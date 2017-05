Giọng hát Việt: Thu Hà, Hải Anh dừng chân

TTO - Tập 13 The voice - Giọng hát Việt là đêm thi Loại trực tiếp của team Thu Minh và Noo Phước Thịnh, vừa lên sóng VTV3 vào tối 7-5.

Ali Hoàng Dương với tiết mục Tell me why thật tưng bừng trong tập 13 - Ảnh: CATS

Tiết mục hoàn chỉnh nhất và cũng mang đậm chất giải trí nhất trong đêm thi là Tell me why (sáng tác: Châu Đăng Khoa) của Ali Hoàng Dương - "gà cưng" của đội Thu Minh. Không chỉ khoe giọng hát, với tiết mục này, Ali Hoàng Dương còn cho thấy mình đang cực kỳ sung sức ở cuộc đua này với vũ đạo điêu luyện cùng phong cách trình diễn ngày một thu hút. Và anh cũng là người đạt số phần trăm bình chọn cao nhất của đội Thu Minh trong đêm thi này.

Tell me why - Ali Hoàng Dương nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả và giám khảo

HLV Thu Minh cảm thấy rất vui và cho biết: "Tại sao vòng này chị đồng ý cho em thể hiện vũ đạo, bởi ở những vòng trước những gì em hát khán giả đủ biết em hát ra sao, đủ biết em là người có chiều sâu cảm xúc tư duy xử lý bài như thế nào, ngày hôm nay chị em mình chính thức giới thiệu cho khán giả về lợi thế mới của em".

Hải Anh với tiết mục Tình 2000 không suôn sẻ ở đoạn đầu

Mở màn chương trình là Hải Anh, thí sinh được Thu Minh "cướp" về từ đội Tóc Tiên ở vòng thi trước. Hải Anh khoe chất giọng nội lực, truyền cảm cùng vũ đạo nóng bỏng qua ca khúc Tình 2000.

HLV Noo Phước Thịnh nhận xét: "Xem phần biểu diễn của em xong, anh rút ra được một từ đó chính là bản lĩnh, trong lúc hát em có bỏ lỡ ra đoạn đầu vào nhưng em xử lý rất chuyên nghiệp, mong rằng khán giả sẽ bình chọn cho em thật nhiều".

Hiền Mai mạo hiểm cùng I don't wanna miss a thing

Hiền Mai, đội Noo Phước Thịnh, tiếp nối chương trình với ca khúc thuộc hàng kinh điển của nhóm Aerosmith - I don't wanna miss a thing.

HLV Tóc Tiên thổ lột: "Bài hát này chị rất thích và đã khóc khi nghe phiên bản gốc vì quá xúc động. Tuy nhiên, có lẽ vì em còn bé quá về mặt cảm xúc, em chưa cảm được hết hoặc cảm theo cách của em, đôi chỗ còn non nớt trong cách xử lý. Tuy nhiên, đối với một cô bé 19 tuổi thì đó là sự thành công của em".

Tùng Anh tiếp tục gây tranh cãi và luôn được Thu Minh bảo vệ

Giọng ca "phi giới tính" của đội Thu Minh - Tùng Anh đã chọn ca khúc Dệt tầm gai trong Vòng loại trực tiếp này. Anh tiếp tục tận dụng sở trường hát bằng cả giọng nam lẫn nữ của mình và cho thấy ngày càng điêu luyện hơn trong cách xử lí ca khúc và điều khiển giọng hát.

Và một lần nữa, sự "linh hoạt" trong giọng hát của Tùng Anh đã khiến các huấn luyện viên tiếp tục tranh cãi không dừng, đến độ MC Nguyên Khang phải ra sức can ngăn trên sân khấu.

Thu Hà tươi trẻ bất ngờ ở vòng thi này

Chương trình tiếp tục với ca khúc Vì tôi còn sống đậm chất EDM của Thu Hà. Với tiết mục này, Thu Hà đã mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác ở những vòng trước qua phong cách trình diễn năng động, trẻ trung cùng vũ đạo bắt mắt.

