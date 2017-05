Chương trình truyền hình ngày 6-5-2017

VTV1

7g30: Văn học nghệ thuật: Liên hoan độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc. 8g30: Tạp chí Kinh tế cuối tuần. 9g45: Diễn đàn Văn học nghệ thuật: Vấn đề giám định tác phẩm mỹ thuật. 13g10: Phim: Đơn giản tôi là Maria. 14g15: Talk Vietnam: Việt Nam trên bản đồ ẩm thực thế giới. 15g30: Quốc gia khởi nghiệp. 17g10: Khám phá Việt Nam: Ốc đảo xanh giữa lòng di sản. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: Như chưa hề có cuộc chia ly... 21g15: Giai Phim tài liệuNhững “Bố già” Robocon.

VTV2

7g20: Chuyến xe buýt kỳ thú. 8g30: An ninh và Cuộc sống. 11g30: Phim: 12 năm xa cách. 12g15: Bốn mùa yêu thương. 14g: Bạn của nhà nông. 15g30: Khám phá thế giới: Trải nghiệm đa chiều. 17g15: Sáng kiến - Giải pháp. 18g: Quý hơn vàng: Giúp trẻ hết tiêu chảy do dùng kháng sinh. 19g: Phim: Thần điêu đại hiệp. 20g30: Sống khỏe mỗi ngày: Đông y điều trị thoát vị đĩa đệm. 21g30: Robocon 2017.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 9g05: Điều ước thứ 7. 10g: Bản thiết kế cuộc sống. 12g: Cháu ơi cháu à. 13g50: Cùng em đến trường. 14g20: Rubic 8: Phim: Lặng yên dưới vực sâu. 15g10: Gương mặt thân quen nhí. 17g15: Phim: Gia hòa vạn sự thành. 20g: Đại náo thành TAKESHI. 21g15: Trời sinh một cặp. 23g20: Chuyện đêm muộn.

Đại náo thành Takeshi (tập 7): Trong trận chiến tiếp theo, phe Takeshi – Trấn Thành đã mời được một nữ cướp biển nổi tiếng đến từ vùng cà-ri dê để ứng mưu kế. Nữ cướp biển - Sỹ Thanh không những nổi tiếng độc ác, mưu mô mà còn xinh đẹp như “hot girl” khiến cả thành trì Takeshi phải trầm trồ. Trước những thử thách cần phải vượt qua, đạo quân Shakrito - Trương Thế Vinh còn phải đấu trí với các kế sách từ quân sư của phe lãnh chúa Takeshi đưa ra. Đón xem lúc 20g00 tối nay trên kênh VTV3.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 8g30: Tiếng tơ đồng: Ca tài tử với thiếu niên nhi đồng. 12g: Phim: Anh hùng. 14g: Sân khấu cải lương: Tiếng gọi non sông. 16g10: Phim: Anh là trăng, em là sao. 19g: X-Show: Trải nghiệm làm lính cứu hỏa . 20g10: Âm nhạc và bước nhảy. 22g: Tôi người Việt Nam: Người lữ hành trên dòng mekong. 23g30: Ca nhạc: Quê tôi.

VTV9 - 20 giờ tối nay: Âm Nhạc & Bước Nhảy tháng 5 - Vũ Cát Tường sẽ có một minishow hoành tráng để giới thiệu những bài hát mới đến khán giả. Qua chủ đề “Vui trọn đêm nay”, chương trình còn là bữa tiệc âm nhạc sôi động, quy tụ những ca sĩ nổi tiếng như: Đàm Vĩnh Hưng, Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh, Lâm Vũ, Thu Thủy, Lương Bích Hữu, Lưu Minh Tuấn, Huy Nam, Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương, Gil Lê. MC: Liêu Hà Trinh.

