Chương trình truyền hình ngày 29-4-2017

VTV1

7g30: Văn học nghệ thuật: Người hát cùng lịch sử. 8g30: Tạp chí Kinh tế cuối tuần. 9g45: Không gian văn hóa nghệ thuật. 13g10: Phim: Đơn giản tôi là Maria. 14g15: Phim tài liệu nước ngoài: Việt Nam - 30 ngày ở Sài Gòn. 15g30: Quốc gia khởi nghiệp. 17g10: Khám phá Việt Nam: Sắc màu Tây Bắc. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: THTT Lễ hội du lịch Cửa Lò 2017. 21g40: Giai điệu tự hào: Gửi em chiếc nón Bài Thơ.

VTV2

7g20: Chuyến xe buýt kỳ thú. 8g30: An ninh và Cuộc sống. 11g30: Phim: Quán cà phê hoàng tử. 12g15: Bốn mùa yêu thương. 14g: Bạn của nhà nông. 15g30: Khám phá thế giới: Tốc độ, vũ khí của các loài vật. 17g15: Sáng kiến - Giải pháp. 18g: Quý hơn vàng. 19g: Phim: Bích Huyết kiếm. 20g30: Sống khỏe mỗi ngày: Biến chứng của bệnh đái tháo đường. 21g30: Robocon 2017.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 9g05: Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật: Hợp tác văn hóa Đức Việt. 10g: Bản thiết kế cuộc sống. 12g: Cháu ơi cháu à. 13g50: Cùng em đến trường. 14g20: Rubic 8: Phim: Lặng yên dưới vực sâu. 15g10: Gương mặt thân quen nhí. 17g15: Phim: Gia hòa vạn sự thành. 20g: Đại náo thành TAKESHI. 21g15: Trời sinh một cặp. 23g20: Chuyện đêm muộn.

Đại náo thành Takeshi (tập 6): Chiến thắng ở trận thứ năm tưởng sẽ kết thúc mọi chuyện, nào ngờ phe Takeshi – Trấn Thành đã lên kế hoạch để giữ chân công chúa Woonsenko – Diễm My 9x ở lại lãnh địa của mình. Đoán trước được đạo quân Shakrito – Trương Thế Vinh sẽ không bỏ qua nên lãnh chúa Takeshi lệnh cho mời cặp đôi nổi tiếng của làng Vũ Đại: Chí Phèo – Huy Khánh và Thị Nở - Lan Phương. Đón xem lúc 20g00 tối nay trên kênh VTV3.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 8g30: Dân ca Nam bộ: Xuân đại thắng. 12g: Phim: Anh hùng. 14g: Sân khấu cải lương: Thép. 16g10: Phim: Anh là trăng, em là sao. 19g: THTT Tranh hạnh 3-4: Giải bóng chuyền nữ Quốc tế Cúp “VTV9 - Bình Điền” - Lần thứ XI - 2017. 21g: X show. 22g: Luôn có cách để yêu thương: Tình yêu người lính. 23g30: Ca nhạc.

HTV2

Đón xem phim điện ảnh BẢO MẪU SIÊU QUẬY có sự tham gia của Đinh Ngọc Diệp, Hiếu Hiền, Trương Quỳnh Anh, Hà Việt Dũng… trong XI NÊ VIỆT TẠI NHÀ trên HTV2 lúc 20g00 tối nay (ảnh). 11g45 Phim HQ Đánh cắp hạnh phúc – T12. 17g00 Phim TQ Quyền lực Vương Phi – T19,T20. 19g00 Sao và sự kiện. 22g00 Phim HQ Bác sĩ nhân ái – T2.

HTV7

8g: Cà phê cuối tuần. 8g30: Hành trình trái đất. 11g: Phim: Sóng gió tình thù. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g: Phim: Canh bạc hoàng gia.14g30: Alo, phim nghe. 16g35: Gương soi phố phường. 17g20: Cha con hợp sức. 17g50: Con đã lớn khôn. 19g: Thần tượng tương lai. 20g30: Dạ khúc tình yêu. 22g: Quý ông hoàn hảo.

10 thí sinh xuất sắc của Dạ khúc tình yêu đã lộ diện: Vân Quỳnh, Mỹ Ngọc, Phương Nga, Lina Nguyễn, Bảo Đăng, An Tuyên, Lê Huy, Vũ Phương, Nguyễn Huy, Song Thảo. 10 cá tính âm nhạc, cùng chung 1 đam mê và đêm nay sẽ là một đêm so tài không loại với giám khảo khách mời Trác Thúy Miêu. Đón xem lúc 20g30 tối nay trên kênh HTV7.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g: Phim tài liệu: Tình người trong cuộc chiến. 10g: Tỏa sáng giữa đời thường. 12g30: Phim: Hẹn anh kiếp sau. 13g50: Những hộp quà xinh. 17g25: Phim: Nhà không có đàn ông. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 21g: Gương mặt truyền hình. 22g: Phim: Mật danh Rocker. 23g30: Ca nhạc: Ngày mới trên thành phố.

BTV1

8g55: Phim: Hiệp sĩ đời thường. 12g: Phim: Bước ngoặt định mệnh. 13g: Phim: Tân Bạch Phát ma nữ. 17g30: Phim: Tiếng đàn kìm.19g: Phim: Hạnh phúc cuối. 20g: Phim: Hồ sơ lửa.

ĐN1

6g20: Phim: Tiên nữ giáng trần. 10g: Phim: Đò dọc. 12g20: Phim: Mèo cưng em ở đâu. 15g: Chương trình: Phong cách & Cuộc sống. 16g50: Phim: Định mệnh anh yêu em. 19g05: Chương trình: Tươi khỏe mỗi ngày. 19g45: Phim HQ: Đừng quên hoa hồng. 21g45: Phim: Phận đàn bà. 22g15: Phim: Hai số phận.

Today

9g: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (Số 49+50+51). 11g: Phim HQ: Nỗi lòng người mẹ (T96). 14g: Những khúc vọng xưa (Số 58- Số mới). 15g: Những khúc vọng xưa (T56) + Sống để yêu thương. 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 60) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 85). 17g: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T33). 18g: Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g35: Món ngon mỗi ngày (Số 323). 18g40: Hài Chuyện của nàng (Số 67). 19g: Phim VN: Hồ sơ lửa (T34). 20g: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (T76). 21g: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T102). 22g: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T31).

THVL

8g30: Phim điện ảnh: Cô vợ giả hoàn hảo. 10g: Sống khỏe sống đẹp. 12g: Phim: Rồng bay Phụng múa. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Chương trình văn nghệ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Vĩnh Long “Khát vọng vươn lên”. 17g: Phim: Tình Đời. 19g15: Chuyến xe nhân ái. 20g10: Phim: Mặt nạ tình yêu. 21g: Giải trí truyền hình: Ban nhạc quyền năng. 21g30: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g55: The hunchback of notre dame. 9g25: Money monster. 11g05: Ricki and the flash. 12g45: V for vendetta. 14g55: The teenage psychic S104. 15g45: Everest. 17g45: Aeonflux. 19g15: 10 cloverfield lane. 21g: Warcraft. 23g: Ted 2.