HLV Tóc Tiên bày tỏ: "Hát EDM nếu không kiểm soát thì nhạc hoàn toàn có thể đè bẹp giọng hát của em. Với bài hát vừa rồi, phần dàn dựng hay, dancer hay, trang phục đẹp nhưng chị vẫn cảm thấy thiếu thiếu vì em chưa bật lên được giọng hát của mình".

Anh Đức ghi điểm với những bài tình buồn dù tuổi đời còn rất trẻ

Thí sinh chuyên trị những khúc ca nhiều tâm sự - Trần Anh Đức đã mang đến một tiết mục đặc biệt khi thể hiện ca khúc Trái tim em cũng biết đau - bản hit của Bảo Anh.

HLV Đông Nhi chia sẻ: "Nhi thích phần sau của Anh Đức vì đã thoát được ra những áp lực của bản thân, quãng cao sáng làm rất đẹp, tuy nhiên phần đầu Anh Đức hồi hợp, căng thẳng quá".

Nga Helen với tiết mục nhận được nhiều lời khen ngợi từ 4 HLV của chương trình

Với ca khúc Love you in silence, Nga Helen được HLV Đông Nhi dự đoán sẽ là quán quân của Giọng hát Việt 2017.

Đông Nhi nhận định: "Nhìn vào cảm xúc mà em mang đến cho bài hát thông qua giọng hát đầy nôi lực của em, rõ ràng có thể nói đây là một Nga Helen có nội lực khủng khiếp như thế nào. Đâu đó có suy nghĩ lóe lên trong đầu chị là dáng vóc của quán quân nằm ở đây. Em chính là đối thủ đáng gờm của tất cả các chiến binh còn lại".

Và các HLV còn lại cũng đồng tình với nhận xét này của Đông Nhi.

Anh Đạt thể hiện thành công ca khúc Não cá vàng

Anh Đạt, "hot boy" của Giọng hát Việt nhí năm nào, chọn thể hiện ca khúc "gây bão" trong thời gian qua: Não cá vàng. Giọng ca trẻ đã thu hút sự chú ý của cả khán phòng bằng chất giọng trầm ấm nhưng cũng đầy "phá phách" với một đoạn rap do chính Anh Đạt tự viết.

HLV Tóc Tiên bày tỏ: "Nếu chị chưa nghe bài hát gốc này thì sẽ tưởng ca khúc này của Anh Đạt. Chị ít khi rung động nhưng hôm nay em hát khiến chị thật sự xúc động, nhất là đoạn điệp khúc chị nghe như người đàn ông trưởng thành đang tâm sự và chị nổi da gà. Chị mong rằng em sẽ giữ được phong độ, bởi đây là giọng nam mà chị thích nhất cuộc thi này".

Đội Noo Phước Thịnh (từ trái sang): Anh Đạt, Hiền Mai, Thu Hà, Nga Helen. Và Thu Hà đã phải chia tay chương trình - Ảnh: CATS

Kết thúc 8 phần trình diễn, các thí sinh từng đội bước ra sân sân khấu để nghe kết quả. Thứ tự bình chọn của khán giả dành cho đội Noo Phước Thịnh là Hiền Mai, Anh Đạt. Còn lại Nga Helen loại Thu Hà, Noo Phước Thịnh đã chọn Nga Helen - người có phần trình diễn thành công hơn trong đêm thi cũng như khả năng đi xa hơn nữa trong tương lai.

Giọng nữ duy nhất của top 4 đội Thu Minh là Hải Anh đã phải dừng chân

Ali Hoàng Dương, Anh Đức là hai thí sinh có bình chọn cao nhất ở đội Thu Minh. Còn lại Tùng Anh và Hải Anh, HLV Thu Minh đã quyết chọn Tùng Anh bởi "giọng ca phi giới tính trong đội Thu Minh thì chỉ có một".

Tập 14 The voice - Giọng hát Việt vòng Bán kết sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 7-5 trên kênh VTV3.

Q.N.