Lễ hội ngày càng cuồng nhiệt, mê muội đời sống tâm linh

PGS.TS Nguyễn Văn Huy (nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học VN) - Ảnh: V.V.T. * PGS.TS Nguyễn Văn Huy (nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học VN): Quản lý hiện đại, văn minh và chuyên nghiệp Ở VN hiện nay vào ngày đầu xuân mọi người đi đền, chùa rất nhiều, nhưng chủ yếu cầu mong cái gì đó rất thực dụng, mong muốn cầu sao thì được vậy ngay lập tức, thiếu nền tảng, cơ sở của giáo lý. Việc tranh giành, cướp giật lộc cũng do người ta không hiểu được bản chất của lễ hội hay tâm linh. Niềm tin tâm linh, tín ngưỡng ở mọi xã hội là câu chuyện rất bình thường, còn những việc chen lấn, xô đẩy, tranh giành nhau là sự mù quáng của một lớp người nhất định trong xã hội tạo ra sự hỗn loạn trong lễ hội mà chúng ta thấy. Những sự lộn xộn của lễ hội hiện nay là do quản trị lễ hội không chuyên nghiệp và bản thân một số người quản lý vẫn đang mê muội. Chúng ta chưa bỏ công bỏ sức suy nghĩ một cách thật sự sáng tạo, hợp lý để tổ chức các lễ hội, các hoạt động có yếu tố tâm linh thu hút đông đảo người tham dự như thế nào trong điều kiện mới hiện nay. Những hội làng ngày xưa với không gian nhỏ hẹp đã không còn phù hợp với lượng khách quá lớn so với khi hình thành không gian thiêng này. Nếu các địa phương không thể tổ chức quản trị lễ hội tốt, cứ để tình trạng lộn xộn như hiện nay tiếp diễn làm xấu hình ảnh của đất nước thì nên nghĩ tới việc có thể thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài để tư vấn cách quản lý lễ hội một cách hiện đại, văn minh và mang tính chuyên nghiệp. Hi vọng cách làm này sẽ giúp cho việc thay đổi hình ảnh xấu của các hội mùa xuân mà cứ lặp đi lặp lại trong vài chục năm qua. TS Nguyễn Quốc Tuấn (viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo) - Ảnh: FBNV * TS Nguyễn Quốc Tuấn (viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo): Mê muội về đời sống tâm linh Hàng ngàn năm cho đến thời Nguyễn đã hình thành một hệ thống thần linh cực kỳ chặt chẽ, tương ứng với nó là một chế độ tế tự rất khuôn phép, nhưng sau này không còn nữa. Khi phục hồi thì dựa trên sự truyền miệng, ký ức còn sót lại, nên xảy ra tình trạng mạnh nơi nào nơi ấy làm. Cho đến những năm 1986 bắt đầu đổi mới thì yếu tố thị trường, đồng tiền bắt đầu chen vào, dẫn đến sự rối loạn. Những tiêu chuẩn, tiêu chí, giá trị bây giờ đều lộn xộn. Cũng vì vậy mà người VN đã không còn duy trì được sự giáo dục về tâm linh, thờ cúng tổ tiên từ môi trường gia đình đến nhà trường. Đó là khoảng trống về mặt giáo dục. Nên nhiều người bây giờ rất mê muội về đời sống tâm linh. Họ có thể có đời sống cao nhưng trong đời sống tâm linh họ vẫn rơi vào trạng thái không được giáo dục. Vì thế, giải pháp căn bản là Nhà nước phải đứng ra khôi phục hệ thống thần linh và chế độ tế tự đã bị tàn phá, đồng thời tuyệt đối cấm bước ra khỏi các quy định đó. Muốn vậy thì phải học lại các triều đại trước, phải có giáo dục tôn giáo và giáo dục về thực thể tôn giáo trong học đường, gia đình. V.V.TUÂN ghi