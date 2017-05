Người đẹp và quái vật thắng giải MTV Movie and TV Awards 2017

TTO - Phiên bản mới nhất của bộ phim được hãng Walt Disney chuyển thể từ câu chuyện cổ tích nổi tiếng Beauty and the Beast vừa được xướng tên tại lễ trao giải MTV Movie and TV Awards 2017

Emma Watson nhận giải Diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất - Ảnh: Getty Images

Tại buổi lễ trao giải vừa diễn ra sáng ngày 8-5 (giờ Việt Nam), phiên bản 2017 của giai thoại về người đẹp và quái vật đã vượt qua các đối thủ nặng ký như Logan và Rogue One: A Star Wars Story để giành chiến thắng ở hạng mục “Movie of the Year” (Phim điện ảnh của năm), đài CNN đưa tin.

Không chỉ vậy, vai diễn nàng Belle thông minh xinh đẹp trong phim còn mang về cho nữ diễn viên Emma Watson giải thưởng “Diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất”.

Trailer phim Beauty the the Beast

Năm nay, giải MTV Movie and TV Awards 2017 quyết định xóa bỏ rào cản giới tính bằng cách gộp hai hạng mục “Nam diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất” và “Nữ diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất” làm một.

Theo đó, ba nữ diễn viên Emma Watson, Hailee Steinfeld và Taraji P. Henson tranh giải trực tiếp với các nam diễn viên Hugh Jackman và James McAvoy để tìm ra người xuất sắc nhất.

“Tôi nghĩ tôi được trao giải thưởng này là nhờ Belle và điều mà cô ấy đại diện,” Emma Watson phát biểu khi nhận giải. “Trong phim, dân làng muốn Belle tin rằng thế giới nhỏ bé hơn nhiều so với các mà cô ấy thấy, trong khi có rất ít người có cùng suy nghĩ với cô. Tôi rất thích đóng vai kiểu nhân vật mà có thể lờ đi những ý kiến dạng như vậy”.

Stranger Things, bộ phim truyền hình của kênh Netflix giành giải “Phim truyền hình của năm”, vượt qua các đối thủ nổi tiếng như Game of Thrones và This Is Us.

Nữ diễn viên Millie Bobby Brown cũng được trao giải “Diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất’ cho vai diễn của cô trong Stranger Things.

Bên cạnh đó, cặp đôi lãng mạn Emma Stone và Ryan Gosling trong bộ phim ca nhạc lừng lẫy La La Land cũng phải chịu thua trước hai diễn viên Ashton Sanders và Jharrel Jerome ở hạng mục “Nụ hôn đẹp nhất”, với cảnh hôn trong bộ phim có đề tài đồng tính vừa đoạt giải Oscar Moonlight.

Ngoài ra, cặp đôi cha - con trong bộ phim mới nhất về người sói, Logan, cũng được trao giải “Cặp đôi ăn ý nhất”. Nam diễn viên Hugh Jackman và “con gái” Dafne Keen cũng “gầm gừ và giơ vuốt” một cách hài hước khi lên nhận giải.

Cha con người sói Hugh Jackman và Dafne Keen nhận giải "Cặp đôi ăn ý nhất" - Ảnh: MTV

Danh sách các giải thưởng nổi bật tại MTV Movie and TV Awards 2017:

- Phim điện ảnh của năm: Beauty and the Beast

- Diễn viên phim điện ảnh xuất sắc nhất: Emma Watson trong Beauty and the Beast

- Phim truyền hình của năm: Stranger Things

- Diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất: Millie Bobby Brown trong Stranger Things

- Nụ hôn đẹp nhất: Ashton Sanders và Jharrel Jerome trong Moonlight

- Vai anh hùng hay nhất: Taraji P. Henson trong Hidden Figures

- Vai ác xuất sắc nhất: Jeffrey Dean Morgan trong The Walking Dead

- “Chủ xị” chương trình xuất sắc nhất: Trevor Noah của The Daily Show

- Phim tài liệu hay nhất: 13TH

- Cuộc thi truyền hình thực tế hay nhất: RuPaul's Drag Race

- Phim “lấy nước mắt khán giả” nhất: This Is Us

- Cặp đôi ăn ý nhất: Hugh Jackman và Dafne Keen trong Logan

NGỌC ĐÔNG