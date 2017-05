Chương trình truyền hình ngày 5-5-2017

VTV1

7g30: Phim tài liệu: Chiếu bóng về làng. 8g05: Thanh âm cuộc sống: Giai điệu tổ quốc. 10g30: Văn học nghệ thuật: Người về trên những cung đàn. 11g15: Chuyển động 24 giờ. 13g10: Phim: Đơn giản tôi là Maria. 14g15: 90 phút để hiểu.16g30: Sinh ra từ làng: Lê Văn Tuấn- thu tiền tỷ sau những bầm dập. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: Quốc gia khởi nghiệp. 20g45: Phim: Sống chung với mẹ chồng. 22g45: Câu chuyện văn hóa: Phát triển văn hóa du lịch Quảng Nam.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Những công trình vĩ đại. 8g30: Sắc màu không gian: Bản sắc địa phương. 11g30: Phim: 12 năm xa cách. 14g: Bạn của nhà nông. 15g30: Khám phá thế giới: Trải nghiệm đa chiều. 18g: Cùng bạn chữa bệnh. 19g: Phim: Thần điêu đại hiệp. 20g35: Hãy chia sẻ cùng chúng tôi: Điều trị rối loạn cương dương nam giới. 21g30: Robocon 2017. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g30: Khám phá thế giới: Cuộc phiêu lưu từ Bắc Cực đến Nam Cực. 11g15: Phim: Cuộc chiến gia tộc. 12g: Phim: Tình yêu của Ê-va. 13g: Vui sống mỗi ngày. 13g50: Phim: Mùa anh đào. 15g30: Biệt tài tí hon. 17g15: Phim: Gia hòa vạn sự thành. 20g05: Chúng tôi là chiến sĩ. 21g: Thần tượng âm nhạc nhí. 23g10: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 8g: Hành trình bất ngờ. 8g45: Âm nhạc và cuộc sống. 12g: Phim: Anh hùng. 13g: Phim: Vòng xoáy kim tiền. 14g: Phim: Phong cách đàn ông. 16g10: Phim: Anh là trăng, em là sao. 19g: Phim: Tây Du Ký. 20g10: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Diễn viên bá đạo. 22g: Phim: Nữ thần y. 23g30: Ca nhạc.

ĐN1

6g20: Phim: Tiên nữ giáng trần. 10g: Phim: Đò dọc. 12g20: Phim: Mèo cưng em ở đâu. 15g: Phim: Trái tim mỹ nhân. 16g50: Phim: Định mệnh anh yêu em. 19g05: Chương trình: Nhạc phim. 19g45: Phim: Chinh phục trái tim. 21g20: Phim: Phận đàn bà. 22g15: Phim: Hai số phận.

HTV2

Đón xem tập 39 bộ phim VN đặc sắc VỢ TÔI LÀ SỐ 1 có sự tham gia của Kim Tuyến, Trí Quang, Diễm Châu, Hoàng Anh… duy nhất trên kênh HTV2 lúc 20g00 tối nay (ảnh).

11g45 Phim HQ Đánh cắp hạnh phúc – T17. 17g00 Phim TQ Quyền lực Vương Phi – T29,T30. 19g00 Phim HQ Ngôi sao khoai tây – T60. 21g00 Phim HQ Mây họa ánh trăng – T11. 22g00 Phim HQ Bác sĩ nhân ái – T7.

HTV7

8g: Những thám tử vui nhộn. 9g: Phim: Đường Hồ Chí Minh trên biển. 11g: Phim: Sóng gió tình thù. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g: Phim: Canh bạc hoàng gia. 16g20: Bữa cơm gia đình. 16g45: Phim: Mặt trời mùa đông.19g: Gia đình tài tử. 19g45: Chương trình 3S. 20g30: Giờ ăn vui nhộn. 21g30: Vua phạt đền. 22g30: Phim Sitcom: Nhật ký vợ chồng son.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g: Phim tài liệu: Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình. 12g30: Phim: Hẹn anh kiếp sau. 13g30: Phim tài liệu: Côn Đảo xưa và nay. 15g40: Vì thành phố đáng sống: Ngôi nhà của những ý tưởng. 16g30: Phim: Đệ nhất phu nhân. 17g25: Phim: Nhà không có đàn ông. 20g40: Thế giới 24 giờ. 21g: Góc nhìn HTV. 22g: Phim: Mật danh Rocker. 23g: Sức khỏe cho mọi người: Đái tháo đường.

Today

11g: Phim Thái: Nước mắt hồng nhan (T03). 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 66) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 91). 17g: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T39). 18g: Trực tiếp xổ số Vietlott. 18g30: Thế giới điện ảnh (Số 261). 18g50: Món ngon mỗi ngày (số 325). 19g: Phim VN: Hồ sơ lửa- Phần 2: Người ba mặt (T02). 20g: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (T82). 21g: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T108) (tập cuối). 22g: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T38).

BTV1

9g: Phim: Hiệp sĩ đời thường. 12g: Phim: Bước ngoặt định mệnh. 13g: Phim: Tân Bạch Phát ma nữ. 17g30: Phim: Tiếng đàn kìm. 19g: Phim: Hạnh phúc cuối. 20g: Phim: Hồ sơ lửa -Phần 1: Mật danh Đ9. 21g05: Phim: Bàn tay sinh tử.

THVL

8g30: Cặp đôi hài hước. 10g30: Bí quyết sống khoẻ. 12g: Phim: Rồng bay Phụng múa. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Phim: Mắt Lụa. 17g: Phim: Tình Đời. 19g15: Phim: Một đời giông tố. 20g: Phim: Mặt nạ tình yêu. 21g: Giải trí truyền hình: Ngôi sao Phương Nam. 22g15: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g50: Tommy cooper: Not like that, like this. 9g30: Love & Mercy. 11g30: Silicon valley S402. 12g30: Point break. 14g25: The love guru. 15g50: Fast & furious. 17g35: Shark tale. 19g05: The man from U.N.C.L.E. 21g: The last witch hunter. 22g50: The forest.

TTO