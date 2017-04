​Hội An triển lãm về chủ quyền biển đảo Việt Nam

TTO - Triển lãm bản đồ và trưng bày Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý do Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam và UBND thành phố Hội An phối hợp tổ chức đã khai mạc sáng 21-4 tại Hội An.