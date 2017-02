Lội ao, đè đầu, giơ gậy tre... giành phết cầu may

Một thanh niên nhảy lên lưng đồng đội để lao vào cướp phết - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo ghi nhận tình trạng bạo lực tại hội phết năm nay đã giảm, tuy nhiên tình trạng ẩu đả vẫn còn xảy ra.

Mặc dù theo thông báo của Ban tổ chức, hội phết Hiền Quan năm 2017 sẽ chỉ chọn 100 người chia làm hai đội thi đấu với nhau, mỗi đội sẽ được phân biệt bằng đai xanh đai đỏ.

Tuy nhiên ý tưởng này đã trở thành “bất khả thi” khi hàng ngàn người lao xuống bãi phết để cướp phết cầu may.

Ông Bùi Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Hiền Quan, trưởng ban tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan năm 2017 cho biết: “Trước khi lễ hội Phết được diễn ra, chúng tôi đã đến các khu dân cư để tuyên truyền với người dân về thể lệ mới và đề nghị mọi người tham gia lễ hội với tinh thần lịch sự có văn hoá và tránh ẩu đả, lợi dụng hội Phết để trả thù cá nhân.

Video ẩu đả cướp phết - Thực hiện: NGUYỄN KHÁNH

Tuy nhiên do lực lượng an ninh quá mỏng và số lượng người đến cướp phết quá lớn nên mong muốn ban đầu của ban tổ chức đã không thể trở thành hiện thực”.

Ông Thanh cũng cho biết lực lượng an ninh tham gia bảo vệ hội phết năm nay khoảng 100 người bao gồm công an tỉnh Phú Thọ, công an huyện Tam Nông và công an xã Hiền Quan.

Phạm vi của bãi Phết năm nay có đường kính khoảng 1500m2 và được đóng cọc và quây dây bốn góc, xung quanh có lực lượng an ninh túc trực và sẵn sàng can thiệp khi có dấu hiệu ẩu đả.

Tuy nhiên do máu ăn thua nên nhiều nhiều đội chơi mặc dù đã đưa quả phết về đích nhưng vẫn bị đội đối phương giành giật dẫn đến ẩu đả. Nhiều người đã phải nhảy xuống ao để trốn khỏi sự truy đuổi gắt gao của đối phương.

Hội Phết Hiền Quan là lễ hội dân gian được tổ chức ngày 12 - 13 tháng Giêng tại xã Hiền Quan huyện Tam Nông (Phú Thọ).

Lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ và tôn vinh công lao của nữ tướng Thiều Hoa công chúa - Đức Thánh Mẫu Đại Vương, người giúp hai Bà Trưng đánh giặc cứu nước. Hội phết tái hiện lại hình ảnh Thiều Hoa công chúa luyện quân đánh giặc.

Lễ hội phết Hiền Quan gồm bốn phần: rước kiệu, tế lễ, kéo quân, đánh phết. Lễ rước kiệu được tiến hành từ chiều ngày 12 tháng giêng.

Trên kiệu là các sắc phong, bài vị. Quả Phết và quả Chúi thường được làm từ gốc tre già hoặc gỗ. Quả Chúi nhỏ hơn, đường kính từ 4-5cm, quả Phết đường kính từ 6-7cm.

Ông chủ tế (mặc áo đỏ) cầm quả phết từ đền ra bãi phết trong sự hộ tống của cảnh sát cơ động và người dân địa phương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Quả phết được đám đông tung lên cao khi bị đám đông tranh giành, quả phết có đường kính từ 6-7 cm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Hàng trăm thanh niên lao vào để cướp phết với suy nghĩ chỉ cần chạm tay vào quả phết thì cả năm sẽ gặp nhiều may mắn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhiều thanh niên vượt qua một bãi sình lầy để nhảy vào bãi phết - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Việc chui vào giữa đám đông để cướp phết là không hề đơn giản, nhiều người phải nhờ đến sự hỗ trợ của đồng đội - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mặc dù tình trạng bạo lực đã giảm, tuy nhiên tình trạng ẩu đả vẫn còn xảy ra - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một thanh niên cầm một thanh tre để uy hiếp những người xung quanh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Việc tranh giành phết không chỉ diễn ra trên cạn mà còn xảy ra dưới nước - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một thanh niên phải nhờ sự hỗ trợ của đồng đội để thoát khỏi sự giành giật của đám đông dưới ao - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một quả phết đã được mang ra khỏi bãi phết thành công với sự hỗ trợ của nhiều người - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một chiếc xe máy bị đám đông xô đổ xuống ruộng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Một thanh niên nằm sõng soài sau khi thoát ra khỏi đám đông - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

NGUYỄN KHÁNH