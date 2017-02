Chương trình truyền hình ngày 12-2-2017

VTV1

7g30: Thanh âm cuộc sống. 8g00: 90 phút để hiểu. 10g00: Chìa khoá thành công. 12g35: Ấn tượng thể thao 7 ngày. 13g10: Phim: Lấy chồng trẻ. 14g15: Chuyến xe khởi nghiệp. 17g10: Khám phá Việt Nam. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: THTT Âm vang miền quan họ. 22g45: Giao lưu văn hóa Việt - Nhật.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Sức mạnh kỳ diệu của con người. 9g30: Khám phá thế giới: Hành trình của đá. 11g45: Phim: Ước mơ lấp lánh. 14g00: Kinh doanh và pháp luật: Hành trình của đá. 15g30: Khám phá thế giới: Trái đất năm 2050. 16g35: Kiến thức cộng đồng: Tiếp sức cho ý tưởng mới. 19g00: Phim: Phương Thế Ngọc. 21g30:Chân trời khoa học.

VTV3

7g00: Cà phê sáng. 8g00: Kỹ năng sống: Cho trẻ học võ. 11g00: 100 triệu 1 phút. 12g00: Cố lên con yêu. 13g00: Đường lên đỉnh Olympia. 14g20: Rubic 8. 15g10: Chuẩn cơm mẹ nấu. 17g15: Phim: Thiết kiều tam. 20g00: Biệt tài tí hon. 21g00: Giọng hát Việt. 23g00: Bí mật của tạo hóa.

CHUẨN CƠM MẸ NẤU chiều nay tiếp tục với sự dẫn dắt vui nhộn của nghệ sĩ Việt Hương- Đại Nghĩa, đầu bếp Jack Lee và các màn nấu ăn không đụng hàng vô cùng hài hước diễn ra trong gian bếp với hai gia đình khách mời từng tham gia Bước Nhảy Ngàn Cân: Xuân Lộc và nữ Quán quân Tố Tố. Đón xem lúc 15g00 chiều nay trên kênh VTV3.

VTV9

6g00: Sáng phương nam. 7g30: Kinh tế: Biến khó khăn thành lợi thế. 8g30: Ca nhạc: Hương vị ngày Xuân. 12g00: Phim: Trái tim lầm lỡ. 14g00: Sol vàng. 16g10: Phim: Nấc thang danh vọng. 19g00: Siêu mẫu nhí. 20g20: Cười 10 thang thuốc bổ. 20g50: Hành trình bất ngờ. 21g30: Dấu ấn tình người. 22g05: Muôn màu Showbiz. 23g30: Ca nhạc.

HTV2

Đón xem show truyền hình thực tế CON ĐẾN TỪ HÀNH TINH NÀO với sự tham gia của gia đình diễn viên Huy Khánh, siêu mẫu Xuân Lan, ca sĩ Đăng Khôi trên HTV2 lúc 19g00 tối nay (ảnh).

11g45: Xinê Việt tại nhà – Cưới ngay kẻo lỡ. 17g00: Chuyện khó đỡ. 17g45: Kpop chọn lọc. 18g30: Khám phá Malaysia cùng Martin Yan. 20g00: Ai cũng bật cười. 21g35: Vitamin cười. 22g30: Sao thế giới.

HTV7

8g30: Tạp chí văn nghệ.12g30: Phim: Xóm trọ vui nhộn. 13g45: Trong thế giới xe. 14g50: Vui cùng hoa lúa. 15g20: Bạn muốn hẹn hò. 15g50: Phút giây cảnh giác. 16g20: Bữa cơm gia đình. 17g20: Lữ khách 24 giờ. 19g00: Nhạc hội song ca. 20g30: Hội ngộ danh hài. 22g00: Vợ chồng son. 22g30: Câu chuyện âm nhạc.

Hội Ngộ Danh Hài tối nay nghệ sĩ Chí Tài sẽ phối hợp cực kỳ ăn ý và vui nhộn với nữ danh hài Việt Hương để dẫn dắt chương trình, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ: Trung Dân, Trường Giang, Ngân Quỳnh, Lệ Quyên, Tú Sương, Lê Khâm, Trương Thế Vinh, Lâm Vỹ Dạ… Đón xem lúc 20g30 tối nay trên kênh HTV7, HN1 và Giải trí TV.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 7g20: Lắng nghe hạnh phúc. 9g00: Sân khấu tạp kỹ: Thế giới muôn màu. 11g00: Cảnh báo an toàn sống. 14g15: Phim: Mãi mãi một tình bạn. 17g30: Phim: Người đàn bà thép. 20g45: Camera cận cảnh. 21g00: THTT Chương trình “Thay lời muốn nói”. 22g30: Phim: Điệu sáo bị lãng quên.

Today

9g00: Hi-5 Cùng hát cùng chơi (Số 16+17+18) PĐ. 11g00: Phim HQ: Nỗi lòng người mẹ (T.20). 14g00: Thế giới điện ảnh (Số 249). 15g00: Những khúc vọng xưa (số 24). Làm đẹp 24h (Số 46). 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 104) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 106). 17g00: Phim Philippines: Khát vọng đêm trăng (T.4). 18g00: Trực tiếp xổ số Vietlott. 18g30: Just for laugh (Số 206). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 291). 19g00: Những khúc vọng xưa (Số 25). 20g00: Phim Ấn Độ: Góa phụ nhí (T.1). 21g00: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T.27). 22g00: Phim Philippines: Khát vọng đêm trăng (T.3).

BTV1

8g55: Phim: Sỏi đá cũng biết yêu. 12g00: Phim: Vợ hàng xóm. 13g00: Phim: Sự thật nghiệt ngã. 17g30: Phim: Dâu trăm họ. 19g00: Phim HQ: Tình yêu trong mơ. 20g00: Cười 10 thang thuốc bổ.

ĐN1

6g20: Phim: Người tình của chồng tôi. 12g20: Phim: Muôn nẻo tình yêu. 15g00: phim: Trái tim mỹ nhân. 16g50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19g05: Chương trình: Giải nhiệt cuộc sống. 19g45: Phim: Bước tới ngày mai. 21g20: Phim: Đò dọc. 22g45: Phim: Vì sao đưa anh tới.

THVL

8g30: Giải trí truyền hình: Biệt đội tài năng. 11g40: Chiếc thìa vàng. 13g00: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 14g00: Phim: Nắng sớm mưa chiều. 15g00: Chất lượng cuộc sống. 17g30: Phim: Tình Đời. 19g40: Cổ tích Việt Nam: Con vợ khôn lấy thằng chồng dại. 20g00: Vợ tôi là số 1. 20g20: Phim: Hương đồng nội. 21g45: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g25: Scooby Doo! Moon monster madness. 8g45: The spongebob movie: Sponge out of water. 10g15: Jupiter ascending. 12g20: Goosebumps. 14g05: Our brand is crisis. 15g50: Atlantis: The lost empire. 17g25: The cat in the hat. 18g45: Furious 7. 21g00: Halfworlds S 205. 21g45: Dark water.

TTO