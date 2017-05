Điểm mặt phim đáng xem nhất ở Cannes 2017

Ngày 17-5 liên hoan phim Cannes - một trong những liên hoan phim lớn nhất thế giới sẽ diễn ra bên bờ biển xinh đẹp của nước Pháp.

Thế giới điện ảnh hội tụ về Cannes với đủ mọi màu sắc, từ sự lộng lẫy của những minh tinh màn bạc số 1 thế giới, đến sự khiêm tốn từ những nền điện ảnh nhỏ chưa nhiều tên tuổi, từ tên tuổi đạo diễn gạo cội đến những tân binh còn vô danh.

Cùng Tuổi Trẻ online 'điểm mặt' một số phim đáng chờ đợi ở Cannes năm nay.

Video giới thiệu các phim dự Cannes 2017

The Beguiled: Có thể nói 2017, là một năm của Nicole Kidman, khi cô có đến 3 dự án tham dự liên hoan phim Cannes, và một phim truyền hình do Netflix sản xuất với tên gọi Big Little Lies đang nhận được rất nhiều bình luận tích cực từ giới phê bình và người hâm mộ.

The Beguiled làm lại từ tác phẩm cùng tên sản xuất năm 1971 với sự tham gia của Clint Eastwood, đạo diễn Sophie Coppola hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một trải nghiệm mới, dưới góc nhìn đầy nữ tính nhưng trần trụi dục tình như cách bà đã làm với bộ phim The Virgin Suicides (1999).

Trailer Beguiled

24 Frames: Phim cuối cùng của một trong những đạo diễn vĩ đại nhất đương đại người Iran Abbas Kiarostami.

Chỉ cần vậy thôi đã đủ để 24 Frames là một bộ phim không thể bỏ qua.

Abbas Kiarostami chưa bao giờ tạo ra những bộ phim chú trọng đến câu chuyện, mà ông tập trung đến cách kể chuyện, góc máy và triết lý hiện sinh chủ nghĩa trong hành trình của nhân vật xuyên suốt mỗi bộ phim ông làm.

Đạo diễn Abbas Kiarostami

Okja: Dự án mới nhất của đạo diễn “bom tấn” Hàn Quốc Bong Joon-ho.

Bong Joon-ho được coi là một trong những đạo diễn giỏi nhất Hàn Quốc, mỗi tác phẩm của ông đều gây tiếng vang rất lớn. Kể từ Snowpiercer, Bong Joon-ho bắt đầu xâm nhập thị trường điện ảnh Hollywood.

Okja tiếp tục sự hợp tác đó, khi nhân vật chính của Okja là nữ diễn viên gạo cội Tilda Swinton. Okja có kịch bản hấp dẫn, kể về một cô gái trẻ bảo vệ bạn mình là một con vật khổng lồ có tên Okja thoát khỏi sự vây bắt của một tập đoàn đa quốc gia.

Okja chắc hẳn sẽ mang đến một tác phẩm ẩn dụ sâu sắc về nhân tính của xã hội hiện đại.

Trailer phim OKJA

The Killing of a Sacred Deer: Không ai có thể nghi ngờ tài năng của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos.

Chỉ với The Lobster, ông đã không chỉ mang đến một trong những tác phẩm hài đen xuất sắc nhất năm 2015, mà còn xây dựng cho mình một phong cách làm phim đặc biệt kì lạ, thú vị, châm biếm và hấp dẫn.

Điều đó hứa hẹn cho dự án phim nói tiếng Anh thứ 2 của ông, The Killing of a sacred deer sẽ tạo nên bất ngờ đầy lý thú. Phim có sự tham gia của Colin Farell và Nicole Kidman.

Nicole Kidman trong phim The Killing of a Sacred Deer

Wonderstruck: Đây là bộ phim mới nhất của đạo diễn Todd Haynes, người đã làm nên tác phẩm đầy chất thơ về tình yêu đồng tính Carol (2015).

Vị đạo diễn người Mỹ này luôn mang đến cho khán giả một không gian phim ấm áp, giàu tình cảm. Wonderstruck cũng sẽ không nằm ra khỏi phong cách phim đó.

Bộ phim kể về câu chuyện của một cậu bé ở miền Trung Tây nước Mỹ có những yếu tố bí ẩn kết nối với câu chuyện về một cô bé sống ở New York 50 năm về trước.

Trailer phim Wonderstruck

Happy End: Trong một lần phỏng vấn, Michael Haneke đã nhấn mạnh rằng, những bộ phim của ông là những trải nghiệm thực tế mà ông chứng kiến hoặc trải nghiệm qua.

Điều đó mang đến cho phim của ông những yếu tố hiện thực vô cùng đặc sắc dù bi kịch. Nó phản ánh chính xác xã hội hiện đại với những điều tiêu cực lẫn tích cực mà bất kì ai cũng có thể gặp.

Chính vì vậy, Happy End là một tác phẩm vô cùng đáng mong đợi. Đặc biệt phim có sự tham của nữ diễn viên gạo cội của Pháp Isabelle Huppert.

Trailer Happy End

Twin Peaks: Tại sao một bộ phim truyền hình có thể lọt vào danh sách này? Vì phim đó là của David Lynch - một trong những đạo diễn vĩ đại nhất của điện ảnh đương đại.

Ông cũng đã tuyên bố mới đây, là không làm phim nữa.

Chính vì vậy, mặc dù chỉ là dự án phim truyền hình, và chỉ chiếu 2 tập trong tổng số 18 tập phim của mùa phim thứ 3. Nhưng Twin Peaks không nghi ngờ gì, là một tác phẩm đáng mong đợi bậc nhất tại liên hoan phim Cannes 2017.

Twin Peaks ra đời cách đây 17 năm, chỉ với 2 mùa phim, khi mùa phim thứ 3 được công bố sẽ tiếp tục thực hiện, giới hâm mộ điện ảnh đã thực sự phấn khích.

Trailer Twin Peaks

The Square: Đạo diễn Thụy Điển Ruben Östlund gây tiếng vang lớn vào 2014 với tác phẩm Force Majeure, dùng hình ảnh ẩn dụ là trận bão tuyết ông đã nói lên được sự hèn nhát trong đời sống gia đình của người chồng có thể gây ra sự đổ vỡ như nào.

Với The Square, ông tiếp tục mổ xẻ bản chất của con người. Bộ phim nói về một trải nghiệm nghệ thuật trong đó người tham gia là khán giả đại chúng. Nhưng sau đó tất cả đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát khi khán giả đóng những vai nhất định trong trải nghiệm đó.

Cảnh phim The square

The Florida Project: Chỉ bằng vào chiếc Iphone, đạo diễn Sean Baker đã làm ra bộ phim vô cùng ấn tượng Tangerine.

Tangerine theo chân những người phụ nữ chuyển giới để mô tả một cuộc sống đời thường với những vật lộn mưu sinh và tình yêu.

Lần này, Sean Baker đã dùng đến máy quay 35mm cho The Florida Project. Đây hẳn là tác phẩm rất đáng chờ đợi, vì chỉ với tác phẩm đầu tay như Tangerine, Sean Baker đã có thể bảo chứng cho những tác phẩm tiếp theo của mình.

Cảnh trong phim The Florida Project

NGUYỄN TUẤN tổng hợp