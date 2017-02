Chương trình truyền hình ngày 16-2-2017

VTV1

7g30: Nẻo về nguồn cội: Những ngôi nhà trên cao nguyên đá. 8g05: Phim tài liệu: Uống chung một dòng nước. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Lấy chồng trẻ. 14g15: Sân khấu. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: Vì an ninh Tổ quốc. 20g45: Phim: Chiều ngang qua phố cũ. 22g45: Phim tài liệu: Ước mơ xanh của Tiếng.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Con đường chuyên nghiệp. 8g30: Sắc màu các dân tộc. 11g45: Phim: Ước mơ lấp lánh. 12g30: Sống khỏe mỗi ngày: Chăm sóc hệ tiêu hóa cho người cao tuổi. 15g30: Khám phá thế giới: Trái đất năm 2050. 16g45: Hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách. 19g: Phim: Phương Thế Ngọc. 21g20: Phim tài liệu khoa học. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g30: Việt Nam discovery. 10g10: Cháu ơi, cháu à. 11g15: Phim: Cuộc chiến gia tộc. 12g: Phim: Người đàn ông tuyệt vời. 13g: Vui sống mỗi ngày. 13g50: Phim: Tình hồng. 14g40: Hòa âm ánh sáng. 17g15: Phim: Thiết Kiều Tam. 20g: Phim: Gia đình vui nhộn. 20g30: Nhà cười. 21g30: Phim: Tuổi thanh xuân. 23g20: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g: Sáng phương Nam. 8g45: Muôn màu Showbiz. 11g: Kết nối miền tây. 12g: Phim: Trái tim lầm lỡ. 13g: Phim: Ngọc lục bảo. 14g: Phim: Chuyên gia tiệc cưới. 16g: Phim: Nấc thang danh vọng. 19g: Phim: Thủy Hử. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Sàn đấu danh hài. 22g: Phim: Cô nàng xinh đẹp. 23g30: Ca nhạc.

HTV2

Đón xem tập 13 bộ phim HQ đặc sắc CÁM DỖ có sự tham gia của Kwon Sang Woo, Choi Ji Woo, Park Ha Sun, Lee Jung Jin… duy nhất trên kênh HTV2 lúc 21g00 tối nay.(ảnh). 11g45 Phim HQ Điều ước cho em – T44. 17g00 Phim HQ Tìm lại yêu thương – T7,T8. 19g00 Phim HQ Ngôi sao khoai tây – T4. 20g00 Phim VN Người đẹp lỡ thì – T13. 22g00 Phim TVB Mất dấu – T1.

HTV7

7g30: Nụ cười ngày mới. 9g: Phim: Dệt nắng cho ngày dài hơn. 11g: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12g30: Phim: Tết Tết Tết. 13g: Phim: Bí ẩn trái tim. 16g20: Bữa cơm gia đình. 16g45: Phim: Mẹ chồng là cháu dâu. 19g: Đối thủ xứng tầm. 19g50: Phim: Gia đình là số 1. 20g30: Sàn đấu thời gian. 21g30: P336. 22g30: Phim Sitcom: Nhật ký vợ chồng son.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g: Phim tài liệu: Tục phóng sinh xưa và nay. 12g30: Phim: Hào quang nghiệt ngã. 13g30: Ký sự: Việt Nam - Những sắc màu dân tộc. 15g20: Chương trình văn hóa TP.HCM. 17g25: Phim: Tôi yêu Lee Tae Ri. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 21g40: Ký sự truyền hình: Cuộc sống và những điều kỳ diệu. 22g: Phim: Chung cư cảnh sát.

THVL

8g30: Giải trí truyền hình: Biệt đội tài năng. 10g10: Nhìn ra thế giới. 12g: Phim: Rồng bay Phụng múa. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 17g: Phim: Tình Đời. 19g10: Phim: Osin nổi loạn. 19g50: Hoạt hình: Bóng mát tâm hồn. 20g: Phim: Hương đồng nội. 21g30: Phim: Âm mưu và tình yêu.

ĐN1

6g20: Phim: Người tình của chồng tôi. 10g: Phim: Quý bà lắm chiêu. 12g20: Phim: Muôn nẻo tình yêu. 16g50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19g05: Hài Sitcom: Thánh phán. 19g45: Phim: Bước tới ngày mai. 21g20: Phim: Đò dọc. 22g45: Phim: Chỉ có thể là yêu.

Today

11g: Phim HQ: Nỗi lòng người mẹ (T24). 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 108) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 110). 17g: Phim Philippines: Khát vọng đêm trăng (T8). 18g:Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g30: Tiếp sức hồi sinh (Số 199). 18g50: Món ngon mỗi ngày (số 289). 19g: Phim VN: Sứ mạng song sinh (T29). 20g: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (T5). 21g: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T31). 22g: Phim Philippines: Khát vọng đêm trăng (T7).

BTV1

10g30: Phim: Bong bóng mùa hè. 12g: Phim: Vợ hàng xóm. 13g: Phim: Sự thật nghiệt ngã. 17g30: Phim: Dâu trăm họ. 19g: Phim: Tình yêu trong mơ. 20g: Phim: Tỷ phú tưng. 21g05 Phim: Chuyện tình thảo nguyên.

HBO

7g20: Sudden death. 9g10: Flubber. 10g40: Tommy cooper: Not like that, like this. 12g25: The age of Adaline. 14g20: Anomalisa. 15g50: Steve Jobs. 17g50: Ghost town. 19g30: Inglourious basterds. 22g: The danish girl.

