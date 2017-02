​Tăng cường an ninh trước giờ khai ấn đền Trần

TTO - Để tăng cường bảo vệ an ninh trước giờ khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) diễn ra đêm 14 tháng giêng (ngày 10-2), ban tổ chức đã huy động hơn 1.000 chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động... thắt chặt an ninh.