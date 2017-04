Chương trình truyền hình ngày 15-4-2017

VTV1

7g30: Văn học nghệ thuật: Ngô Tất Tố - Ánh sáng trong đêm. 8g30: Tạp chí Kinh tế cuối tuần. 9g45: Không gian văn hóa nghệ thuật. 13g10: Phim: Đơn giản tôi là Maria. 14g15: Đối thoại chính sách. 15g30: Quốc gia khởi nghiệp. 17g10: Khám phá Việt Nam: Văn hóa Nam Bộ tại làng nghề Phú Lễ. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: Phim tài liệu: Cuộc tìm kiếm người lính trẻ Việt Nam. 22g00: Chuyện xưa tích cũ: Những mùa xuân lịch sử.

VTV2

7g30: Chuyến xe buýt kỳ thú. 8g30: An ninh và Cuộc sống. 11g30: Phim: Quán cà phê hoàng tử. 12g15: Bốn mùa yêu thương. 14g00: Bạn của nhà nông. 15g30: Khám phá thế giới: Công viên quốc gia Yellostone. 17g15: Sáng kiến - Giải pháp. 18g00: Quý hơn vàng. 19g00: Phim: Bích Huyết kiếm. 20g30: Sống khỏe mỗi ngày. 21g05: Những người đàn ông tự tin.

VTV3

7g00: Cà phê sáng. 9g05: Văn hoá - Sự kiện và Nhân vật: Nhạc trưởng Lê Ha My. 10g00: Bản thiết kế cuộc sống. 12g00: Cháu ơi cháu à. 13g50: Cùng em đến trường. 14g20: Rubic 8: Phim: Lặng yên dưới vực sâu. 15g10: Gương mặt thân quen nhí. 17g15: Phim: Gia hòa vạn sự thành. 20g00: Đại náo thành TAKESHI. 21g00: Trời sinh một cặp. 23g00: Chuyện đêm muộn.

Đại náo thành Takeshi tập 4: Sau ba lần đại bại, tướng quân Shakrito - Trương Thế Vinh vẫn tiếp tục tìm kiếm người tài gia nhập đạo quân của mình hòng cứu công chúa Woonsenko - Diễm My 9x. Lãnh chúa Takeshi - Trấn Thành nghênh chiến trước đạo quân của Shakrito - Trương Thế Vinh khi mời biểu tượng sức mạnh của xứ sở phù tang đó là chiến binh Samurai - Ngọc Tưởng đến phò tá. Bằng kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, chiến binh Samurai sẽ giúp lãnh chúa Takeshi - Trấn Thành bày binh bố trận tiêu diệt quân của Shakrito. Đón xem lúc 20g00 tối nay trên kênh VTV3.

VTV9

6g00: Sáng phương nam. 8g30: Tiếng tơ đồng: Bài ca trong liên hoan đờn ca tài tử. 12g00: Phim: Chỉ muốn anh yêu em. 14g00: Sân khấu cải lương: Đò chiều. 16g10: Phim: Nấc thang danh vọng. 19g00: X-Show. 20g10: Sài Gòn đêm thứ Bảy. 22g00: Luôn có cách để yêu thương: Dạy con biết chia sẻ việc nhà. 23g30: Ca nhạc.

VTV9 - 20 giờ tối nay: Sài Gòn Đêm Thứ 7 – Với chủ đề “Yêu thương mong manh”, danh ca Họa Mi, Ngọc Sơn, Sơn Tuyền, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, Đoan Trang, Ngọc Liên, Hồ Quang Hiếu, Yến Trang, Yến Nhi, Đức Phúc sẽ tái ngộ khán giả yêu âm nhạc với những tình khúc sâu lắng về tình yêu cùng những câu chuyện hậu trường thú vị. Diễn viên Thanh Mai sẽ biểu diễn bài múa ballet đẹp mắt trên nền nhạc “Anh cứ đi đi”. MC: Nguyên Vũ - Yến Trang.

HTV2

Đón xem phim điện ảnh NẮNG có sự tham gia của Thu Trang, Hoài Linh, Trấn Thành, Kiều Minh Tuấn, bé Kim Thư… trong XI NÊ VIỆT TẠI NHÀ trên HTV2 lúc 20g00 tối nay (ảnh).

