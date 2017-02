Tiến Đạt chỉ vào top 6 nam vương vì lỗi phiên dịch

Nguyễn Tiến Đạt trong bộ trang phục truyền thống tại cuộc thi Nam vương Quốc tế - Ảnh: T.L.

Đêm chung kết cuộc thi Nam vương Quốc tế 2017 (Mister International 2017) đã diễn ra tại Thái Lan vào tối 13-2 và thí sinh Nguyễn Tiến Đạt của Việt Nam đành dừng chân ở top 6 dù trước đó được kỳ vọng sẽ đạt thành tich tốt hơn.

Tiến Đạt bị loại ngay sau phần thi ứng xử vì lúng túng trong việc nghe và trả lời bằng tiếng Anh. Thiếu tự tin, Tiếng Đạt phải nhờ đến phiên dịch viên do ban tổ chức chuẩn bị. Không may, Tiến Đạt lại gặp phải nữ phiên dịch không giỏi, dịch sai cả câu hỏi lẫn câu trả lời của anh.

Nguyễn Tiến Đạt được đánh giá cao nhờ thể hình chuẩn của một huấn luyện viên thể hình - Ảnh: Tiến Vũ

Câu hỏi được đưa ra là: “What do you think is the next big thing in your country in next decade?” (Tạm dịch: Theo bạn, đâu là vấn đề lớn nhất của đất nước bạn trong thập kỷ tiếp theo?) nhưng người phụ nữ phiên dịch đã dịch nhầm thành "một năm" khiến nội dung câu hỏi bị sai lệch.

Sau khi nghe đọc câu hỏi tới hai lần, Tiến Đạt vẫn lúng túng và trả lời cũng không đâu vào đâu: "Việt Nam đang vươn lên toàn cầu nhưng vấn đề này của Việt Nam cũng đang rất yếu nên em nghĩ trong năm tiếp theo cần phải mở nhập hội toàn cầu...".

Nữ phiên dịch lại tiếp tục mang đến rắc rối khi dịch câu trả lời của Tiến Đạt thành: "Vấn đề lớn nhất của đất nước chúng tôi là mở rộng cửa để chào đón tất cả mọi người từ mọi quốc gia đến với đất nước chúng tôi".

Với nội dung câu trả lời hoàn toàn sai lệch, phần thi ứng xử của Tiến Đạt hiển nhiên thất bại.

Kết quả, Nguyễn Tiến Đạt dừng lại ở Top 6 cùng giải phụ Thí sinh có nụ cười quyến rũ. Và danh hiệu Nam Vương Quốc tế 2017 thuộc về Paul Iskandar đến từ Li Băng.

Trước đó, ban tổ chức cuộc thi Tìm kiếm người mẫu thể hình VN 2016 đã gây bất ngờ khi chọn á quân Nguyễn Tiến Đạt (22 tuổi, huấn luyện viên thể hình) dự thi tại cuộc thi Nam vương Quốc tế 2017. Lý do là dù chỉ đoạt danh hiệu á quân nhưng Tiến Đạt được đánh giá cao ở sự gợi cảm trong phong cách trình diễn và tự tin giao tiếp tiếng Anh.

Thế nhưng ngay sau đó, Tiến Đạt đã tiết lộ mình sẽ trả lời ứng xử bằng tiếng Việt và tạo chú ý khi tuyên bố "sử dụng tiếng Việt tại cuộc thi quốc tế mới là đằng cấp...".

Cũng như Nam Em và nhiều người đẹp khác, cú "ngã ngựa" vì khả năng ngoại ngữ hạn chế của Tiến Đạt tại cuộc thi sắc đẹp thế giới cho thấy ngoại ngữ là một trong những rào cản khiến nhan sắc Việt chưa thể "hội nhập" cũng như tỏa sáng tại đấu trường sắc đẹp thế giới.

Nam vương Quốc tế - Mister International là một trong những cuộc thi dành cho nam giới nổi tiếng, năm 2008, Tiến Đoàn là thí sinh đầu tiên của Việt Nam đoạt ngôi vị cao nhất tại cuộc thi này. Năm 2009 có Vĩnh Thụy vào được Top 15. Năm 2011 đại diện VN có Lê Khôi Nguyên đoạt được giải 3. Từ đó đến nay, các thí sinh của VN đánh mất sự chú ý vì không có đại diện tham dự hoặc chưa có thứ hạng cao tại cuộc thi này.

Q.N.