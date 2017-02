Đinh Hương, Đức Tuấn, Quốc Thiên và Vũ Cát Tường (từ trên xuống, từ trái sang) đã chọn Valentone để tung sản phẩm đầu tiên trong năm mới.

Lý giải cho “vụ mùa” sôi nổi này, ca sĩ Quốc Thiên nói: “Có lẽ vì năm vừa qua Tết đến sớm nên nhiều ca sĩ đã bỏ kế hoạch làm nhạc xuân để dồn lực cho những bản nhạc tình dịp Lễ tình nhân. Dù sao, tình ca vẫn dễ ăn khách và có đời sống lâu dài hơn là nhạc xuân, vốn chỉ phù hợp nghe dịp Tết”.

Đúng ngày mới tung sản phẩm

Vậy nên Quốc Thiên cũng là một trong số những ca sĩ phát hành MV dịp Lễ tình nhân sớm nhất, cách ngày 14-2 gần một tuần. Anh cũng đã lựa chọn thời điểm này để giới thiệu ca khúc mới - Câu chuyện làm quen (Tiên Cookie), rất phù hợp trong dịp Lễ tình nhân, như một động thái trở lại hoạt động mạnh mẽ trên con đường ca hát sau khoảng hai năm hoạt động khá “chậm rãi”.

Câu chuyện làm quen được kỳ vọng sẽ là bản nhạc được dùng để tỏ tình dịp Valentine này với những câu hát là một lời tỏ tình dễ thương.

Một trong những ca sĩ tung thông tin về sản phẩm âm nhạc mùa Valentine sớm nhất là Sơn Tùng M-TP. Trước ngày Valentine một tuần, Sơn Tùng đã nhanh tay “bung” bản giới thiệu (teaser) 36 giây cho MV Nơi này có anh và có ngay khoảng 1,8 triệu lượt người xem ngay khi bản MV chính thức còn chưa ra mắt.

Cùng thời điểm với Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi tiết lộ dịp Valentine năm nay cô không ra sản phẩm hát đôi cùng người yêu là ca sĩ Ông Cao Thắng mà dành sự “ưu ái” này cho Nhật Minh - thí sinh trong đội Đông Nhi và là quán quân The Voice Kids 2016. Dẫu vậy, Ông Cao Thắng vẫn đóng vai trò quan trọng trong MV We belong together của Đông Nhi và học trò Nhật Minh lần này khi lui về hỗ trợ toàn bộ cho phần sản xuất MV.

Và dẫu tung tin từ khá sớm như thế nhưng các MV của Sơn Tùng M-TP hay của Đông Nhi và Nhật Minh đều được “neo” cho đến 0g ngày 14-2 mới tung ra chính thức. Chính “chiêu” này đã khiến fan của hai nghệ sĩ này thêm chộn rộn, đoán già đoán non về câu chuyện tình yêu sẽ được kể trong MV: một “happy ending” (kết thúc vui vẻ, có hậu) hay là một cuộc tình dang dở?

Hạnh phúc, khổ đau có đủ

Một lần nữa, mùa tình yêu là thời điểm đắt giá để các nghệ sĩ trẻ viết hay hát tâm tình của mình. Tất cả những sản phẩm mùa Valentine này đều đến từ các giọng ca, tác giả trẻ. Trong đó, phải kể đến ca nhạc sĩ Vũ Cát Tường - người chuyên làm “rụng tim” bạn yêu nhạc bằng những bài tình da diết, buồn thương.

Nhưng lần này, Tường đã dành cho mùa Valentine 2017 một ca khúc không quá sầu đau, chỉ đơn giản là những nỗi nhớ mang tên Em ơi: “…Đây cà phê nhớ em. Đây hàng me nhớ em. Đây Đông Du nhớ em bên anh mỗi khi tan ca..”.

Nhà sản xuất âm nhạc SlimV cũng chọn Valentine để lần đầu ra mắt một MV âm nhạc cho riêng mình mang tựa đề Bỏ lại thế giới. Chọn dòng nhạc EDM thời thượng và sở trường, MV Bỏ lại thế giới mang đến cảm giác dễ chịu cho người xem với nhiều cảnh quay danh thắng đẹp của Việt Nam trong câu chuyện tình yêu tròn đầy hạnh phúc.

