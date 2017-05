Vietnam Idol tạm dừng, khủng hoảng thí sinh, hát thi thành hát 'chơi'

Tạm dừng Vietnam Idol trong năm nay Nhà sản xuất Cát Tiên Sa cho hay họ sẽ tổ chức hai cuộc thi có cùng “màu” tìm kiếm tài năng ca hát là Nhân tố bí ẩn - The X-Factor và Giọng hát Việt - The Voice lệch năm thay vì định kỳ hằng năm như thời gian qua để chờ “nguồn” thí sinh mới. Như vậy, năm 2017 có The Voice thì năm 2018 sẽ có The X-Factor. BHD cũng tuyên bố tạm dừng sản xuất Thần tượng âm nhạc Việt Nam - Vietnam Idol trong năm nay để tìm kiếm thí sinh.