số 60) (Số mới). 15g00: Những khúc vọng xưa ( Số 34) + Sống để yêu thương. 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 74) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (Số 99). 17g00: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T.47). 18g00: Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g35: Món ngon mỗi ngày (Số 329). 18g40: Hài Chuyện của nàng (Số 69). 19g00: Phim VN: Hồ sơ lửa - Phần 2: Người ba mặt (T.10). 20g00: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (T.90). 21g00: Phim Thái Lan: Mối hận cơ duyên (T.08). 22g00: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T.46).

ĐN1

6g20: Phim: Tiên nữ giáng trần. 10g00: Phim: Dấn thân vào nước mắt. 12g20: Phim: Mèo cưng em ở đâu. 15g00: Chương trình: Phong cách & Cuộc sống. 16g50: Phim: Định mệnh anh yêu em. 19g05: Chương trình: Bật tung năng lượng. 19g45: Phim HQ: Chinh phục trái tim. 21g45: Phim: Phận đàn bà. 22g15: Phim: Hai số phận.

THVL

8g30: Phim điện ảnh: Cướp sòng bạc. 10g00: Sống khỏe sống đẹp. 12g00: Phim: Rồng bay Phụng múa. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g00: Trực tiếp: Sức mạnh sinh học. 17g00: Phim: Tình Đời. 19g15: Chuyến xe nhân ái. 20g10: Phim: Mặt nạ tình yêu. 21g00: Giải trí truyền hình: Ban nhạc quyền năng. 22g15: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g35: U- 571. 9g30: Batman begins. 11g50: Entourage (2015). 13g25: Warcraft. 15g30: Hancock. 17g00: Flubber. 18g35: Yogi bear. 19g55: Iron man 2. 22g00: Popstar: Never stop never stopping. 23g25: Guardians of the galaxy.

TTO