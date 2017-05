Hoàng tử Disney và ước mơ vươn tới ngôi sao hàng đầu Hollywood

TTO - Đoạt trên dưới 30 giải thưởng, điển trai, ngoại hình nam tính và có lượng người hâm mộ đông đảo nhưng dường như Zac Efron còn thiếu chút vận may để bứt phá, dù sở hữu khá nhiều dạng vai ấn tượng trên màn ảnh!

Lắm tài nhưng chưa sắm đúng vai

Mới 18 tuổi, Zac đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Kenny Ortega và ngay lập tức trở thành “hoàng tử Eric trong cổ tích” của nhiều cô gái, khi thản nhiên thủ vai chính trong phim truyền hình ca nhạc ăn khách High school musical.

Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt xanh hút hồn và vẻ điển trai thư sinh nhanh chóng giúp Zac định hình kiểu mỹ nam thần tượng, hớp hồn triệu cô gái… khiến cả tờ tạp chí lâu đời Rolling Stone còn phải giật tít gọi anh là “Gương mặt mới sẽ đánh cắp trái tim người Mỹ”.

Tuy có giọng hát kha khá nhưng Zac chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực điện ảnh, nơi anh dễ dàng thành công với các vai dễ thương vừa vặn như Hairspray (2007), 17 Again (2009) hay The lucky one (2012)… theo đúng chuẩn mực trước đây.

Một năm sau, anh bất ngờ có tên trong dự án điện ảnh nghiêm túc hơn là Parkland - phim đầu tay của đạo diễn Peter Landesman. Lấy đề tài lịch sử xoay quanh cuộc thảm sát tổng thống John F. Kennedy, bộ phim được đánh giá là trung bình khá.

Điều đáng nói là diễn xuất của Zac trong phim được báo chí dành nhiều lời khen tích cực, tương tự như với cú sốc mà Zac tạo ra cho công chúng khi tham gia The paperboy cùng đàn chị Nicole Kidman. Có thể nói, Jack Jansen trong The paperboy vẫn là vai can đảm nhất sự nghiệp anh tính đến thời điểm này.

Người hâm mộ chắc chắn không quên cảnh nóng Zac diễn với Nicole, và quan trọng hơn là anh còn chấp nhận cùng nữ tài tử thể hiện ý đồ khá táo bạo của đạo diễn da màu Lee Daniels dẫn tới chỉ trích khá dữ dội từ các fans nữ lẫn những khán giả khó tính.

Tuy bị tai tiếng nhưng hi sinh và nỗ lực của Zac cũng giúp anh giành được đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại cuộc bình chọn của báo giới toàn nước Mỹ Village Voice năm 2012.

Tham vọng là ông hoàng phòng vé?

Sau nỗ lực thay đổi hình tượng, thử đóng phim độc lập kinh phí thấp… chưa thuyết phục số đông, Zac quay về sở trường với một số loại phim hài dán mác 18+ vốn làm mưa làm gió các rạp chiếu bóng vài năm trước.

Nhưng không may một lần nữa các tác phẩm như That Awkward moment, Neighbors, Dirty Grandpa dù doanh thu rất khủng nhưng đều bị giới chuyên môn chê bai thậm tệ, điển hình là bộ phim Dirty Grandpa năm ngoái đã giành 8 đề cử Mâm xôi vàng nhưng may là không thắng giải nào.

Có lẽ bén duyên với phim hài 18+ có nội dung và cách xây dựng tình tiết phi lý, cường điệu…, Zac tiếp tục nhận một loạt lời mời của nhà sản xuất và… lại thành công: Neighbors 2: Sorority Rising, Mike and Dave Need wedding dates chỉ từ huề cho đến lời chứ không hề lỗ vốn.

Cuối năm 2017, Zac có hai vai diễn hoàn toàn khác biệt: một tài tử tài năng trong The Disaster artist và diễn viên xiếc yêu nghề trong The Greatest showman. Vai diễn sau hứa hẹn sẽ là cuộc lột xác ngoạn mục nhất từ trước tới nay cho anh.

Biểu tượng gợi tình mới của nước Mỹ

Trở lại mùa phim hè năm nay với Baywatch - một phim tình cảm xã hội có yếu tố thể thao lấy bối cảnh là bờ biển xinh đẹp, dường như Zac Efron muốn khẳng định một lần nữa cho danh hiệu 5 nam tài tử sexy nhất thế giới do Glamour bình chọn.

Đóng cùng đàn anh lực sĩ The Rock có chiều cao và thân hình có phần áp đảo nhưng Zac Efron vẫn không hề kém cạnh, cụ thể là anh chàng rất chịu khó khoe cơ bắp trong các đoạn phim quảng cáo trước ngày Baywatch ra rạp chính thức ngày 2- 6.

Luôn xuất hiện trong hình ảnh hấp dẫn, náo nhiệt nên không khó để gọi Zac là chàng trai tiệc tùng, người luôn làm tâm điểm ánh nhìn nhờ yếu tố ngoại hình bắt mắt. Tất nhiên, trong một cuốn phim hè mát mẻ và trẻ trung như Baywatch thì lợi thế của Zac lại càng được nhà sản xuất khai thác triệt để.

Để vào vai chàng Matt Brody - chàng cựu vận động viên Olympia nay trở thành cứu hộ bờ biển, Zac đã dày công tập luyện để sở hữu sáu múi rõ mồn một. Theo huấn luyện viên của Zac, ngôi sao đã giảm tỉ lệ mỡ trong cơ thể xuống 5% chỉ sau 12 tuần tập luyện để có được vóc dáng năng động phù hợp với nhân vật.

Anh cũng là một trong những diễn viên ký hợp đồng đóng phim này sớm nhất (tháng 8-2015) bên cạnh tài tử The Rock. Các mỹ nhân bốc lửa như Priyanka Chopra, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach… đều được tuyển chọn sau cùng.

Baywatch vốn dựa trên phiên bản truyền hình của phim cùng tên cực kỳ ăn khách kéo dài từ năm 1989-2001. Bộ phim này từng mang về danh vọng cho Pamela Anderson vốn được mệnh danh là quả bom tình dục của màn ảnh Mỹ nhiều năm liền.

Trong phiên bản điện ảnh, dù không thiếu nắng vàng biển xanh cùng các bộ bikini rực rỡ của các người đẹp tóc vàng, nhưng câu chuyện sẽ xoay quanh Mitch Buchannon - đội trưởng đội cứu hộ và cộng sự Matt Brody, tìm cách bảo vệ yên bình của cư dân sau khi khám phá âm mưu đen tối của kẻ xấu…

Với kinh phí 110 triệu USD, Baywatch không thiếu những pha hành động mạo hiểm, xen lẫn các pha tình cảm nóng bỏng mang hương vị mùa hè. Nếu thành công, Zac Efron lại sẽ bổ sung một tác phẩm vào thành tích phòng vé của chính mình - điều không nhiều ngôi sao cùng lứa làm được.

ĐỨC TRẦN tổng hợp