Hòa âm ánh sáng: Bảo Thy, S.T., Yến Trang vào chung kết

S.T giành điểm tuyệt đối từ ban giám khảo trong tập 13. Anh cũng là thí sinh đầu tiên có được vinh dự này tại Hòa âm ánh sáng 2017 - Ảnh: CATS

Ngồi dưới hàng ghế giám khảo vẫn là ba nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc: Lưu Thiên Hương, Dương Khắc Linh, Hồ Hoài Anh và vị giám khảo khách mời đặc biệt - ca sĩ Đông Nhi, quán quân The Remix mùa đầu tiên.

Hương Giang Idol trở lại trong vai trò ca sĩ khách mời. Cô kết hợp cùng Lưu Hiền Trinh (trưởng nhóm S-Girl) mở màn tập 13 với ca khúc Bản giao hưởng số 9.

Hương Giang Idol kết hợp cùng Lưu Hiền Trinh trình bày ca khúc Bản giao hưởng số 9

Đội S.T thi đầu tiên. Anh liều lĩnh thể hiện ca khúc nổi tiếng của Lê Cát Trọng Lý mang tên Chênh vênh. Giai điệu chậm rãi, đậm chất tự sự quen thuộc bỗng được S.T "phù phép" trở nên bắt tai. Ngoài việc lôi cuốn khán giả ở chất giọng lẫn vũ đạo, S.T còn khiến người xem "rùng mình" với đoạn kết bất ngờ trên sân khấu.

Sau phần thi của S.T, Dương Khắc Linh khen ngợi biên đạo Minh Tú vì dàn dựng thành một vở kịch hấp dẫn, anh cũng khen S.T hôm nay đã hát hay và mong muốn được xem nhiều hơn nữa.

Giám khảo Lưu Thiên Hương lo sợ đêm nay sẽ nặng về học thuật nhưng producer Nimbia làm nhạc rất tốt, đội S.T đã lên đến đỉnh điểm của nghệ thuật và cảm thấy thích hình ảnh cá tính của S.T.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhận xét: "S.T là ca sĩ có phong độ nhất, vòng nào cũng giữ và không để tuột mất phong độ. Với chủ đề ngày hôm nay, hình ảnh cá tính của S.T rất phù hợp, những người làm nghề như anh sẽ thích và sau mùa này em sẽ rất thành công".

Kết quả, đội S.T nhận được cả "vườn điểm 10", tròn 40 điểm từ giám khảo - số điểm cao nhất từ đầu chương trình đến nay.

S.T hát hit Lê Cát Trọng Lý chinh phục hoàn toàn giám khảo Remix New Generation

Kế đó là phần thi của đội Yến Trang với ca khúc Let me feel your love tonight. Tiết mục của Yến Trang đã thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn khiến khán giả thích thú.

Giám khảo Lưu Thiên Hương cảm thấy đang lo lắng thừa vì đội Yến Trang đã làm rất tốt. Cô nhận xét: "Đêm nay là thử thách lớn cho cả biên đạo, ca sĩ và đặc biệt là producer. Tôi rất vui khi các bạn làm hơn cả mong đợi của tôi và xin chúc mừng cả đội".

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ: "Ca khúc của Yến Trang rất đúng chủ đề, biên đạo Lan Nhi dựng tiết mục có nhiều điều bất ngờ hơn, em đã lấy lại phong độ rất xuất sắc".

Nữ ca sĩ Đông Nhi bày tỏ: "Chị Yến Trang đúng là 'tắc kè hoa' của chương trình năm nay, chị luôn biến hóa và thích ứng được với nhiều thể loại nhạc và hôm nay chị đã tỏa sáng trên sân khấu thật sự, phần nhạc làm cho em rất phấn khích và muốn lên sân khấu để nhảy cùng mọi người".

Kết quả, team Yến Trang nhận được 39.5 điểm từ giám khảo.

Thót tim với màn xoay vòng trên không của Yến Trang trong Let me feel your love tonight

Nhóm Tronie - MiA thể thể hiện ca khúc Apologize, kể về câu chuyện tình yêu của nữ ác quỷ Dracula MiA với con người là Tronie.

Giám khảo Hồ Hoài Anh nhận xét: "Nhóm này thích làm ma quỷ, mộng mị nhưng lại rất phù hợp, bài hát có thông điệp khá rõ ràng, tuy nhiên về phần hát, MiA là thí sinh có thuận lợi khá nhiều khi có chất giọng vang và khỏe, nhưng em bớt phần rung thì sẽ mới mẻ hơn. Chốt lại, với anh hôm nay các em làm rất hay".

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cũng dành lời khen cho Addy Trần vì phần âm nhạc xuất sắc nhưng về phần dàn dựng anh lại cảm thấy hơi rối chưa được chặt chẽ mặc dù ý tưởng rất hay.

Riêng Đông Nhi đánh giá cao đội MiA vì đã đầu tư rất nghiêm túc và làm rất tốt phần thi của mình.

Kết quả, nhóm nhận được 39.5 điềm từ giám khảo.

Tronie - MiA hóa ác quỷ Dracula kể chuyện tình yêu mãnh liệt qua ca khúc Apologize

Cuối cùng là phần trình diễn của đội Bảo Thy. Cô đưa khán giả đến không gian âm nhạc hiện đại nhưng vẫn đậm chất cổ điển khi kết hợp giữa biểu tượng âm nhạc của Phương Tây và đạo cụ múa Phương Đông. "Công chúa bong bóng" thể hiện liên khúc Khóc thêm lần nữa - I'm sorry babe. Đây đều là hai ca khúc đã rất quen thuộc của của Bảo Thy nhưng trở nên mới lạ hơn khi kết hợp với Symphony.

HLV Lưu Thiên Hương rất ưng ý về tổng thể tiết mục mà team Bảo Thy mang đến. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh cảm thấy rất hay khi nhóm đã chọn ca khúc thị trường nhưng vẫn hòa nhập với chủ đề.

Và với Đông Nhi thì: "Đội Bảo Thy mang đến một không gian nhẹ nhàng, dễ thương đúng phong cách của Bảo Thy. Nhi thích sự kết nối và chuyển giữa các bài với nhau, khi tiếng violon vang lên khiến cho người nghe phải quao lên hay quá, tại sao lại có thể kết hợp âm nhạc như vậy vào trong bài thi của mình".

Kết quả, team Bảo Thy nhận được 39.5 điểm từ giám khảo.

Bảo Thy làm mới hit của tuổi thanh xuân 'Khóc thêm lần nữa'

Trong khi chờ đợi tổng hợp kết quả từ ban giám khảo, ca sĩ Đông Nhi đã mang đến Remix New Generation tiết mục Xin anh đừng - một sáng tác mới của Đỗ Hiếu.

Với số điểm quy đổi bình chọn từ giám khảo và khán giả, đội Bảo Thy đã giành được số điểm cao nhất, kế tiếp là S.T và Yến Trang. Với thứ tự này, cả ba cùng nhau bước thẳng vào đêm Chung kết. Và đội Tronie - Mia đành phải nói lời chia tay với chương trình.

Bảo Thy vượt mặt S.T giành chiến thắng trong đêm thi Symphony - EDM

Tập 14, đêm Chung kết 1 Remix New Generation sẽ lên sóng vào lúc 21h ngày 21-4 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam.

Q.N.