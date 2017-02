Mùa phim tình yêu: 3 phim dự kiến đều chưa được cấp phép

Người đàn bà nguy hiểm là một bộ phim hài dí dỏm của Pháp - Ảnh: IDECAF

Chỉ có điều mùa tình yêu này xem ra không ngọt ngào như mật mà chuyển hướng “nắn gân” các cặp đôi với nhiều bộ phim ly kỳ, thậm chí kinh dị.

Hồi hộp phần tiếp theo

Không hẹn mà gặp, nhiều bộ phim ra rạp dịp này đều là những phần tiếp theo của các loạt phim đình đám, người xem vì thế ít nhiều đã hiểu khá rõ tinh thần của từng phim và mỗi phim đã có sẵn một lượng khán giả trung thành.

Fifty Shades Darker (50 sắc thái - Đen) là phần tiếp theo của loạt phim 50 sắc thái ra mắt phần đầu vào năm 2015, The Ring - loạt phim kinh dị đầy ám ảnh cũng trở lại với phần 3 mang tên Rings - Vòng tròn tử thần, Resident Evil: The Final Chapter là phần cuối cùng sau 15 năm kể từ ngày ra mắt phần đầu tiên của loạt Resident Evil và John Wick phần 2 (phim đang chờ duyệt) với sự trở lại của tài tử phim Ma trận - Keanu Reeves - sau phần một rất được yêu thích vào năm 2014.

Không chỉ hồi hộp bởi ngày trở lại của những bộ phim quen thuộc, người xem sẽ còn phải “hồi hộp” vì nhiều lẽ khác! 50 sắc thái - Đen cho đến thời điểm này vẫn là bộ phim được chờ đợi nhất màn ảnh rộng vào dịp ngày tình nhân. Tuy nhiên việc bộ phim này qua cửa kiểm duyệt tại Việt Nam như thế nào lại là chuyện khác.

Năm 2015, phần đầu tiên của bộ phim mang tên 50 sắc thái - Xám (chuyển thể từ loạt tiểu thuyết đình đám thế giới của nữ nhà văn E. L. James) ra mắt tại Việt Nam đã bị khán giả “ném đá” bởi bản phim ngoài rạp dù đã dán nhãn C16 vẫn bị cắt nhiều cảnh nóng, khiến bộ phim trở nên ngờ nghệch đến mức khó hiểu.

Theo chia sẻ của đơn vị phát hành, Công ty CJ CGV, phần 2 của bộ phim có một cốt truyện rõ ràng và lãng mạn hơn khi hai nhân vật chính dần bỏ qua những say đắm cuồng loạn ban đầu để tìm hiểu về quá khứ của nhau.

Chút hài hước lãng mạn

Không có nhiều bộ phim hài hước, tình cảm, tâm lý “lúc mới yêu” ra mắt trong dịp này. Đặc biệt, không có bất cứ phim Việt nào tham gia đường đua Valentine năm nay, ngoài bộ phim hài tình cảm đang chiếu rạp Bạn gái tôi là sếp.

Tuy vậy, với những cặp đôi yêu thích sự lãng mạn vẫn sẽ có những bộ phim có thể khiến họ thỏa lòng. Ngôi làng hạnh phúc (tựa gốc: The Village of No Return) - một bộ phim hài, giả tưởng, tình cảm của đạo diễn Trần Ngọc Huân cùng sự trở lại của người đẹp Thư Kỳ trong vai phu nhân ngài trưởng thôn là một ví dụ.

Phim xoay quanh ngôi làng Dụ Vượng yên bình bỗng chốc nháo nhào khi xuất hiện một chiếc mũ thần kỳ có khả năng xóa đi trí nhớ. Với bảo vật “Quên Sầu” này, dân làng đều lãng quên quá khứ và vì thế họ sống hạnh phúc...

Nhưng cuộc đời vốn được tạo nên từ những mảnh ghép ký ức nhỏ bé chứa đựng tất cả trải nghiệm sống mà chúng ta từng có. Liệu những ký ức đó có thể bị lãng quên?

Nói đến tình yêu thì không thể không nhắc đến những đôi tình nhân Pháp, đến kiểu hài dí dỏm rất đặc trưng của những bộ phim Pháp. Được trình chiếu vào 19h30 đúng ngày tình nhân tại rạp chiếu của Idecaf, Q.1 với giá vé 50.000 đồng, bộ phim hài tình cảm không dành cho khán giả dưới 16 tuổi Người đàn bà nguy hiểm (tựa tiếng Anh Sex love and therapy, ra mắt năm 2014) vui nhộn, nóng bỏng và hài hước với sự góp mặt của mỹ nhân điệp viên 007 Sophie Marceau và Patrick Bruel.

Như hai thỏi nam châm hút chặt nhau khi chàng - Lambert một chuyên viên tư vấn hôn nhân đang phải đương đầu với chứng bệnh cá nhân khó nói, gặp nàng - Judith một cô gái hấp dẫn, mạnh dạn và khó cưỡng!

Một bên luôn luôn “khiêu khích”, trong khi bên còn lại phải học cách “kìm lòng”. Khi bộ đôi bắt đầu trò chơi trốn tìm yêu đương cũng là lúc khán giả được cười no nê với những tình huống oái oăm mà thần Cupid đặt ra để thử thách họ.

MINH TRANG