Chương trình truyền hình ngày 7-2-2017

VTV1

7g30: Nẻo về nguồn cội. 8g05: Phim tài liệu: Uống chung một dòng nước. 11g15: Chuyển động 24h. 13g10: Phim: Lấy chồng trẻ. 14g15: 60 phút mở. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 20g10: Đảng trong cuộc sống hôm nay. 20g45: Phim: Ngự lâm không kiếm. 22g45: Phim tài liệu: Cây trồng biến đổi gen.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Bước tiến công nghệ. 9g00: Hành trình khám phá: Du xuân Kinh Bắc. 11g45: Phim: Ước mơ lấp lánh. 12g30: Sống khỏe mỗi ngày: Rủi ro do lạm dụng rượu bia. 14g00: Bạn của nhà nông: Giá trị kinh tế từ hoa nhập nội. 16g15: Sắc màu các dân tộc: Sắc màu lễ hội mùa xuân. 19g00: Phim: Phương Thế Ngọc. 20g35: Khỏe thật đơn giản. 21g30: Nhật Bản đồng hành. 22g45: Phim: Khi bố gặp mẹ.

VTV3

7g00: Cà phê sáng. 8g20: Việt Nam discovery. 10g10: Chúng tôi là chiến sĩ. 11g15: Phim: Cuộc chiến gia tộc. 12g00: Phim: Người đàn ông tuyệt vời. 13g00: Vui sống mỗi ngày. 14g40: Giai điệu tự hào. 17g10: Phim: Thiết Kiều Tam. 20g00: Giai điệu tự hào. 20g30: Ai là triệu phú. 21g30: Phim: Ngày mai ánh sáng. 22g30: Phim: Tình hồng. 23g20: Chuyện đêm muộn.

VTV9

6g00: Sáng phương nam. 8g00: Tỏa sáng bất ngờ. 12g00: Phim: Thỏa thuận ly hôn. 13g50: Gặp nhau để cười. 16g00: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g00: Phim: Thủy Hử. 20g05: Phim: Thiên nhược hữu tình. 21g10: Bạn có bình thường. 21g55: Phim: Cô nàng xinh đẹp. 23g30: Xả Xì Trét.

HTV2

Đón xem tập 6 bộ phim VN đặc sắc NGƯỜI ĐẸP LỠ THÌ với sự tham gia của Nhan Phúc Vinh, Ngọc Trinh, Tường Vi, Trung Dũng… duy nhất trên kênh HTV2 lúc 20g00 tối nay (ảnh). 11g45: Phim HQ: Điều ước cho em (T.36). 17g00: Phim HQ: Chỉ yêu mình em (T.87,T.88). 19g00: Phim VN: Cô Thắm về làng 2 (T.9). 21g00: Phim HQ: Cám dỗ (T.6). 22g00: Phim TVB: Người kế nghiệp (T.25).

HTV7

8g00: Bạn muốn hẹn hò. 9g00: Phim: Dệt nắng cho ngày dài hơn. 11g00: Phim: Tình yêu và tham vọng. 12g30: Phim: Tết Tết Tết. 13g00: Phim: Bí ẩn trái tim. 14g20: Nhạc hội song ca. 16g00: Vui ca đoán giọng. 16g45: Phim: Mẹ chồng là cháu dâu. 19g50: Phim: Gia đình là số 1. 20g30: Hát cùng mẹ yêu. 21g45: Siêu bất ngờ. 22g30: Sitcom: Nhật ký vợ chồng son.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 8g00: Phim tài liệu. 9g10: Ca nhạc. 12g30: Phim: Sự trả thù. 13g30: Ký sự: Ký sự Biển đảo quê hương. 16g30: Phim: Đệ nhất phu nhân. 17g30: Phim: Tôi yêu Lee Tae Ri. 20g23: Ăn sạch sống khỏe. 22g00: Phim: Dã tâm thiên thần.

Today

11g00: Phim HQ: Nỗi lòng người mẹ (T.15). 16g00: Hi 5-Cùng hát cùng chơi (số 99) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 101). 17g00: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T.39). 18g00:Trực tiếp xổ số Max 4D. 18g30: Tôi yêu chợ Việt (Số 70). 18g50: Món ngon mỗi ngày (số 287). 19g00: Phim VN: Sứ mạng song sinh (T.22). 20g00: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi P12 (T.105). 21g00: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T.22). 22g00: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T.38).

BTV1

10g30: Phim: Bong bóng mùa hè. 12g00: Phim: Vợ hàng xóm. 13g00: Phim: Sự thật nghiệt ngã. 17g30: Phim: Dâu trăm họ. 19g00: Phim: Tình yêu trong mơ. 20g00: Phim: Tỷ phú tưng. 21g15: Phim: Mưu cầu hạnh phúc.

ĐN1

6g20: Phim: Tình muộn. 10g00: Phim: Những ngã rẽ vào đời. 12g20: Phim: Hôn nhân vàng. 16g50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19g00: Tươi khỏe mỗi ngày. 19g45: Phim: Bước tới ngày mai. 21g20: Phim: Chiến dịch chống ế. 22g15: Phim: Vì sao đưa anh tới.

THVL

8g30: Biệt đội tài năng. 10g30: Ca nhạc: Giai điệu trẻ. 13g05: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 15g00: Phim: Bao la tình mẹ. 17g00: Phim: Hàng rào tình yêu. 19g10: Phim: Osin nổi loạn. 19g50: Hoạt hình: Chuyện của Đốm. 20g00: Phim: Hương đồng nội. 21g30: Phim: Âm mưu và tình yêu.

HBO

8g30: The land before time: Journey of the brave. 9g50: Beowulf. 11g40: Rock the Kasbah. 13g25: Cinderella man. 15g50: Free Willy. 17g40: Journey to the center of the earth (2008). 19g15: Doom. 21g00: Macbeth. 23g35: The town.

TTO