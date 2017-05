Con gái Lý Tiểu Long cùng Hollywood làm phim tiểu sử về cha

Lý Tiểu Long - một huyền thoại võ thuật thế giới

Bộ phim tiểu sử Lý Tiểu Long mang nhan đề Little Dragon, do đạo diễn Shekhar Kapur (phim Elizabeth: The Golden Age) đảm nhận, Công ty Bruce Lee Entertainment của Lý Hương Ngưng - con gái Lý Tiểu Long sản xuất.

Lý Hương Ngưng đã cùng đạo diễn Shekhar Kapur hợp tác viết kịch bản cho bộ phim Little Dragon, tái hiện cuộc đời của Lý Tiểu Long trên màn ảnh một cách trọn vẹn.

Câu chuyện bắt đầu từ khi Lý Tiểu Long trưởng thành ở Hong Kong những năm 1950, miêu tả quá trình thành danh từ võ thuật, xoay quanh gia đình, tình yêu và tình bạn của anh.

Nhiều người quan tâm vai Lý Tiểu Long sẽ được giao cho ai đảm nhận? Theo đơn vị sản xuất, trước mắt vai Lý Tiểu Long vẫn còn đang chọn lựa, nhưng tháng 7 năm nay đoàn làm phim sẽ đến Malaysia ghi hình.

Trong 44 năm qua, cuộc đời Lý Tiểu Long đã 10 lần được đưa lên màn ảnh, hai bộ phim mới nhất được nhắc đến là Bruce Lee My Brother do Lý Trị Đình đóng và bộ phim Sự ra đời của rồng do Ngũ Doãn Long đóng.

THỤC NGHI (Theo On.cc)