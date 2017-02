10 tuần xem miễn phí phim Đức ở Hà Nội và TP.HCM

Mật ong trong đầu là câu chuyện đầy cảm xúc về chuyến đi mạo hiểm cuối cùng của Tilda và người ông bị mắc chứng Alzheimer - Ảnh: Viện Goethe

Các bộ phim hay sẽ được chọn trình chiếu vào mỗi thứ tư hằng tuần tại cả Hà Nội và TP.HCM, liên tục trong 10 tuần. Mở màn cho chương trình “Điện ảnh mùa xuân” trong tháng 2 này là bộ phim Hacker siêu đẳng (Who am I, no system is safe).

Cụ thể, vào 19h ngày 15-2 tại TP.HCM, Hacker siêu đẳng sẽ được trình chiếu ở Salon văn hóa Cà phê thứ bảy, 19B Phạm Ngọc Thạch, Q.3; còn tại Hà Nội là Viện Goethe.

Trong một thế giới số phẳng và mở như hiện nay, không có điều gì là an toàn tuyệt đối chính là thông điệp mà bộ phim tội phạm kỹ thuật cao này muốn nhắn nhủ.

Benjamin là một con số không bất tài vô dụng đối với xã hội. Max lại là một gã quyến rũ và lôi cuốn. Điểm chung của hai con người xa lạ này chính là sở thích xâm nhập trái phép hệ thống máy tính.

Bộ phim gay cấn, tốc độ và gây ấn tượng mạnh về thị giác này từng giành giải phim bang Bavaria dành cho hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất năm 2015, tham gia Liên hoan phim Toronto 2014, Zurich 2014... Phim không dành cho khán giả dưới 12 tuổi và các buổi chiếu phim sẽ mở cửa miễn phí, chỉ cần khán giả đăng ký trước.

Ngoài Hacker siêu đẳng, “Điện ảnh mùa xuân” cũng rất đa dạng và phong phú với nhiều thể loại phim từ hoạt hình đến phim hài dành cho tuổi teen như Hội nghị các loài thú (trình chiếu ngày 1-3, phim hoạt hình), Mật ong trong đầu (trình chiếu ngày 22-2, một trong ba bộ phim được khán giả Việt bình chọn là phim hay nhất tại Liên hoan phim Đức 2016), Bí mật đằng sau webcam (trình chiếu 22-3), Chuẩn men, Cụ Gớt, Fan hâm mộ có giới hạn...

