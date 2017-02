Chương trình truyền hình ngày 5-2-2017

VTV1

7g30: Thanh âm cuộc sống. 8g: 90 phút để hiểu. 10g: Chìa khoá thành công: Chiến lược Doanh nghiệp - Tìm lại vị thế. 12g35: Ấn tượng thể thao 7 ngày. 13g10: Phim: Lấy chồng trẻ. 14g15: Chuyến xe khởi nghiệp. 17g10: Khám phá Việt Nam: Lễ chay đất chay Mường Lạc Sơn. 17g45: Cuộc sống thường ngày. 21g30: Sân khấu. 22g15: Giao lưu văn hóa Việt - Nhật. 23g15: Giai điệu kết nối.

VTV2

7g30: Khám phá thế giới: Thế giới nhìn từ trên cao. 9g30: Khám phá thế giới: Sự sống trên hành tinh. 11g45: Phim: Ước mơ lấp lánh. 14g: Kinh doanh và pháp luật. 15g30: Khám phá thế giới. 16g35: Kiến thức cộng đồng: Mỹ thuật ứng dụng trong gốm Phù lãng. 19g: Phim: Phương Thế Ngọc. 21g30:Chân trời khoa học: Làm thế nào để có trí nhớ tốt.

VTV3

7g: Cà phê sáng. 8g: Kỹ năng sống: Ứng xử với việc trẻ ghét. 11g: 100 triệu 1 phút. 12g: Cố lên con yêu. 13g: Đường lên đỉnh Olympia. 14g20: Rubic 8. 15g10: Chuẩn cơm mẹ nấu. 17g15: Phim: Thiết kiều tam. 20g: Alo tết. 23g: Bí mật của tạo hóa.

CHUẨN CƠM MẸ NẤU chiều nay tiếp tục với sự dẫn dắt vui nhộn của nghệ sĩ Việt Hương - Đại Nghĩa, đầu bếp Jack Lee và các màn nấu ăn không đụng hàng vô cùng hài hước diễn ra trong gian bếp với hai gia đình khách mời. Đón xem lúc 15g00 chiều nay trên kênh VTV3.

VTV9

6g: Sáng phương nam. 7g: Ca nhạc. 8g30: Dân ca Nam bộ: Những năm tháng không quên. 12g: Phim: Thỏa thuận ly hôn. 14g: Bước nhảy mùa Xuân. 16g10: Phim: Hạnh phúc trở về. 19g: Siêu mẫu nhí. 20g20: Cười 10 thang thuốc bổ. 20g50: Hành trình bất ngờ. 21g30: Dấu ấn tình người. 22g05: Muôn màu Showbiz. 23g30: Ca nhạc.

Today

9g: Hi-5 Cùng hát cùng chơi (Số 13+14+15) PĐ. 11g: Phim HQ: Nỗi lòng người mẹ (T13). 14g: Thế giới điện ảnh (Số 248). 15g: Những khúc vọng xưa (số 22); Nhà là Tết (Số 9); Làm đẹp 24h ( Số 45). 16g00: Hi 5 – Cùng hát cùng chơi (số 97) LT. 16g30: Chuyện nhà mình (số 99). 17g: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T37). 18g: Trực tiếp xổ số Vietlott. 18g30: Just for laugh (Số 205). 18g55: Món ngon mỗi ngày (số 285). 19g: Những khúc vọng xưa (Số 24). 20g: Phim Ấn Độ: Cô dâu 8 tuổi P12 (T103). 21g: Phim Ấn Độ: Tình nhân trả thù (T20). 22g: Phim Philippines: Ký ức tình yêu (T36).

HTV2

Đón xem show truyền hình thực tế CON ĐẾN TỪ HÀNH TINH NÀO với sự tham gia của gia đình siêu mẫu Xuân Lan, diễn viên Huy Khánh, ca sĩ Đăng Khôi, trên HTV2 lúc 19g00 tối nay.(ảnh).

11g45 Xinê Việt tại nhà – Yêu anh! Em dám không?. 17g00 Chuyện khó đỡ. 17g45 Kpop chọn lọc. 18g30 Khám phá Malaysia cùng Martin Yan. 20g00 Ai cũng bật cười. 21g35 Vitamin cười

HTV7

8g30: Tạp chí văn nghệ.12g30: Phim: Xóm trọ vui nhộn. 13g45: Trong thế giới xe. 14g50: Vui cùng hoa lúa. 15g20: Bạn muốn hẹn hò. 15g50: Phút giây cảnh giác. 16g20: Bữa cơm gia đình. 17g20: Lữ khách 24 giờ. 19g: Nhạc hội song ca. 20g30: Kỳ tài thách đấu. 22g: Vợ chồng son. 22g30: Câu chuyện âm nhạc.

Hội Ngộ Danh Hài tối nay nghệ sĩ Chí Tài sẽ dẫn chương trình cùng “Nàng Xuân” Diễm My 9X, sự góp mặt của ca sỹ Hồ Ngọc Hà, nhóm Mây Trắng và nhóm Ayor, cùng nghệ sỹ Lê Giang, nhóm hài Phi Phụng, Anh Đức, Kiều Anh Tuấn…sẽ mang lại nhiều tiếng cười vui nhộn dành cho khán giả. Đón xem lúc 20g30 tối nay trên kênh HTV7, HN1, DRT, Giải trí TV.

HTV9

6g30: Chương trình 60 giây. 7g20: Lắng nghe hạnh phúc. 9g: Lắng nghe và trao đổi. 11g: Cảnh báo an toàn sống. 14g15: Phim: Mãi mãi một tình bạn. 17g30: Phim: Người đàn bà thép. 20g45: Camera cận cảnh. 21g: Kịch: Tình không như là mơ. 22g30: Phim: Điệu sáo bị lãng quên.

THVL

8g30: Giải trí truyền hình: Biệt đội tài năng.11g40: Chiếc thìa vàng. 13g: Phim: Chuyện bên nhà mẹ. 14g: Phim: Ba ơi, Mẹ có về không? 15g:Phim: Bao la tình mẹ. 17g30: Phim: Hàng rào tình yêu. 19g40: Cổ tích Việt Nam: Con vợ khôn lấy thằng chồng dại. 20g: Vợ tôi là số 1. 20g20: Phim: Hương đồng nội. 21g45: Phim: Âm mưu và tình yêu.

BTV1

8g55: Phim: Sỏi đá cũng biết yêu. 12g: Phim: Bí mật bị thời gian vùi lấp. 13g: Phim: Sự thật nghiệt ngã. 17g30: Phim: Dâu trăm họ. 19g: Phim HQ: Tình yêu trong mơ. 20g: Cười 10 thang thuốc bổ.

ĐN1

6g20: Phim: Tình muộn. 12g20: Phim: Hôn nhân vàng. 15g00: phim: Trái tim mỹ nhân. 16g50: Phim: Cầu vồng sau mưa. 19g05: Hài Sitcom: Thánh phán. 19g45: Phim: Bước tới ngày mai. 22g: Phim: Chiến dịch chống ế. 22g45: Phim: Vì sao đưa anh tới.

HBO

7g25: Beethoven’s 2ND. 8g55: The foot fist way. 10g15: Zoolander 2. 11g55: Terminator genisys. 14g: Macbeth. 15g55: Monsters vs. Aliens. 17g30: Wreck-it Ralph. 19g10: Pan. 21g: Halfworlds S 204. 21g45: The last witch hunter.

TTO