Adele đại thắng Grammy 2017

Các giải thưởng chính của Grammy 2017 Thu âm của Năm (Record of the Year) được trao cho bản hit Hello của ca sĩ Adele Album của Năm (Album of the Year) được trao cho album 25 của ca sĩ Adele Bài hát của Năm (Song of the Year) được trao cho nữ ca sĩ người Anh Adele và ca khúc Hello. Nghệ sĩ Mới Xuất sắc nhất (Best New Artist) được trao cho nam ca sĩ hip-hop Chance the Rapper, tên thật là Chancelor Bennett với album Coloring Book.