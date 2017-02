La La Land thắng giải điện ảnh lớn nhất nước Anh

Viola Davis - Ảnh: BAFTA Danh sách thắng giải BAFTA lần thứ 70 Phim hay nhất: La La Land Phim Anh hay nhất: I, Daniel Blake Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: Son of Saul (Hungary) Phim đầu tay hay nhất: Under the Shadow Đạo diễn xuất sắc nhất: Damien Chazelle (La La Land) Nam chính xuất sắc nhất: Casey Affleck (Manchester By The Sea) Nữ chính xuất sắc nhất: Emma Stone (La La Land) Nam phụ xuất sắc nhất: Dev Patel (Lion) Nữ phụ xuất sắc nhất: Viola Davis (Fences) Diễn viên triển vọng (Nam và Nữ): Tom Holland. Kịch bản gốc: Manchester By The Sea Kịch bản chuyển thể: Lion Quay phim đẹp nhất: La La Land Nhạc nền hay nhất: La La Land