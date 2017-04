Transformers: The Last Knight sẽ có những kỹ xảo tối tân nhất?

Đạo diễn Michael Bay trên trường quay Transformers: The Last Knight - Ảnh: CGV

Lời chào từ biệt của Ông hoàng cháy nổ

Theo lịch phát hành, Transformers: The Last Knight (Chiến binh cuối cùng) sẽ đối đầu với Wonder Woman và The Mummy trên mặt trận phòng chiếu. Tuy nhiên với kinh nghiệm 4 lần chiến thắng vẻ vang với tổng doanh thu khoảng 3,8 tỷ USD thì không khó để ê kíp Transformers tiếp tục hốt bạc.

Nếu như Wonder Woman là phim mới toanh về nữ anh hùng nhà DC Comics, The Mummy phiên bản nhượng quyền chưa biết hay hay dở thì Transformers đã có fans từ năm 2007 và trở thành series khoa học giả tưởng ăn khách nhất sự nghiệp Michael Bay.

Được mệnh danh là “ông hoàng cháy nổ” nhờ loạt tác phẩm dàn cảnh công phu như Armageddon, Pearl Harbor… Michael Bay luôn tràn đầy kinh nghiệm trong việc mang tới những hình ảnh mãn nhãn, đáng đồng tiền.

Michael Bay chia sẻ:

Lần này với Transformers: The Last Knight, Michael Bay mong muốn cải thiện dòng phim 3D sao cho mượt mà và thuyết phục bằng thủ pháp quay tả thực: Ông sử dụng hai cần trục điều khiển hai chiếc camera IMAX 3D, mô phỏng khả năng quan sát linh hoạt và rộng khắp của mắt người.

Đây cũng là tập phim đầu tiên dùng IMAX 3D ghi hình nên yêu cầu gắt gao của Michael Bay phần nào dễ hiểu, bởi thương hiệu sống hay chết nằm ở chất lượng. Sự kỹ tính đã “giúp” ngân sách làm phim vơi đi khoảng 15 triệu USD (hơn 340 tỷ đồng) chỉ để phục vụ việc quay phim!

Dù Transformers: The Last Knight chưa phải là cái kết (như tựa phim) vì phần sáu đã lên kế hoạch thực hiện, nhưng đây sẽ là phim cuối cùng mà Michael Bay giữ cương vị đạo diễn. Có thể trong tương lai, ông vẫn sẽ quay trở lại trong vai trò sản xuất hoặc cố vấn nhưng chính lời chào bỏ ngỏ này càng khiến người hâm mộ nóng lòng chờ đợi.

Trong suốt 10 năm qua, nhờ thương hiệu Transformers, Michael Bay vẫn giữ vị thế quan trọng ở Hollywood. Phim của ông phần lớn mạnh về nghe - nhìn hơn là cảm nhận. Bất chấp lời chê bai của giới chuyên môn, ông vẫn làm chủ cuộc chơi khi chiêu dụ được khán giả tới rạp.

Trước khi trông chờ vào những thay đổi quan trọng của series Transformers vài năm tới, Chiến binh cuối cùng chắc chắn sẽ là cuộc chơi lớn, tâm huyết để Michael Bay khẳng định ông là kẻ xây dựng nên thương hiệu bộ phim cũng như để lại dấu ấn đậm nhất cho những thước phim hoành tráng cuối cùng.

Michael Bay trên trường quay Transformers: The Last Knight

Kịch tính và bí mật được tiết lộ

Trong các đoạn trailer tung ra rải rác từ cuối năm ngoái, Transformers: The Last Knight mở ra một loạt điểm thú vị hấp dẫn cho fans của series này. Theo đó, tập 5 sẽ là cuộc chiến giữa con người và những kẻ thù khổng lồ với các mắc xích quan trọng.

Trong đó, tổ tiên của các thể sống vô cơ của hành tinh Cybertron đã đặt chân đến Trái đất từ trước khi con người hiện diện, họ xóa sổ sự tồn tại của loài khủng long, góp phần tạo ra kim tự tháp, đồng thời cũng được xem như “thần linh” trong nhiều tín ngưỡng

Nhiều yếu tố chính trị, lịch sử được hư cấu đưa vào phim như cuộc chi.ến chống phát xít, hay cuộc Thập Tự chinh vĩ đại... tạo nên độ phức tạp cho phim, mở ra các chương tiếp theo gợi tò mò cho khán giả.

Về phía diễn viên, Mark Wahlberg tiếp tục trở lại cùng Josh Duhamel với hai tài tử gạo cội là Stanley Tucci và Anthony Hopkins. Riêng Isabela Moner - bóng hồng 15 tuổi trên phim được dự đoán sẽ là thế hệ ngôi sao mới mà Hollywood nóng lòng khám phá.

ĐỨC TRẦN tổng hợp