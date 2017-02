Chương trình truyền hình ngày 13-2-2017

VTV1

7h30: Nẻo về nguồn cội: Đông môn- cái nôi của ca trù đất Cảng. 8h: Phim tài liệu: Uống chung dòng nước. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Lấy chồng trẻ. 14h50: Phim tài liệu: Đồng chí Trường Chinh. 17h45: Cuộc sống thường ngày. 20h15: Quốc hội với cử tri: Giám sát việc cấp sổ đỏ. 20h45: Phim: Ngự lâm không kiếm. 22h10: Vấn đề hôm nay. 23g50: Ký sự miền tây: Hồn quê giữa phố.

VTV2

7h30: Khám phá thế giới: Sức mạnh kỳ diệu của con người. 8h30: Kinh doanh và pháp luật: Quy tắc xuất xứ hàng hóa. 11h45: Phim: Ước mơ lấp lánh. 12h30: Hãy chia sẻ cùng chúng tôi: Chứng tiểu đêm ở người già. 15h30: Khám phá thế giới: Trái đất năm 2050. 16h45: Visa toàn cầu. 19h: Phim: Phương Thế Ngọc. 20h35: Sống khỏe mỗi ngày: Chăm sóc hệ tiêu hóa cho người cao tuổi. 22h30: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7h: Cà phê sáng. 8h15: Việt Nam discovery. 9h20: Sáng tạo Việt. 12h: Phim: Người đàn ông tuyệt vời. 13h: Vui sống mỗi ngày. 14h40: Ơn giời, cậu đây rồi. 17h20: Phim: Thiết Kiều Tam. 20h: Phim: Gia đình vui nhộn. 20h30: Con biết tuốt. 21h10: Phim: Ngày mai ánh sáng. 22h20: Phim: Tình hồng. 23h20: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6h: Sáng phương nam. 9h30: Rong ruổi đất phương Nam: Về thăm quê hương Hắc công tử. 12h: Phim: Trái tim lầm lỡ. 14h: Phim: Xuân muộn. 16h10: Phim: Nấc thang danh vọng. 19g: Phim: Thủy Hử. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Chuẩn cơm mẹ nấu. 21h55: Phim: Cô nàng xinh đẹp. 23h: Tôi là người Việt Nam: Vì anh là người lính.

Today

11g: Phim HQ: Nỗi lòng người mẹ (T21). 16g00: Hi 5 - Cùng hát cùng chơi (số 105) LT. 16h30: Chuyện nhà mình (số 107). 17g: Phim Philippines: Khát vọng đêm trăng (T5). 18g: Vòng tay yêu thương (Số 7); Mẹ yêu bé (Số 99). 18g30: Just for laugh (Số 237). 18g50: Món ngon mỗi ngày (số 289). 19g: Phim VN: Sứ mạng song sinh (T26). 20g: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (T2). 21g: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T28). 22g: Phim Philippines: Khát vọng đêm trăng (T4)

HTV2

Đón xem tập 1 bộ phim sitcom HQ đặc sắc NGÔI SAO KHOAI TÂY có sự tham gia của Lee Soon Jae, Yeo Jin Goo, Go Kyung Pyo, Ha Yeon Soo.. duy nhất trên kênh HTV2 lúc 19g00 tối nay. (ảnh). 11g45 Phim HQ Điều ước cho em - T41. 17g00 Phim HQ Tìm lại yêu thương - T1,T2. 20g00 Phim VN Người đẹp lỡ thì - T10. 21g00 Phim HQ Cám dỗ - T10. 22g00 Phim TVB Người kế nghiệp - T30

HTV7

8h30: Nhịp đập thể thao. 9h: Phim: Dệt nắng cho ngày dài hơn. 11h: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12h30: Phim. 13h: Phim: Bí ẩn trái tim. 15h40: A Bạn đây rồi. 16h45: Phim: Mẹ chồng là cháu dâu. 19h50: Phim: Gia đình là số 1. 20h30: Giải mã cặp đôi. 21h: Người đứng vững.

HTV9

6h30: Chương trình 60 giây. 9h10: Ca nhạc: CLB tiếng hát truyền hình tuyển chọn. 9h40: Mỗi ngày một điều hay. 13h30: Ký sự: Việt Nam- Những sắc màu dân tộc. 16h30: Phim: Đệ nhất phu nhân. 17h30: Phim: Tôi yêu Lee Tae Ri. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 21g15: Camera cận cảnh. 22g: Phim: Chung cư cảnh sát.

BTV1

10h30: Phim: Bong bóng mùa hè. 12h: Phim: Vợ hàng xóm. 13h: Phim: Sự thật nghiệt ngã. 17h30: Phim: Dâu trăm họ. 19h: Phim: Tình yêu trong mơ. 20h: Phim: Tỉ phú tưng. 21h05: Phim: Chuyện tình thảo nguyên.

ĐN1

6h20: Phim: Tình muộn. 12h20: Phim: Hôn nhân vàng. 16h50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19h05: Sitcom hài: Thánh phán. 19h45: Phim: Bước tới ngày mai. 21h20: Phim: Chiến dịch chống ế. 22h15: Phim: Vì sao đưa anh tới.

THVL

8g30: Biệt đội tài năng. 12h: Phim: Rồng bay Phụng múa. 13h05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15h: Phim: Bao la tình mẹ. 17h: Phim: Tình đời. 19h10: Phim: Osin nổi loạn. 19h50: Hoạt hình: Chuyện của Đốm. 20h: Phim: Hương đồng nội. 21h30: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

8h15: Single white female. 10h: Rock the kasbah. 11h45: Cellular. 13h20: Furious 7. 15h35: Miracle. 17h50: Wreck-it Ralph. 19h30: The dark knight. 22h: Girls S 601. 22h30: The brothers grimsby. 23h55: Macbeth.

