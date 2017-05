Dáng hình thanh âm: thêm một anime cảm xúc đến từ Nhật Bản

TTO - Dáng hình thanh âm (The silent voice) dự kiến ra mắt vào ngày 12-5 sẽ tiếp tục khai thác dòng phim hoạt hình giàu cảm xúc đến từ xứ sở hoa anh đào, sau thành công của Your name (Tên cậu là gì) ra mắt vào đầu năm nay.

Dáng hình thanh âm là câu chuyện tình yêu đầu đời đầy hoài niệm của cô bé khiếm thính Shoko Nishimiya và cậu bé Shoya Ishida

Anime hoạt hình Nhật không phải là những bộ phim giải trí dễ xem, dù kĩ thuật làm phim không hào nhoáng như những phim hoạt hình 3D lộng lẫy hiện thời của Hollywood.

Nhưng chính tiết tấu chậm rãi, câu chuyện nhẹ bẫng mà đầy đặn cảm xúc qua từng khung hình lại dễ khiến người xem bị cuốn phăng vào thế giới của hoài niệm, hư thực, mộng mơ của tuổi trẻ.

Xem trailer chính thức của A silent voice:

Your name ra mắt vào đầu năm nay tại thị trường Việt Nam thu về 3,6 tỉ sau 3 ngày ra mắt, giữa một rừng phim bom tấm lớn nhỏ là một dấu hiệu tốt cho thấy khán giả Việt đang ngày một ưa chuộng những bộ phim có đề tài và cách thể hiện mới mẻ, sâu sắc nhưng vẫn "điềm tĩnh" của anime.

Trước đó, khán giả thế giới cũng đã từng thổn thức biết bao với những bộ anime “huyền thoại” như My Neighbor Totoro (Hàng xóm của tôi là Totoro), Spirited Away (Vùng đất linh hồn), 5 Centimeters per Second, hay gần nhất phim bom tấn Ghost in the shell - Vỏ bọc ma cũng là tác phẩm được làm lại từ bộ anime nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản.

A silent voice lần này là câu chuyện xoay quanh cuộc sống học đường của cô bé khiếm thính bẩm sinh Shoko Nishimiya và cậu bé Shoya Ishida.

Shoya Ishida vốn là người bắt nạt Shoko khi cả hai học chung lớp thời tiểu học. Bỗng một ngày, Shoko đột ngột chuyển trường. Cô bỏ lại cậu bé Shoya bị bạn bè xa lánh, chỉ trích, vì giờ đây, Shoya là “kẻ xấu tính chuyên bắt nạt người khác”.

Lên trung học, Shoya một lần nữa gặp lại Shoko, cậu quyết định bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho cô bạn thuở xưa. Tuy vậy, liệu rằng mọi chuyện có quá muộn màng?

A silent voice được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng Koe no katachi của tác giả Yoshitoki Ōima, đây là là một trong 3 phim hoạt hình được yêu thích của Nhật Bản trong năm 2016. Tại Nhật, sau khi công chiếu vào tháng 9-2016, A silent voice đã thu về 283 triệu yên (khoảng 2,8 triệu USD) và bán ra 200.000 vé chỉ trong ngày thứ Bảy và Chủ Nhật đầu tiên. Không chỉ vậy, A silent voice còn đoạt một loạt các giải thưởng khác như: Phim hoạt hình xuất sắc nhất của Viện hàn lâm Nhật Bản lần thứ 40, giải Phim xuất sắc nhất hạng mục Phim hoạt hình tại Liên hoan Nghệ thuật truyền thông Nhật Bản lần thứ 20, Phim hoạt hình xuất sắc nhất của Hội phê bình phim Nhật Bản lần thứ 26…

My Neighbor Totoro là bộ phim anime của đạo diễn nổi tiếng Nhật Bản Hayao Miyazak được nhiều thế hệ yêu thích

A silent voice là câu chuyện xoay quanh cuộc sống học đường của hai người bạn trẻ tuổi

Những khung hình rộng đẹp mắt trong phim A silent voice - Dáng hình thanh âm

MINH TRANG