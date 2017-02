Người dân đứng kín đường dự lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh

Hàng nghìn người cùng nhau hướng về chùa Phúc Khánh để cầu an nhân dịp rằm tháng giêng - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đại lễ cầu an ở chùa Phú Khánh được bắt đầu lúc 19h. Hàng nghìn người dân đã đến ngồi kín đoạn đường hướng vào chùa Phúc Khánh để cùng làm đại lễ cầu an.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ đoạn đường ngã ba Thái Thịnh - Tây Sơn đến ngã 4 chân cầu vượt ngã tư Sở không còn một chỗ trống.

Đoạn đường từ cầu vượt Tây Sơn đến cầu vượt ngã tư Sở giao thông tắc nghẽn từ khoảng 18h. Đến 20h30 tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra.

Theo đại diện công an quận Đống Đa cho biết, từ khoảng 16h chiều, người dân đã tập trung chật kín tại chùa Phúc Khánh để giữ chỗ hành lễ ở bên trong chùa. Do khuôn viên chùa nhỏ nên người dân phải tràn ra đường để làm lễ cầu an.

Lực lượng CGST, CSCĐ, công an quận Đống Đa, công an phường, bảo vệ đã được huy động để phân luồng đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng an ninh đã phải dựng rào chắn để phân luồng các phương tiện đi lên cầu vượt ngã tư Sở.

Hàng nghìn người đứng kín đường để làm lễ cầu an chùa Phúc Khánh - Clip: CHÍ TUỆ

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

Đường Tây Sơn trước cửa chùa Phúc Khánh không một chỗ trống, kéo dài hàng trăm mét - Ảnh: CHÍ TUỆ

Người dân nhận lộc từ nhà chùa sau lễ cầu an - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đường Tây Sơn hướng về chùa Phúc Khánh ùn tắc kéo dài từ khoàng 17h. Ảnh chụp lúc 19h30 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Các xe nối đuôi nhau từ cầu vượt Tây Sơn tới chân cầu vượt ngã tư Sở - Ảnh: CHÍ TUỆ

CHÍ TUỆ