Chen chân “nghẹt thở” xin thẻ ấn đền Quang Trung

TTO - Sáng 1-2 (mùng 5 Tết), hàng ngàn người dân đổ về đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết, TP Vinh, tỉnh Nghệ An để xin thẻ ấn Quang Trung Linh Từ dịp đầu năm mới.

Trước giờ mở phòng phát ấn, hàng trăm người dân đã đứng bên ngoài để chờ xin ấn - Ảnh: Doãn Hòa

Tại lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2017), lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhân dân và du khách thập phương cùng dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung bày tỏ lòng thành kính, tri ân chiến công hiển hách của vị anh hùng dân tộc.

Đáng chú ý trong lễ kỷ niệm là nghi thức phát “Thẻ ấn - Quang Trung Linh Từ”. Đây là hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách thập phương bởi ai cũng mong có một thẻ ấn của Hoàng đế để cả năm mạnh khỏe, bình an và may mắn.

Hàng trăm người dân chen chúc xin ấn đầu năm cầu mong tài lộc, sức khỏe, bình an - Ảnh: Doãn Hòa

Các thẻ ấn đã được in, đóng dấu, đưa vào cung thương điện sau đó rước các hòm thẻ ấn ra phòng thờ tại nhà hữu vu để phát cho nhân dân. Ghi nhận của Tuổi Trẻ, mặc dù ban tổ chức đã bố trí các hàng rào và hàng chục người bảo vệ nhưng hàng trăm người dân vẫn chen lấn, xô đẩy nhau “nghẹt thở” để vào khu vực phát ấn gây nên cảnh tượng hỗn loạn.

Ông Nguyễn Văn Xuân - phó ban quản lý đền thờ Hoàng đế Quang Trung phải liên tục dùng micro thông báo “bà con bình tĩnh, không chen lấn vì chúng tôi phát rất nhiều ấn” nhưng dòng người vẫn chen chúc nhau vào xin ấn. Sau hơn một giờ đồng hồ mở cửa phòng thờ phát ấn, hàng trăm người dân kiên nhẫn chờ đợi, xếp thàng 3 hàng dài vào xin ấn.

Cầm trên tay hai thẻ ấn vừa xin được sau hơn 30 phút xếp hàng, bà Phạm Thị Tâm (48 tuổi, quê Hưng Nguyên, Nghệ An) phấn khởi cho biết dịp đầu xuân hàng năm gia đình bà đều hành hương đến đền thờ Hoàng đế Quang Trung xin “lộc” thẻ ấn với mong ước cho gia đình bình an, may mắn.

Năm thứ 5 đền thờ Hoàng đế Quang Trung ở Nghệ An tổ chức phát ấn. Năm 2017 dự kiến có 17.000 thẻ ấn được phát cho người dân - Ảnh: Doãn Hòa

Được biết, sau khi tìm hiểu tại nhiều di tích quốc gia như Đền Trần (Nam Định) có thẻ ấn, Đền Chu Văn An cho chữ nên UBND TP Vinh phối hợp với thư viện tỉnh Nghệ An cho in ấn phát hành thẻ ấn Quang Trung Linh Từ cho người dân và du khách dịp đầu năm mới.

“Đây là năm thứ 5 liên tiếp tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung tổ chức nghi thức này. Năm ngoái chúng tôi đã phát khoảng 15.000 thẻ ấn, năm nay dự kiến có khoảng 17.000 thẻ ấn và sẽ phát cho người dân, du khách đến rằm tháng Giêng. Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực phát ấn, ban tổ chức đã bố trí hàng rào và tăng cường thêm lực lượng an ninh, bảo vệ dân phố”, ông Nguyễn Văn Xuân - phó ban quản lý đền thờ Hoàng đế Quang Trung cho biết.

Chen chân “nghẹt thở” xin thẻ ấn đền Quang Trung - Clip: Doãn Hòa

DOÃN HÒA