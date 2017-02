Ca sĩ Dame Vera Lynn ra album nhạc mừng tuổi 100 

Nữ ca sĩ Dame Vera khi còn trẻ - Ảnh: Youtube

Theo đài BBC nữ ca sĩ đã ở tuổi thượng thọ sẽ tự phá kỷ lục do chính bà lập ra, đó là việc cho ra mắt album nhạc ở tuổi 97 năm 2014 và giữ kỷ lục là nghệ sĩ còn sống cao tuổi nhất có mặt trong bảng xếp hạng 20 album nhạc hay nhất của Anh.

Và nay, để ghi dấu cột mốc bước sang tuổi mới 100 vào tháng 3 năm nay, bà sẽ ra mắt album nhạc Vera Lynn 100 vào ngày 17-3, ba ngày trước sinh nhật của bà.

Trong album nhạc đặc biệt sắp ra mắt, một số ca khúc nổi tiếng nhất của bà được phối lại, nhưng vẫn giữ nguyên giọng ca gốc của bà.

Bà Vera, từng nổi tiếng với những ca khúc hào hùng từ Thế chiến thứ 2, nói: "Tôi thực sự vinh dự khi mọi người vẫn còn thích những bài hát từ rất nhiều năm trước đây, làm sống lại những cảm xúc từ thời đó. Sau tất cả tôi vẫn chỉ làm công việc của mình là một ca sĩ, và thật tuyệt vời với tôi khi được nghe lại những bài hát của mình được trình bày tuyệt đẹp theo cách hoàn toàn mới".

Nghe lại ca khúc We'll meet again do ca sĩ Dame Vera Lynn và ca sĩ Katherine Jenkins Duet trình bày - Nguồn: Youtube

Những giọng ca hàng đầu của Anh cũng sẽ góp mặt trong album nhạc này. Trong đó nam ca sĩ Alfie Boe trình bày ca khúc We'll Meet Again, nam ca sĩ kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng Alexander Armstrong với ca khúc White Cliffs of Dover và ca sĩ Aled Jones sẽ trình bày ca khúc As Time Goes By.

Ngoài ra một bản cover chưa từng công bố trước đây của ca khúc Sailing từng nổi tiếng với sự trình bày của ca sĩ Rod Stewart cũng sẽ có trong album. Phần lớn mọi người đều không biết bà Dame Vera có một bản thu âm ca khúc này.

Cùng với việc ra album mới, dịp kỷ niệm 100 tuổi của nữ ca sĩ Dame Vera còn có một chương trình âm nhạc diễn ra ngày 18-3 tại London để quyên góp tiền ủng hộ cho tổ chức từ thiện của bà.

D. KIM THOA