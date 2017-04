Nhóm nhạc Hàn Quốc Infinite dự chung kết Nhạc hội song ca 

Nhóm nhạc Hàn Quốc Infinite - Ảnh: trang cá nhân của nhóm

Đây là những khách mời đặc biệt sau ca sĩ Yesung của nhóm nhạc Super Junior từng góp mặt trong tập mở màn của phiên bản Việt hóa từ Duet Song Festival.

Infinte là nhóm nhạc Hàn Quốc được thành lập từ năm 2010 gồm bảy thành viên: Sungkyu (trưởng nhóm, hát chính), Dongwoo, Woohyun, Hoya, Sungyeol, L, Sungjong.

Trong đó. thành viên L có ngoại hình điển trai và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nên được khán giả biết đến nhiều nhất. Thời gian đầu nhóm khá chật vật vì được đào tạo bởi công ty quản lý nhỏ, nghèo, không tên tuổi so với những ông lớn của K- Pop như SM, JYP, YG…

Clip Nhóm Infinite chào người hâm mộ Việt Nam

Tuy nhiên, sau album đầu tay của nhóm là Over The Top phát hành vào tháng 7-2011 và mini album của nhóm la New Challenge ra mắt vào tháng 3-2013 bán được 160.000 ở Hàn Quốc (một trong những album bán chạy nhất năm đó), Infinite bắt đầu được chú ý và yêu thích.

Nhóm từng hai lần tổ chức tour khắp thế giới với tên gọi One Great Step (2013), INFINITE Effect (2015).

Chung kết chương trình Nhạc hội song ca sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 19h chủ nhật ngày 16-4 trên kênh HTV7. Đây sẽ là đêm tranh tài cuối cùng của năm cặp thi: Hoàng Bách - Khánh Long, Jang Mi - Đức Trí, Hồ Quang Hiếu - Chí Quốc, Mạnh Quỳnh - Thanh Duy, Lê Minh (thay cho Phan Đinh Tùng xin rút vì bận việc riêng) - Thành Nghiệp. Sau các tiết mục dự thi của năm cặp, khán giả sẽ là người bình chọn ra cặp quán quân của Nhạc hội song ca mùa đầu tiên.

