Vua Arthur: không chỉ có vua, còn 'hot' bởi mỹ nữ

Ngoài những cô đào nóng bỏng, vai chính của bộ phim cũng được giao cho một chàng trai “hot” không kém - nam diễn viên Charlie Hunnam, chàng diễn viên điển trai từng thành công qua các vai diễn trong Pacifim Rim, Son of Anarchy. Còn đạo diễn Guy Ritchie với khán giả không phải là người xa lạ. Sở hữu phong cách làm phim độc đáo, phim của Guy Ritchie thường mang cá tính riêng pha chút bạo lực, hài hước. Khán giả Việt từng làm quen với phong cách này của Guy Ritchie với The Man From U.N.C.L.E. Lần này, đạo diễn đến từ xứ sở sương mù tiếp tục chinh phục người xem bằng câu chuyện phiêu lưu huyền ảo của King Arthur: Legend of the sword.