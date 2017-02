Chương trình truyền hình ngày 11-2-2017

VTV1

7g30: Văn học nghệ thuật. 8g30: Tạp chí Kinh tế cuối tuần. 9g45: Diễn đàn Văn học nghệ thuật: Vấn đề xuất bản Thơ. 13g10: Phim: Lấy chồng trẻ. 14g15: Talk VietNam. 17g10: Khám phá Việt Nam. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: THTT Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2017 - Lào Cai. 22g50: Dân ca nhạc cổ.

VTV2

7g30: Chuyến xe buýt kỳ thú: Đà Lạt ngàn hoa. 8g30: An ninh và Cuộc sống. 11g45: Phim: Ước mơ lấp lánh. 12g30: Bốn mùa yêu thương. 14g: Bạn của nhà nông. 17g15: Sáng kiến - Giải pháp. 18g: Quý hơn vàng: Trẻ không những cần cao lớn mà còn cần có dáng chuẩn và khỏe mạnh. 19g: Phim: Phương Thế Ngọc. 20g30: Sống khỏe mỗi ngày: Phục hồi chức năng vận động và ngôn ngữ trẻ em. 21g05: Những người đàn ông tự tin. 22g45: Ngôi nhà giới tính.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 9g: Điều ước thứ 7. 10g: Bản thiết kế cuộc sống. 12g: Cháu ơi cháu à. 13g50: Cùng em đến trường. 14g20: Rubic 8: Phim: Điều bí mật. 15g20: Người đi xuyên tường. 17g15: Phim: Thiết kiều tam. 20g: Ánh sáng hay bóng tối. 21g: Ơn giời, cậu đây rồi. 23g20: Chuyện đêm muộn.

Ơn Giời, Cậu Đây Rồi! tập cuối tối nay với căn phòng đặc biệt của NSƯT Hoài Linh, bốn trưởng phòng: Hồng Đào, Tự Long, Trấn Thành, Trường Giang sẽ đón tiếp các khách mời: Thanh Điền, Diễm My 9x, Thanh Trúc và Hùng Thuận. Đón xem lúc 21g00 tối nay trên kênh VTV3.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 8g30: Tiếng tơ đồng: Đờn ca tài tử trong du lịch. 12g: Phim: Trái tim lầm lỡ. 14g: Sân khấu cải lương: Khúc đồng dao trên lúa. 16g10: Phim: Nấc thang danh vọng. 19g: X-Show. 20g: Sol vàng. 22g: Tôi người Việt Nam: Vì anh là người lính. 22g30: Phụ nữ và cuộc sống. 23g30: Ca nhạc.

VTV9 – 20 giờ tối nay: SOL VÀNG tôn vinh hai nhạc sĩ Hàn Châu - Giao Tiên với chủ đề Bài tình cho quê hương. Đêm nhạc có sự tham gia của các tên tuổi: Thái Châu, Ngọc Sơn, Sơn Tuyền, Chế Thanh, Quách Thành Danh, Hà Vân, Phú Quý, Lâm Ngọc Hoa. Đặc biệt, danh ca Thái Châu sẽ trình bày lại bài hit vang dội trong sự nghiệp - Cô Thắm về làng sau 44 năm.

Today

9g: Hi-5 Cùng hát cùng chơi (Số 16+17+18) LT. 11g: Phim HQ: Nỗi lòng người mẹ (T19). 15g: Những khúc vọng xưa (số 23); Sống để yêu thương. 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 103) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 105). 17g: Phim Philippines: Khát vọng đêm trăng (T3). 18g: Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g30: Làm đẹp 24h (Số 46). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 290). 19g: Thế giới Điện ảnh (số 249). 19g35: Hài – Chuyện của nàng (số 57). 20g: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi P12 (T109). 21g: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T26). 22g: Phim Philippines: Khát vọng đêm trăng (T2).

HTV2

Đón xem phim điện ảnh CƯỚI NGAY KẺO LỠ có sự tham gia của Thái Hòa, Johnny Trí Nguyễn, Ngọc Diệp, Tấn Beo, Diễm My… trong XI NÊ VIỆT TẠI NHÀ trên HTV2 lúc 20g00 tối nay.(ảnh). 11g45 Phim HQ Điều ước cho em – T40. 17g00 Phim HQ Chỉ yêu mình em – T95,T96 – Hết. 19g00 Sao và sự kiện. 22g00 Phim TVB Người kế nghiệp – T29.

HTV7

8g: Cà phê cuối tuần. 8g30: Hành trình trái đất. 11g: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12g30: Phim: Tết Tết Tết. 13g: Phim: Bí ẩn trái tim.14g30: Alo, phim nghe. 16g35: Gương soi phố phường. 17g20: Cha con hợp sức. 17g50: Con đã lớn khôn. 19g: Giọng ải, giọng ai. 20g30: Hội ngộ danh hài. 22g: Quý ông hoàn hảo.

Hội Ngộ Danh Hài tối nay với sự tham gia của: Cặp đôi MC Chí Tài – Thúy Nga cùng đón tiếp dàn nghệ sĩ hàng đầu để mang đến các tiết mục ca nhạc, các tiểu phẩm hay trên sân khấu phẳng, sân khấu nghiêng độc đáo: Việt Hương, Hari Won, Nam Thư, Võ Minh Lâm, Mạc Văn Khoa, Hương Giang Idol, Lan Phương, Lâm Vỹ Dạ. Đón xem lúc 20g30 tối nay trên kênh HTV7, HN1 và Giải trí TV.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g: Phim tài liệu: Nhà thơ Chim Trắng. 11g: Câu chuyện cảnh sát. 12g30: Phim: Sự trả thù.13g50: Ống nhòm nhí. 17g25: Phim: Người đàn bà thép. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 21g: Chuyến xe âm nhạc. 22g: Phim: Chung cư cảnh sát. 23g: Siêu thị cười: Đón xuân.

BTV1

8g55: Phim: Sỏi đá cũng biết yêu. 12g: Phim: Vợ hàng xóm. 13g: Phim: Sự thật nghiệt ngã. 17g30: Phim: Dâu trăm họ. 19g: Phim: Tình yêu trong mơ. 20g: Phim: Tỷ phú tưng.

ĐN1

6g20: Phim: Người tình của chồng tôi. 10g: Phim: Báu vật. 12g20: Phim: Muôn nẻo tình yêu. 15g: Chương trình: Phong cách & Cuộc sống. 16g50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19g05: Chương trình: Tươi khỏe mỗi ngày. 19g45: Phim: Bước tới ngày mai. 21g20: Phim: Đò dọc. 22g15: Phim: Vì sao đưa anh tới.

THVL

8g30: Giải trí truyền hình: Biệt đội tài năng. 10g: Sống khỏe sống đẹp. 12g: Phim: Rồng bay Phụng múa. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g: Trực tiếp: Sức mạnh sinh học. 17g: Phim: Tình Đời. 19g10: Chuyến xe nhân ái. 20g: Phim: Hương đồng nội. 21g30: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

7g50: Annie (2014). 9g50: Harry Potter and the prisoner of Azkaban. 12g15: Harry Potter and the goblet of fire. 14g50: Halfworlds S 204. 15g35: Mamma Mia! 17g20: The spongebob moive” Sponge out of water. 18g55: Jupiter ascending. 21g: Our brand is crisis. 22g45: Goosebumps.

TTO