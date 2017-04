Vương Gia Vệ lần thứ hai đứng đầu top 100 đạo diễn toàn cầu

Top 10 của top 100 đạo diễn toàn cầu thế kỷ 21 (2017) Vương Gia Vệ (phim Nhất đại tông sư) David Lynch (phim Mulholland Drive) Michael Haneke (phim Amour) Apichatpong Weerasethakul (phim Cemetery of Splendour) Paul Thomas Anderson (phim There Will Be Blood) Lars von Trier (phim Nymphomaniac) Richard Linklater (Series Love) Giả Chương Kha (phim Trời định) Terrence Malick (phim The Tree of Life) Lý An (phim Brokeback Mountain)