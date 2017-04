Tây, ta cùng nhau 'hái tiền' phòng vé rạp Việt

Fast and furious 8 vừa cán mốc 125 tỉ ở thị trường Việt Nam

Tính đến thời điểm hiện tại, doanh thu toàn cầu của phần 8 loạt phim về “gia đình và siêu xe” Fast and Furious (tựa Việt: Quá nhanh quá nguy hiểm) đã chạm mốc 908 triệu đô, sắp chạm mốc một tỉ với tốc độ cực nhanh.

Tại nhiều thị trường lớn trên thế giới, bộ phim vẫn đang được ủng hộ nhiệt liệt khi trụ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu như tại: Trung Quốc, Mexico, Nga, Hàn Quốc và Pháp…

Riêng ở thị trường Việt Nam, bộ phim này ngay từ “cuối tuần vàng” đầu tiên (từ thứ 6 đến chủ nhật) đã được ưu ái dành toàn bộ những suất chiếu tối, những suất chiếu có giờ đẹp nhất, với tần suất dày đặc tại hệ thống các rạp chiếu lớn.

Vậy nên việc đón 1,5 triệu lượt người xem sau 2 tuần công chiếu, việc Fast 8 đang ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng những bộ phim có doanh thu cao nhất tại Việt Nam từ trước đến nay (sau Kong - Skull Island và Fast and Furious 7) là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, tính về hiệu suất người xem, Fast 8 cán mốc 100 tỉ nhanh hơn Kong, trong cùng một thời điểm.

Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn là bộ đôi "trời hành" trong Em chưa 18

Trong khi đó, bộ phim thuộc thể loại rom-com hài hước Em chưa 18 của bộ đôi đạo diễn Lê Thanh Sơn và nhà sản xuất Charlie Nguyễn lại vừa dành kỉ lục mới, khi là bộ phim chưa ra mắt chính thức (28-4 mới ra rạp) nhưng đã đoạt doanh thu 13,2 tỉ đồng, thông qua các suất chiếu sneak-show (suất chiếu sớm giới hạn dành cho khán giả) trong 3 ngày từ tối 21, 22 và 23-4.

Bộ phim có đề tài học đường không mới, nhưng cách tiếp cận lại khá lạ đối với giới học sinh Việt Nam đang nhận nhiều lời nhận xét, yêu thích có và không thích cũng có.

Nghệ sĩ Kim Xuân, một diễn viên đã có thâm niên cũng đã dành thời gian đi xem Em chưa 18 và nhận xét: “Phim dễ thương, tươi tắn lắm. Nhưng với thế hệ của tôi thì nó chưa thuần Việt lắm thôi. Vẫn là một phim đáng xem ngoài rạp”.

Các gương mặt như Kaity Nguyễn, Kiều Minh Tuấn… thoạt trông có vẻ như chẳng liên quan gì đến vai diễn trong phim, nhưng khi lên phim lại khiến khán giả bất ngờ bởi con mắt xanh nhìn người của đạo diễn: Kaity bản năng, tươi trẻ; Kiều Minh Tuấn thoát hẳn phải những vai phụ, “sang chảnh” hơn rõ rệt với vai diễn play-boy trong phim.

Mùa hè chỉ mới bắt đầu, và trong thời gian tới những kỉ lục mới sẽ còn khiến khán giả “choáng váng” bởi năm nay là năm của những bộ phim bom tấn quốc tế như Vệ binh dải ngân hà 2 (Guardians of the galaxy 2), Transformers the last knight, Pirates of the Caribbean, Kẻ cắp mặt trăng - Despicable Me 3… bên cạnh những dự án phim Việt cũng hứa hẹn đình đám...

