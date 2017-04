Hòa âm ánh sáng: Bảo Thy mang cả băng chuyền lên sân khấu

TTO - Tối 21-4, đêm Chung kết 1 Hòa âm ánh sáng - Remix New Generation đã lên sóng với chủ đề âm nhạc Free Style qua phần thi của top 3, gồm: Bảo Thy, S.T và Yến Trang.

Bốn giám khảo của đêm chung kết 1: Hồ Hoài Anh, Lưu Thiên Hương, Dương Khắc Linh và Soobin Hoàng Sơn (từ trái qua) - Ảnh: CATS

Đây là đêm thi không loại, số điểm cuối cùng sẽ được giữ lại để cộng vào đêm thi Chung kết 2.

Ở hàng ghế giám khảo là ba nhạc sĩ quen thuộc của chương trình: Lưu Thiên Hương, Dương Khắc Linh, Hồ Hoài Anh và giám khảo khách mời ca sĩ Soobin Hoàng Sơn.

Mở màn đêm thi là tiết mục của nam ca sĩ khách mời Cường Seven với liên khúc Khi bên em - Lời yêu thương với phần vũ đạo và âm nhạc cực kỳ sôi động.

Cường Seven với liên khúc Khi bên em - lời yêu thương

Yến Trang là ca sĩ thi đầu tiên với tiết mục Buông. Cô hóa thân thành nàng Geisha, hát lên một câu chuyện tình đầy lôi cuốn và bí ẩn với những vũ đạo lạ mắt và một cái kết bất ngờ.

Yến Trang hóa Geisha kể chuyện tình qua tiết mục Buông

Kết thúc phần trình diễn của Yến Trang, giám khảo Dương Khắc Linh khen ngợi đây là kịch bản hay nhất từ đầu chương trình cho đến giờ. Giám khảo Lưu Thiên Hương cũng đồng tình với nhận xét của đồng nghiệp.

Trong khi đó, HLV Hồ Hoài Anh cho rằng tổng thể tiết mục rất gọn gàng, phần diễn của Yến Trang vừa phải, thể hiện được đẳng cấp trong biểu cảm gương mặt. Tuy nhiên, anh mong chờ một điều gì đó bùng nổ hơn nữa của Yến Trang.

Riêng Soobin Hoàng Sơn chia sẻ: "Tiết mục của chị Trang như một bộ phim dẫn dắt người xem từ đầu cho đến cuối, em cảm giác như không thể rời mắt được, nhìn đã lắm không còn gì để chê".

Kết quả, đội Yến Trang nhận được 39 điểm từ giám khảo.

Còn S.T lại chọn ca khúc tiếng Anh - Look at me cho đêm thi này với bới cảnh sân khấu là "thành phố không ngủ" Las Vegas.

S.T biến sân khấu The Remix thành Las Vegas sôi động, đầy màu sắc

Giám khảo Lưu Thiên Hương cho rằng đây là tiết mục nhiều màu sắc từ âm nhạc cho đến dàn dựng và dành lời khen cho stylist của nhóm.

Giám khảo Dương Khắc Linh nhận xét: "Cách S.T trình diễn luôn có một nụ cười siêu thoải mái, cho thấy sự đam mê và hạnh phúc khi đứng trên sân khấu. Ngay từ đầu anh đã biết là S.T sẽ có mặt trong đêm Chung kết".

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn chia sẻ: "Có ba điều làm nên thành công của tiết mục đó là phục trang, âm nhạc và phong thái của anh S.T. Hôm nay em cũng rất thích âm nhạc của anh Nimbia, hy vọng mình sẽ có cơ hội được hợp tác với nhau".

Kết quả, đội S.T nhận được 39.5 điềm từ giám khảo.

Cuối cùng là tiết mục của đội Bảo Thy với ca khúc mới "ra lò" mang tên Là con gái phải xinh, một sáng tác của Đỗ Hiếu.

Đội Bảo Thy cực kỳ mạo hiểm khi nhảy và trình diễn trên băng chuyền

Ngoài việc giới thiệu một ca khúc mới với giai điệu bắt tai và ca từ dễ thương, Bảo Thy còn mang băng chuyền tự động lên sân khấu, một đạo cụ mà chưa có nghệ sĩ Việt Nam nào sử dụng để trình diễn.

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn buộc phải thốt lên: "Chị bước lên băng chuyền nhìn rất nguy hiểm, chỉ cần lệch một bước chân là bể cả tiết mục. Sự cố gắng, rồi đến âm nhạc, tổng thể hòa quyện lại với nhau, em nghĩ mình thích nhất bài hát của chị tối nay".

Giám khảo Hồ Hoài Anh cho rằng: "Đội Bảo Thy luôn mang đến những điều độc lạ, suy nghĩ làm sao để tìm được sự độc lạ đó cũng là lực thúc đẩy cho đội tìm ra được những điểm hay.".

Bảo Thy tự tin thể hiện vũ đạo trên băng chuyền - Ảnh: CATS

Trong khi đó, giám khảo Lưu Thiên Hương bày tỏ: "Tôi vui nhất là trong Remix tôi đã tìm ra được Bảo Thy khác hẳn công chúa bong bóng ngày trước.

Với âm nhạc nếu như không muốn hình ảnh của mình bị lập lại, cả nghệ sĩ thế giới họ vẫn thay đổi, vẫn là style của họ nhưng họ sẽ thay đổi theo thời gian. Chúc mừng Bảo Thy đã tìm được hình ảnh hợp lới lứa tuổi của bạn".

Kết quả, đội Bảo Thy nhận được 39.5 điềm từ giám khảo, bằng với S.T.

Nữ ca sĩ Yến Lê của mùa thi năm nay cũng quay trở lại sân khấu Remix với vai trò ca sĩ khách mời, cô thể hiện ca khúc Đã quên rồi.

Yến Lê với ca khúc Đã quên rồi

Sau đó là tiết mục của giám khảo khách mời Soobin Hoàng Sơn với liên khúc Vui đi em - Lalala.

Soobin Hoàng Sơn cũng góp vui qua liên khúc Vui đi em - Lalala

Cuối đêm thi, MC chương trình cũng bất ngờ công bố đội Hương Giang đã được cứu và chính thức so tài cùng Bảo Thy, S.T và Yến Trang trong đêm chung kết 2, cũng là đêm trao giải.

Tập 15 Remix New Generation - Chung kết trao giải sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 28-4, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Q.N.