Today

9g: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (Số 55+56+57). 11g: Phim Thái: Nước mắt hồng nhan (T04). 14g: Những khúc vọng xưa (Số 59) (Số mới). 15g: Những khúc vọng xưa ( Số 26) + Sống để yêu thương. 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 67) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 92). 17g: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T40). 18g: Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g35: Món ngon mỗi ngày (Số 326). 18g40: Hài Chuyện của nàng (số 68). 19g: Phim VN: Hồ sơ lửa- Phần 2: Người ba mặt (T03). 20g: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (T83). 21g: Phim Thái Lan: Mối hận cơ duyên (T01). 22g: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T39).

THVL

8g30: Phim điện ảnh: Người vận chuyển. 10g: Sống khỏe sống đẹp. 12g: Phim: Rồng bay Phụng múa. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Trực tiếp: Bạn nhà nông. 17g: Phim: Tình Đời. 19g15: Chuyến xe nhân ái. 20g10: Phim: Mặt nạ tình yêu. 21g: Giải trí truyền hình: Ban nhạc quyền năng. 22g15: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HTV2

Đón xem phim điện ảnh KUNG FU PHỞ có sự tham gia của Linh Sơn, Diễm My 9X, Hoàng Phúc NSƯT Mỹ Duyên, Mai Sơn… trong XI NÊ VIỆT TẠI NHÀ trên HTV2 lúc 20g00 tối nay (ảnh). 11g45 Phim HQ Đánh cắp hạnh phúc – T18. 17g00 Phim TQ Quyền lực Vương Phi – T31,T32. 19g00 Sao và sự kiện. 22g00 Phim HQ Bác sĩ nhân ái – T8.

HTV7

8g: Cà phê cuối tuần. 8g30: Hành trình trái đất. 11g: Phim: Sóng gió tình thù. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g: Phim: Canh bạc hoàng gia.14g30: Alo, phim nghe. 16g35: Gương soi phố phường. 17g20: Cha con hợp sức. 17g50: Con đã lớn khôn. 19g: Thần tượng tương lai. 20g30: Dạ khúc tình yêu. 22g: Quý ông hoàn hảo.

10 thí sinh xuất sắc của Dạ khúc tình yêu đã lộ diện: Vân Quỳnh, Mỹ Ngọc, Phương Nga, Lina Nguyễn, Bảo Đăng, An Tuyên, Lê Huy, Vũ Phương, Nguyễn Huy, Song Thảo. 10 cá tính âm nhạc, cùng chung 1 đam mê và đêm nay sẽ là một đêm so tài loại 1 thí sinh với giám khảo khách mời Nghệ sĩ Trung Dân. Đón xem lúc 20g30 tối nay trên kênh HTV7.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g: Phim tài liệu: Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình. 10g: Tỏa sáng giữa đời thường. 12g30: Phim: Hẹn anh kiếp sau. 13g50: Những hộp quà xinh. 17g25: Phim: Nhà không có đàn ông. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 21g: Gương mặt truyền hình. 22g: Phim: Mật danh Rocker. 23g: Siêu thị cười: Dạ em biết rồi.

BTV1

8g55: Phim: Hiệp sĩ đời thường. 12g: Phim: Bước ngoặt định mệnh. 13g: Phim: Tân Bạch Phát ma nữ. 17g30: Phim: Tiếng đàn kìm.19g: Phim: Hạnh phúc cuối. 20g: Phim: Hồ sơ lửa.

ĐN1

6g20: Phim: Tiên nữ giáng trần. 10g: Phim: Đò dọc. 12g20: Phim: Mèo cưng em ở đâu. 15g: Chương trình: Phong cách & Cuộc sống. 16g50: Phim: Định mệnh anh yêu em. 19g05: Chương trình: Tươi khỏe mỗi ngày. 19g45: Phim HQ: Chinh phục trái tim. 21g45: Phim: Phận đàn bà. 22g15: Phim: Hai số phận.

HBO

7g25: Obsessed. 9g15: Anomalisa. 10g40: The last witch hunter. 12g25: The man from U.N.C.L.E. 14g20: The teenage psychic S105. 16g05: Shark tale. 17g35: Shaun the sheep movie. 19g: Guardians of the galaxy. 21g: Teenage mutant ninja turtles. 22g50: Magic mike XXL.

TTO