11g45: Phim HQ: Điều ước cho em (T.94). 17g00: Phim HQ: Tìm lại yêu thương (T.107,T.108). 19g00: Sao và sự kiện. 22g00: Phim TVB: Hình cảnh (T.20).

HTV7

8g00: Cà phê cuối tuần. 8g30: Hành trình trái đất. 11g00: Phim: Sóng gió tình thù. 12g30: Phim: Cười lên vợ ơi. 13g00: Phim: Canh bạc hoàng gia.14g30: Alo, phim nghe. 16g35: Gương soi phố phường. 17g20: Cha con hợp sức. 17g50: Con đã lớn khôn. 19g00: Thần tượng tương lai. 20g30: Dạ khúc tình yêu. 22g00: Quý ông hoàn hảo.

Dạ khúc tình yêu tập 2 lên sóng ngày 15/4, đây là một chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc trữ tình. Trong tập 2, top 14 thí sinh sẽ thể hiện 7 ca khúc song ca với giai điệu khác nhau. Ban Giám khảo chính là nhạc sĩ Đức Huy, danh ca Thanh Hà và khách mời Trác Thúy Miêu. Đón xem lúc 20g30 tối nay trên kênh HTV7.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g00: Phim tài liệu: Viện Quân Y 175 - 20 năm xây dựng và trưởng thành. 10g00: THTT Cúp truyền hình 2017: Vòng đua Ban Mê Thuột - Pleiku. 12g30: Phim: Hẹn anh kiếp sau. 13g50: Những hộp quà xinh. 17g25: Phim: Nhà không có đàn ông. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 21g00: Chuyến xe âm nhạc. 22g00: Phim: Nhà có hai cửa chính. 23g00: Siêu thị cười.

ĐN1

6g20: Phim: Tiên nữ giáng trần. 10g00: Phim: Nghiệt oan. 12g20: Phim: Mèo cưng em ở đâu. 15g00: Chương trình: Phong cách & Cuộc sống. 16g50: Phim: Hoàng tử ếch. 19g05: Chương trình: Tươi khỏe mỗi ngày. 19g45: Phim HQ: Đừng quên hoa hồng. 21g45: Phim: Phận đàn bà. 22g15: Phim: Hương vị cuộc sống.

BTV1

8g55: Phim: Hiệp sĩ đời thường. 12g00: Phim: Liên minh phá án. 13g00: Phim: Đế Cẩm. 17g30: Phim: Tơ đồng vương vấn.19g00: Phim: Lời nói ấm áp. 20g00: Phim: Hồ sơ lửa.

Today

9g00: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (Số 37+38+39). 11g00: Phim HQ: Nỗi lòng người mẹ (T.82). 14g00: Những khúc vọng xưa (Số 56-Số mới). 15g00: Những khúc vọng xưa (T.41) + Sống để yêu thương. 16g00: Hi 5-Cùng hát cùng chơi (số 46) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 71). 17g00: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T.19). 18g00: Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g35: Món ngon mỗi ngày (Số 317). 18g40: Hài Chuyện của nàng (Số 65). 19g00: Phim VN: Hồ sơ lửa (T.20). 20g00: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (T.63). 21g00: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T.89). 22g00: Phim Philippines: Hẹn ước tình yêu (T.18).

THVL

8g30: Phim điện ảnh: Người bảo vệ. 10g00: Sống khỏe sống đẹp. 12g00: Phim: Rồng bay Phụng múa. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g00: Trực tiếp: Nhịp cầu y tế. 17g00: Phim: Tình Đời. 19g15: Chuyến xe nhân ái. 20g15: Phim: Mặt nạ tình yêu. 21g00: Giải trí truyền hình: Ban nhạc quyền năng. 21g30: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g45: Couples retreat. 9g35: Wall.E. 11g15: I saw the light. 13g15: The huntsman: Winter’s war. 15g10: The teenage psychic S102. 15g10: The teenage psychic S102. 17g45: Hotel for dogs. 19g25: Maleficent. 21g00: Central intelligence. 22g45: The witch.

TTO