Nhóm Lime tái xuất sau 2 năm học nghề tại Hàn Quốc

Trong hai năm "học nghề" tại Hàn Quốc, Lime cũng có nhiều cơ hội xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông lớn của Hàn như: SBS, Mnet, Yeonhap News, Tongtong Tv… Dấu ấn lớn nhất của Lime tại thị trường Hàn Quốc là khi đứng trên sân khấu chương trình I can see your voice. Tại Hàn Quốc, Lime cũng liên tiếp phát hành các single: Toc Toc Toc, Take it slow, Part of me trên trang nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc - Melon.