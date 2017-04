8 thú vị cần biết khi xem The Fate of the Furious

17 triệu USD cho 8 quái xế!

1929 Ford Rat Rod, McLaren 675LT, Twin Turbo Lamborghini, Ferrari F430, Rolls-Royce Wraith… thuộc 5 trong tổng 8 chiếc xe tham gia các màn chiến đấu ác liệt trên phim.

Tất nhiên con số tổng những chiếc xe đủ mọi tầng lớp là vô số kể, theo tiết lộ của công ty chuyên độ xe cho phim này là 300 chiếc, thực hiện trong nửa năm ròng.

Michael McCarthy - người đảm nhận phần độ xe của The Fate of the Furious cho hay cảnh quay đua xe hoành tráng tại New York đã tiêu hao khoảng 200 chiếc xe hơi.

Hương vị mới đến từ đạo diễn F. Gary Gray

Nhận lời dàn dựng tập 8, Gray cho biết anh sẽ đem tới những màn hành động khác hẳn hai đồng nghiệp trước đó là James Wan (tập 7) và Justin Lin (tập 6).

Tiết lộ của chàng đạo diễn da màu 47 tuổi thì hành động trên phim sẽ tập trung nhiều vào các màn đối đầu gay cấn giữa những chiếc siêu xe.

Tuyên bố của Gray khiến người hâm mộ tò mò, trong quá khứ anh từng thực hiện bộ phim hành động tương tự khá thành công là The Italian Job, sau đó chuyển hướng sang làm phim tâm lý xã hội Straight Outta Compton và gặt hái nhiều giải thưởng chuyên môn.

Theo tiết lộ của nam chính Vin Diesel, anh sẽ tiếp tục đảm nhận Dominic Toretto cho tới tận 2021.

Có ít nhất hai tập phim nữa để phục vụ người hâm mộ, và đều nằm trong phần phim bộ ba tách biệt mà The Fate of the Furious chính là câu chuyện mở đầu.

Phim nhượng quyền đầu tiên có hai diễn viên nữ đoạt Oscar tham gia

Việc tài tử gạo cội ngoài 70 tuổi tham gia một vai phụ quan trọng trong phim khiến nhiều khán giả trẻ ngạc nhiên. Helen Mirren từng cầm súng và thực hiện nhiều pha hành động khi đã 67 tuổi và đã giành một giải Oscar năm 2007 cho phim The Queen.

Đa dạng với nhiều dạng vai, từ sát thủ trong Shadowboxer cho đến vợ của đại văn hào trong The Last Station… nhưng Magdalene Shaw vẫn là ẩn số trong The Fate of the Furious cho đến tận đầu tháng 4, hình ảnh của bà mới được nhà sản xuất công bố.

Bên cạnh Helen Mirren, The Fate of the Furious còn có Charlize Theron – vai phản diện chính trong phim, đối đầu trực tiếp với Dominic Toretto và những người bạn. Theron được lòng đạo diễn F. Gary Gray bởi họ từng hợp tác ăn ý trong The Italian Job, đồng thời nổi tiếng với hình tượng đả nữ trong Mad Max: Fury Road, Æon Flux trước đó.

Cựu siêu mẫu Nam Phi đã sở hữu một tượng vàng vào năm 2004 với vai sát nhân đồng tính trong Monster. Từ đó đến nay, sự nghiệp Theron trải qua nhiều thăng trầm nhưng gần đây cô liên tục gây chú ý với loạt phim như Atomic Blonde, The Huntsman: Winter's War…

Là phim Hollywood đầu tiên quay tại Cuba

Không chỉ có New York, Dubai, iceland… mà The Fate of the Furious còn thực hiện các cảnh quay quan trọng tại Cuba - đất nước còn nhiều vùng đất hoang sơ và tiềm ẩn những bất ngờ thú vị.

Để được quay phim tại đây, nhà sản xuất của phim đã làm việc cùng luật sư và cố vấn chính trị để có thể mang ê-kip sang Cuba.

Ngoài lý do Cuba có những cung đường đẹp và nguy hiểm, các nhà sản xuất của The Fate of the Furious còn nỗ lực tìm kiếm nhiều địa điểm thú vị mà chưa từng xuất hiện trên bất kì phim Hollywood nào.

Mâu thuẫn cá nhân

Hai nam diễn viên cơ bắp Dwayne Johnson và Vin Diesel khiến người hâm mộ bất ngờ vì sứt mẻ tình cảm ngay khi những cảnh quay cuối của The Fate of the Furious được hoàn thành.

Là diễn viên chính cũng đồng thời đóng vai trò nhà sản xuất, Vin cắt gần hết các cảnh cuối của Dwayne mà không nêu rõ lý do.

Ngay sau đó, Dwayne viết trên trang cá nhân rằng anh cảm ơn những đồng nghiệp nữ tuyệt vời của phim, trong khi nhấn mạnh với các bạn diễn nam lại có vấn đề lớn: “Nhiều bạn diễn rất chuyên nghiệp và chuẩn men còn một số khác thì không, tính hệt đàn bà!”

Được tin cả Dwayne Johnson và Vin Diesel đều đã hẹn riêng nhưng mâu thuẫn vẫn không được giải quyết. Dwayne Johnson bắt đầu tham gia series phim từ tập 5 trong khi Vin Diesel đã chinh chiến cùng siêu xe từ phần phim đầu tiên năm 2001.

Dwayne Johnson đóng phim nhờ fans

Vin Diesel từng tiết lộ anh muốn mời đàn anh Tommy Lee Jones (lúc ấy đã ngoài 60 tuổi) vào vai Luke Hobbs - một đặc vụ của Cục An ninh Ngoại giao, người có nhiệm vụ lùng bắt Dominic và Brian (Paul Walker) cùng băng nhóm của họ.

Theo Vin, vai Luke Hobbs khá giống một vai mà Tommy từng tham gia trong The Fugitive, tuy nhiên khi người hâm mộ phản ứng thì Vin mới quyết định chọn Dwayne Johnson.

Nhờ ngoại hình hầm hố và diễn xuất ấn tượng, Dwayne từng tiết lộ anh sắp có tập phim riêng về nhân vật Luke Hobbs tuy nhiên đến nay dự án này vẫn bặt tăm tích.

Manila từng là bối cảnh trong mơ của phim

Vin Diesel và hai nhà sản xuất còn lại mong muốn được thực hiện những màn đua xe trên các đoạn đường cao tốc đông đúc của Manila, Phillipines.

Tuy nhiên chính phủ nước này đã từ chối vì sợ ảnh hưởng đến an ninh và giao thông trong nước vì tuyến metro ở Manila ảnh hưởng phần lớn di chuyển của người dân thành phố này.

ĐỨC TRẦN tổng hợp