Cùng chủ đề tình yêu hạnh phúc còn có ca khúc Ngày hạnh phúc của quán quân Ca sĩ giấu mặt mùa 2 - Quốc anh và Thảo Phạm, cũng là một lựa chọn cho bạn yêu nhạc cho mùa tình yêu.

Bên cạnh những ca khúc yêu người, yêu đời, mùa tình yêu này, làng nhạc Việt cũng đón nhận khá nhiều bài tình buồn, không lối thoát. Đó là câu chuyện của đôi nam nữ yêu nhau nhưng cô gái bất ngờ phát hiện người đàn ông của mình “say nắng” cùng một người đàn ông khác trong MV Trăng dưới chân mình của ca sĩ Đức Tuấn.

Trăng dưới chân mình chỉ là một trong số những ca khúc, câu chuyện tình yêu trong dự án âm nhạc sắp ra mắt của anh và nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Đức Tuấn tiết lộ anh không chủ ý chọn một ca khúc hay chuyện tình buồn cho dịp Valentine này.

Ca khúc này chỉ nằm trong tổng thể một album nhạc tình khá buồn của Trần Lê Quỳnh khi tác giả này thổ lộ nhạc của anh bây giờ đã khác xưa, không còn là những cuộc tình tinh khôi, trong trẻo, thay vào đó là những cuộc tình đã “trầy xước”…

Những tưởng Trăng dưới chân mình đã là câu chuyện buồn đau và chua chát nhất, nhưng Đợi anh đến hoa cũng tàn của ca sĩ Đinh Hương có lẽ là MV “đỉnh” của sự cô đơn trong ngày tình yêu.

Đinh Hương viết: “Bài hát Hương dành riêng cho trái tim đang chơ vơ một mình và cả những người dù đã “hai mình” nhưng vẫn cảm thấy cô đơn trong mùa Valentine. Bất kỳ ai cũng xứng đáng để có một tình yêu chờ đợi bạn ở phía cuối con đường.

Dù đó có thể chỉ là một thứ tình yêu không trọn vẹn, thế nhưng thật may mắn bởi vì ít nhất trong cuộc đời ta vẫn có một ai đó xứng đáng để nhớ, đợi chờ và yêu thương mỗi ngày”.

Dành cho F.A (được tạm hiểu là những người độc thân) mùa Valentine còn có mini album Nước mắt của Hà Thúy Anh. Album này là sự kết hợp của Hà Thúy Anh với nhạc sĩ Hamlet Trương và nhà sản xuất Tuấn Mario, gồm hai ca khúc: Nước mắt (Hamlet Trương) và Giờ thì anh (Mian Huỳnh).

“Ai cũng mưu cầu yêu và được yêu nhưng mấy ai thấu hiểu và đón nhận trọn vẹn tình yêu và hạnh phúc. Dẫu câu chuyện lần này là những câu chuyện nhiều đau khổ nhưng mong mọi người hãy cứ hy vọng và tin tưởng vào tình yêu bởi đó chính là cách duy nhất giúp bạn vượt qua sự cô đơn và hạnh phúc sẽ trở lại”.

Ca sĩ trẻ Trung Quang (19 tuổi) cũng quyết định thử sức cùng nhạc trẻ sau thời gian hát bolero, nhạc trữ tình kể từ mùa Valentine năm nay - Ảnh: H.T Production

Và đích nhắm nhạc mùa tình yêu không chỉ vì mùa tình yêu. Trước ngày 14-2 một ngày, ca sĩ trẻ Trung Quang - quán quân Thần tượng bolero 2016 - cũng đã phát hành album vol.2 Lập trình tình yêu.

Quang chia sẻ: “Trong album này, tôi không hát nhạc trữ tình quê hương hay bolero nữa mà chọn cho mình những ca khúc nhạc trẻ, nhạc remix sôi động hơn với mục đích là mở rộng đối tượng khán giả lẫn thị phần biểu diễn của mình. Album này tính phát hành trước Tết để thuận tiện cho việc đi diễn nhưng vì cận Tết nên không kịp in ấn, phát hành. Thật may khi đây cũng là thời điểm thích hợp để trình làng một album nhạc tình mà tôi khá ưng ý”.

QUỲNH NGUYỄN