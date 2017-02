Giọng hát Việt từ chối thí sinh hát bolero và 'thợ' hát

Thu Minh trở lại "ghế nóng" Giọng hát Việt - The Voice sau hai mùa vắng mặt - Ảnh: Thành Luân Đây là mùa thi thứ tư của Giọng hát Việt - The Voice tại Việt Nam. Sau ba mùa thi chương trình đã phát hiện ra nhiều ca giọng ca triển vọng như: Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn, Tiêu Châu Như Quỳnh, Đinh Hương, Vũ Thảo My, Vũ Cát Tường, Dương Hoàng Yến, Hoàng Tôn, Tố Ny, Đức Phúc... Giọng hát Việt 2017 sẽ tiếp tục các vòng thi: Giấu mặt, Đối đầu và vòng Biểu diễn trực tiếp (Liveshow). Các thí sinh có thể dự thi đơn ca hoặc song ca. Nhưng đối với thí sinh thi song ca, thì chưa chắc là cả hai được chọn cùng nhau, có thể chỉ một trong hai người là đối tượng mà các HLV đang tìm kiếm. Đặc biệt, năm nay Giọng hát Việt áp dụng hình thức loại ngẫu nhiên bắt đầu từ liveshow thứ năm. Có thể sẽ có trường hợp có đội sẽ không còn thí sinh nào. The Voice - Giọng hát Việt 2017 sẽ phát sóng vào 21h tối chủ nhật hằng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 12-2.