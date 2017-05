Chưa công chiếu, Quái vật không gian đã gây tranh cãi

TTO - Alien Covenant (Quái vật không gian) do đạo diễn tài ba Ridley Scott dàn dựng, vừa nhận được lời khen, cả tiếng chê của giới phê bình. Nhiều cây bút còn lo cho số phận của phần tiếp theo loạt phim khoa học viễn tưởng lừng lẫy này!

Đạo diễn của những bộ phim… không tồi!

Nhắc tới Ridley, người hâm mộ nghĩ ngay đến Alien năm 1979 - một siêu phẩm ăn khách, khán giả choáng váng và Hollywood bái phục.

Không chỉ kiếm lời gấp 10 lần tiền sản xuất, Alien còn khẳng định vị trí của Ridley và nữ diễn viên chính Sigourney Weaver.

Đáng ngạc nhiên là sau kỳ tích trên, Ridley không thực hiện tiếp các phần phim sau mà nhường ghế cho những tên tuổi không hề kém cạnh: James Cameron, David Fincher… nhằm củng cố Alien như một biểu tượng điện ảnh đáng nhớ.

Riêng Ridley Scott, “từ bỏ” Alien lại mang cho ông cơ hội thể hiện tài nghệ qua nhiều dạng phim như Thelma & Louise, Blade Runner, Black Hawk Down, The Martian… Có thể nói Ridley chưa từng làm phim dở, kể cả với The Counselor năm 2013, một phim thất thu nhưng vẫn ấn tượng.

Năm 2012, khi lấy ý tưởng và mạch phim Alien cho Prometheus cũng về cuộc chiến quái vật không gian, Ridley không thể ngờ hưởng ứng nhiệt tình của người hâm mộ dành cho ê-kip. Thu hồi vốn, cùng phản ứng tích cực của báo giới đã khiến 20th Century Fox sẵn sàng bỏ vốn làm tiếp.

Ridley Scott thì đã sẵn sàng bởi ông dự trù kịch bản phần tiếp theo của Prometheus từ trước, kể cả kịch bản cho phần ba của Prometheus! Điều này chứng minh rằng vị đạo diễn sắp 80 tuổi đang dành toàn bộ tâm huyết cho dự án có thể nói là ở phần cuối sự nghiệp.

Trailer Alien Covenant

Đến gần với khán giả

Một trong những bước tiếp cận sống còn của các phim kinh phí cao nằm ở chiến dịch quảng bá. Với 111 triệu USD vốn đầu tư, không khó hiểu khi cả Ridley Scott và hãng sản xuất sẵn sàng tìm mọi cơ hội tiếp cận công chúng trẻ.

Cách đây vài tuần, 20th Century Fox đã giới thiệu rộng rãi Alien: Covenant In Utero - một đoạn clip quảng cáo phim sử dụng hiệu ứng thực tế ảo giúp cho người xem nhập vai làm Xenomorph - sinh vật “đặc sản” của loạt Alien từ xưa tới nay, thông qua một thiết bị kính phát sóng hiện đại.

Lời khen, tiếng chê đồng loạt xuất hiện

Dù còn tới hơn một ngày nữa Alien Covenant mới công chiếu toàn cầu nhưng giới chuyên môn đã sớm đưa ra ý kiến trái chiều sau suất chiếu đặc biệt.

Chuyên trang công nghệ Gizmodo cho rằng Alien Covenant rất có thể sẽ là “nỗi thất vọng phim hè” vì tình tiết không gãy gọn, tâm lý nhân vật chậm chạp dù sở hữu nhiều cảnh… sởn gai ốc.

Bài viết cũng phân tích vì Daniels (do nữ diễn viên xinh đẹp Katherine Waterston đảm nhận) đóng chính nên cô là nhân vật duy nhất được xây dựng hoàn hảo. Chưa kể cái kết phim không đặc sắc cũng làm giảm điểm cộng với tờ Gizmodo.

Riêng trang báo điện tử uy tín The Guardian của Anh thì không tiếc lời khen phần quay phim và âm nhạc xuất sắc, phần hóa thân điêu luyện của hai tài tử Katherine Waterston và Michael Fassbender nhưng vẫn tỏ ra thất vọng với cốt truyện nhàm chán, không tạo bất ngờ và lặp lại quá nhiều chi tiết cũ của Alien trước đây.

Ngược lại, Telegraph khẳng định Alien Covenant là tuyệt phẩm của Ridley Scott và ê-kip với những trường đoạn toát mồ hôi hột chẳng kém gì phim kinh dị.

Hơn nữa phần kết phim đột ngột, đứt đoạn… lại càng khiến khán giả mong chờ diễn biến đáng ngờ tiếp theo, đúng như cảm giác mà Prometheus mang lại 5 năm trước.

Xem một số hình ảnh của Alien Covenant:

